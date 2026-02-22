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  • «Дженоа» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

«Дженоа» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

22 февраля, 13:20
Дженоа
22.02.2026, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 26 тур
3 : 0
Завершен
Торино
22' Б. Нортон-Каффи 40' К. Экубан 83' Ж. Мессьяс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Дженоа
1
Джастин Бейлов
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
22
Йохан Васкес
(К) ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
17
Руслан Малиновский
АП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Торино
92
Альберто Палеари
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
10
Никола Влашич
(К) АП
17
Сандро Куленович
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
74
Mamedi Doucouré
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
4
Amorim
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Торино
76
Lapo Siviero
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
25
Алиу Нджи
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
18
Маттео Прати
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
4-2-2-2
1
Бейлов
27
Маркандалли
22
Васкес
5
Эстигард
18
Нортон-Каффи
77
Эллертссон
32
Френдруп
17
Малиновский
8
Бальданци
81
Экубан
29
Коломбо
3-2-2-1-2
92
Палеари
3
Марипан
33
Обрадор
23
Коко
19
Лазаро
77
Эбосс
6
Ильхан
66
Гинейтис
10
Влашич
18
Симеоне
17
Куленович
18
Нортон-Каффи
20
Сабелли
20
Сабелли
18
Нортон-Каффи
17
Малиновский
14
Онана
14
Онана
17
Малиновский
8
Бальданци
4
4
8
Бальданци
81
Экубан
10
Мессьяс
10
Мессьяс
81
Экубан
29
Коломбо
18
Эхатор
18
Эхатор
29
Коломбо
3
Марипан
44
Исмайли
44
Исмайли
3
Марипан
33
Обрадор
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
33
Обрадор
77
Эбосс
18
Прати
18
Прати
77
Эбосс
18
Симеоне
25
Нджи
25
Нджи
18
Симеоне
17
Куленович
91
Сапата
91
Сапата
17
Куленович
Остались в запасе
Дженоа
Торино
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
74
Mamedi Doucouré
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
76
Lapo Siviero
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
74
Mamedi Doucouré
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
9
Витинья
ЦФ
Остались в запасе
76
Lapo Siviero
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Марко Барони
Дженоа
Точно не сыграют
Бенжамин Зигрист
ВР
Себастьян Отоа
ЦЗ
Торино
Точно не сыграют
Занос Савва
ПВ
Че Адамс
ЦФ
Статистика матча Дженоа - Торино
1
1
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
9
14
Офсайды
0
1
Количество передач
632
380
Сейвы
2
2
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.88
0.6
xGP (предотвращенные голы)
-0.25
-0.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Торино», 26-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Торино»

«Дженоа» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Торино Дженоа
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