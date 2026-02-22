22.02.2026, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 25 тур
Испания. Примера, 25 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Сельта
Сельта
4-3-2-1
13
Раду
3
Алонсо
20
Родригес
4
Айду
17
Руэда
8
Роман
15
Весино
23
Альварес
28
Лопес
9
Хутгла
11
Дуран
4-2-2-1-1
13
Роман
24
Маффео
21
Раильо
24
Вальент
3
Латорре
11
Кошта
8
Маскарель
6
Санчес
10
Дардер
11
Вирджили
19
Мурики
15
Весино
6
Мориба
6
Мориба
15
Весино
11
Дуран
19
Сведберг
19
Сведберг
11
Дуран
17
Руэда
39
Эль-Абделлауи
39
Эль-Абделлауи
17
Руэда
28
Лопес
10
Аспас
10
Аспас
28
Лопес
9
Хутгла
7
Иглесиас
7
Иглесиас
9
Хутгла
3
Латорре
22
Мохика
22
Мохика
3
Латорре
8
Маскарель
8
Морланес
8
Морланес
8
Маскарель
6
Санчес
19
Льябрес
19
Льябрес
6
Санчес
11
Вирджили
20
Торре
20
Торре
11
Вирджили
19
Мурики
18
Жозеф
18
Жозеф
19
Мурики
Остались в запасе
Сельта
Мальорка
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
9
Абдон
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
9
Абдон
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Сельта
Точно не сыграют
Мальорка
Точно не сыграют
Статистика матча Сельта - Мальорка
1
6
Всего ударов по воротам
20
1
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
7
2
Нарушения
11
10
Количество передач
522
392
Сейвы
0
4
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
12
1
Удары из-за пределов штрафной
8
0
xG (ожидаемые голы)
2.51
0.04
xGP (предотвращенные голы)
0.2
0.2
Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Мальорки», 25-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Мальорка»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»