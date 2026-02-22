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  • «Сельта» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

«Сельта» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

22 февраля, 19:20
Сельта
22.02.2026, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 25 тур
2 : 0
Завершен
Мальорка
85' Я. Аспас (П) 90+5' Я. Аспас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
3
Маркос Алонсо
(К) ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
8
Мигель Роман
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
28
Фер Лопес
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Антонио Раильо
(К) ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
11
Ян Вирджили
ЛВ
11
Саму Кошта
ОП
8
Омар Маскарель
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
18
Матео Жозеф
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
4-3-2-1
13
Раду
3
Алонсо
20
Родригес
4
Айду
17
Руэда
8
Роман
15
Весино
23
Альварес
28
Лопес
9
Хутгла
11
Дуран
4-2-2-1-1
13
Роман
24
Маффео
21
Раильо
24
Вальент
3
Латорре
11
Кошта
8
Маскарель
6
Санчес
10
Дардер
11
Вирджили
19
Мурики
15
Весино
6
Мориба
6
Мориба
15
Весино
11
Дуран
19
Сведберг
19
Сведберг
11
Дуран
17
Руэда
39
Эль-Абделлауи
39
Эль-Абделлауи
17
Руэда
28
Лопес
10
Аспас
10
Аспас
28
Лопес
9
Хутгла
7
Иглесиас
7
Иглесиас
9
Хутгла
3
Латорре
22
Мохика
22
Мохика
3
Латорре
8
Маскарель
8
Морланес
8
Морланес
8
Маскарель
6
Санчес
19
Льябрес
19
Льябрес
6
Санчес
11
Вирджили
20
Торре
20
Торре
11
Вирджили
19
Мурики
18
Жозеф
18
Жозеф
19
Мурики
Остались в запасе
Сельта
Мальорка
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
9
Абдон
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
9
Абдон
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Сельта
Точно не сыграют
Альваро Нуньес
ПЗ
Уго Сотело
ЦП
Франко Серви
ЦФ
Мальорка
Точно не сыграют
Такума Асано
ПВ
Мараш Кумбула
ЦЗ
Ян Салас
ЦП
Статистика матча Сельта - Мальорка
1
6
Всего ударов по воротам
20
1
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
7
2
Нарушения
11
10
Количество передач
522
392
Сейвы
0
4
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
12
1
Удары из-за пределов штрафной
8
0
xG (ожидаемые голы)
2.51
0.04
xGP (предотвращенные голы)
0.2
0.2

Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Мальорки», 25-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Мальорка»

«Сельта» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Мальорка Сельта
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