Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Вильярреал» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

«Вильярреал» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

22 февраля, 21:50
Вильярреал
22.02.2026, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
2 : 1
Завершен
Валенсия
31' С. Комесанья 45+6' П. Гуйе (П)
27' Л. Рамазани (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
14
Санти Комесанья
(К) ЦП
10
Альберто Молейро
АП
7
Айосе Перес
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
8
Хави Гуэрра
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
24
Филип Угринич
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Вильярреал
1
Арнау Тенас
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
26
Jean Ives Valou
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
29
Hugo Lopez
ЦФ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Валенсия
28
Висент Абрил
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
8
Андре Алмейда
ЦП
18
Пепелу
ЦП
27
Давид Оторби
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Жуниор
23
Кардона
6
Наварро
15
Моуриньо
12
Вейга
18
Гуйе
14
Комесанья
10
Молейро
9
Микаутадзе
19
Пепе
7
Перес
4-3-2-1
1
Димитриевски
14
Нуньес
15
Джемерт
3
Копете
14
Гайя
8
Гуэрра
2
Родригес
24
Угринич
11
Риоха
19
Рамазани
6
Садик
10
Молейро
23
Педраса
23
Педраса
10
Молейро
18
Гуйе
18
Парти
18
Парти
18
Гуйе
14
Комесанья
10
Парехо
10
Парехо
14
Комесанья
19
Пепе
7
Гонсалес
7
Гонсалес
19
Пепе
7
Перес
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
7
Перес
14
Гайя
21
Васкес
21
Васкес
14
Гайя
14
Нуньес
14
Корреа
14
Корреа
14
Нуньес
2
Родригес
8
Алмейда
8
Алмейда
2
Родригес
24
Угринич
7
Данжума
7
Данжума
24
Угринич
11
Риоха
9
Дуро
9
Дуро
11
Риоха
Остались в запасе
Вильярреал
Валенсия
1
Арнау Тенас
ВР
26
Jean Ives Valou
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
29
Hugo Lopez
ЦФ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
28
Висент Абрил
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
5
Сесар Таррега
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
18
Пепелу
ЦП
27
Давид Оторби
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
26
Jean Ives Valou
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
29
Hugo Lopez
ЦФ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Остались в запасе
28
Висент Абрил
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
5
Сесар Таррега
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
18
Пепелу
ЦП
27
Давид Оторби
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Карлос Корберан
Вильярреал
Точно не сыграют
Пау Кабанес
ЦФ
Логан Кошта
ЦЗ
Хуан Фойт
ЦЗ
Жерар Морено
ЦФ
Под вопросом
Вилли Камбвала
ЦЗ
Рафа Марин
ЦЗ
Валенсия
Точно не сыграют
Муктар Дьякаби
ЦЗ
Димитри Фулкье
ПЗ
Диего Лопес
ЦФ
Хулен Агирресабала
ВР
Под вопросом
Лукас Белтран
ЦФ
Статистика матча Вильярреал - Валенсия
2
4
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
7
16
Офсайды
1
2
Количество передач
362
493
Сейвы
2
3
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
3
0
xG (ожидаемые голы)
2.06
1.55
xGP (предотвращенные голы)
0.44
0.44

Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Валенсии», 25-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Валенсия»

«Вильярреал» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Валенсия Вильярреал
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
11
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
2
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
7
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+