22.02.2026, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 26 тур
Италия. Серия А, 26 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Дженоа
Дженоа
4-2-2-2
1
Бейлов
27
Маркандалли
22
Васкес
5
Эстигард
18
Нортон-Каффи
77
Эллертссон
32
Френдруп
17
Малиновский
8
Бальданци
81
Экубан
29
Коломбо
3-2-2-1-2
92
Палеари
3
Марипан
33
Обрадор
23
Коко
19
Лазаро
77
Эбосс
6
Ильхан
66
Гинейтис
10
Влашич
18
Симеоне
17
Куленович
18
Нортон-Каффи
20
Сабелли
20
Сабелли
18
Нортон-Каффи
17
Малиновский
14
Онана
14
Онана
17
Малиновский
8
Бальданци
4
4
8
Бальданци
81
Экубан
10
Мессьяс
10
Мессьяс
81
Экубан
29
Коломбо
18
Эхатор
18
Эхатор
29
Коломбо
3
Марипан
44
Исмайли
44
Исмайли
3
Марипан
33
Обрадор
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
33
Обрадор
77
Эбосс
18
Прати
18
Прати
77
Эбосс
18
Симеоне
25
Нджи
25
Нджи
18
Симеоне
17
Куленович
91
Сапата
91
Сапата
17
Куленович
Остались в запасе
Дженоа
Торино
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
74
Mamedi Doucouré
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
76
Lapo Siviero
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
74
Mamedi Doucouré
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
9
Витинья
ЦФ
Остались в запасе
76
Lapo Siviero
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Марко Барони
Дженоа
Точно не сыграют
Торино
Точно не сыграют
Статистика матча Дженоа - Торино
1
1
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
9
14
Офсайды
0
1
Количество передач
632
380
Сейвы
2
2
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.88
0.6
xGP (предотвращенные голы)
-0.25
-0.25
Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Торино», 26-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Торино»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»