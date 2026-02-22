22.02.2026, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
Испания. Примера, 25 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
3-2-1-1-3
1
Жуниор
23
Кардона
6
Наварро
15
Моуриньо
12
Вейга
18
Гуйе
14
Комесанья
10
Молейро
9
Микаутадзе
19
Пепе
7
Перес
4-3-2-1
1
Димитриевски
14
Нуньес
15
Джемерт
3
Копете
14
Гайя
8
Гуэрра
2
Родригес
24
Угринич
11
Риоха
19
Рамазани
6
Садик
10
Молейро
23
Педраса
23
Педраса
10
Молейро
18
Гуйе
18
Парти
18
Парти
18
Гуйе
14
Комесанья
10
Парехо
10
Парехо
14
Комесанья
19
Пепе
7
Гонсалес
7
Гонсалес
19
Пепе
7
Перес
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
7
Перес
14
Гайя
21
Васкес
21
Васкес
14
Гайя
14
Нуньес
14
Корреа
14
Корреа
14
Нуньес
2
Родригес
8
Алмейда
8
Алмейда
2
Родригес
24
Угринич
7
Данжума
7
Данжума
24
Угринич
11
Риоха
9
Дуро
9
Дуро
11
Риоха
Остались в запасе
Вильярреал
Валенсия
1
Арнау Тенас
ВР
26
Jean Ives Valou
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
29
Hugo Lopez
ЦФ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
28
Висент Абрил
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
5
Сесар Таррега
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
18
Пепелу
ЦП
27
Давид Оторби
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
26
Jean Ives Valou
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
29
Hugo Lopez
ЦФ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Остались в запасе
28
Висент Абрил
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
5
Сесар Таррега
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
18
Пепелу
ЦП
27
Давид Оторби
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Карлос Корберан
Вильярреал
Точно не сыграют
Под вопросом
Валенсия
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Вильярреал - Валенсия
2
4
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
7
16
Офсайды
1
2
Количество передач
362
493
Сейвы
2
3
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
3
0
xG (ожидаемые голы)
2.06
1.55
xGP (предотвращенные голы)
0.44
0.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Валенсии», 25-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Валенсия»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»