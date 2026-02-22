22.02.2026, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 25 тур
Испания. Примера, 25 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-1-1-3-1
1
Гарсия
18
Мартин
23
Кунде
24
Гарсия
2
Канселу
22
Берналь
21
де Йонг
10
Ямаль
20
Ольмо
11
Рафинья
9
Левандовски
4-1-1-2-2
13
Райан
22
Тольян
4
де ла Фуэнте
28
Маттурро
3
Санчес
6
Рей
8
Оласагасти
26
Тунде
8
Альварес
24
Гарсия
9
Ромеро
18
Мартин
33
Араухо
33
Араухо
18
Мартин
22
Берналь
8
Педри
8
Педри
22
Берналь
20
Ольмо
7
Лопес
7
Лопес
20
Ольмо
9
Левандовски
9
Торрес
9
Торрес
9
Левандовски
10
Ямаль
19
Барджи
19
Барджи
10
Ямаль
22
Тольян
29
Перес
29
Перес
22
Тольян
26
Тунде
23
23
26
Тунде
24
Гарсия
27
Кортес
27
Кортес
24
Гарсия
8
Альварес
14
Лосада
14
Лосада
8
Альварес
9
Ромеро
21
Этта-Эйонг
21
Этта-Эйонг
9
Ромеро
Остались в запасе
Барселона
Леванте
31
Диего Кочен
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
16
Томми Маркес
ОП
6
Марк Касадо
ОП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Пабло Куньят
ВР
16
Диего Пампин
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
8
Уго Рагубер
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
19
Карлос Эспи
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
16
Томми Маркес
ОП
6
Марк Касадо
ОП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
16
Диего Пампин
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
8
Уго Рагубер
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
19
Карлос Эспи
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Луиш Каштру
Барселона
Точно не сыграют
Леванте
Точно не сыграют
Статистика матча Барселона - Леванте
2
1
Всего ударов по воротам
22
5
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
13
6
Нарушения
12
10
Офсайды
2
3
Количество передач
770
279
Сейвы
2
6
Точность передач %
94
79
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
2.88
0.53
xGP (предотвращенные голы)
-0.49
-0.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Леванте», 25-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Леванте»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»