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  • «Барселона» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

«Барселона» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

22 февраля, 17:05
Барселона
22.02.2026, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 25 тур
3 : 0
Завершен
Леванте
4' М. Берналь 32' Ф. де Йонг 81' Ф. Лопес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Барселона
1
Жоан Гарсия
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
22
Марк Берналь
ОП
21
Френки де Йонг
(К) ЦП
20
Дани Ольмо
АП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Леванте
13
Мэтью Райан
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
(К) ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
6
Ориоль Рей
ОП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
26
Карим Тунде
ПВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
24
Виктор Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
16
Томми Маркес
ОП
6
Марк Касадо
ОП
8
Педри
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
Леванте
1
Пабло Куньят
ВР
16
Диего Пампин
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
27
Пако Кортес
ЛВ
23
Tay Abed Kassus
ЦП
8
Уго Рагубер
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
19
Карлос Эспи
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Гарсия
18
Мартин
23
Кунде
24
Гарсия
2
Канселу
22
Берналь
21
де Йонг
10
Ямаль
20
Ольмо
11
Рафинья
9
Левандовски
4-1-1-2-2
13
Райан
22
Тольян
4
де ла Фуэнте
28
Маттурро
3
Санчес
6
Рей
8
Оласагасти
26
Тунде
8
Альварес
24
Гарсия
9
Ромеро
18
Мартин
33
Араухо
33
Араухо
18
Мартин
22
Берналь
8
Педри
8
Педри
22
Берналь
20
Ольмо
7
Лопес
7
Лопес
20
Ольмо
9
Левандовски
9
Торрес
9
Торрес
9
Левандовски
10
Ямаль
19
Барджи
19
Барджи
10
Ямаль
22
Тольян
29
Перес
29
Перес
22
Тольян
26
Тунде
23
23
26
Тунде
24
Гарсия
27
Кортес
27
Кортес
24
Гарсия
8
Альварес
14
Лосада
14
Лосада
8
Альварес
9
Ромеро
21
Этта-Эйонг
21
Этта-Эйонг
9
Ромеро
Остались в запасе
Барселона
Леванте
31
Диего Кочен
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
16
Томми Маркес
ОП
6
Марк Касадо
ОП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Пабло Куньят
ВР
16
Диего Пампин
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
8
Уго Рагубер
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
19
Карлос Эспи
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
16
Томми Маркес
ОП
6
Марк Касадо
ОП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
16
Диего Пампин
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
8
Уго Рагубер
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
19
Карлос Эспи
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Луиш Каштру
Барселона
Точно не сыграют
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Гави
ЦП
Леванте
Точно не сыграют
Рохер Бруге
ПВ
Пабло Мартинес
ЦП
Кервин Арриага
ОП
Унаи Эльхесабаль
ЦЗ
Статистика матча Барселона - Леванте
2
1
Всего ударов по воротам
22
5
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
13
6
Нарушения
12
10
Офсайды
2
3
Количество передач
770
279
Сейвы
2
6
Точность передач %
94
79
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
2.88
0.53
xGP (предотвращенные голы)
-0.49
-0.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Леванте», 25-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона»«Леванте»

«Барселона» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Леванте Барселона
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