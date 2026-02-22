Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Мальорки», 25-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Мальорка»