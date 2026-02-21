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  • «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

«Аль-Хиляль» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

21 февраля, 20:50
Аль-Хиляль
21.02.2026, суббота, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Иттихад
5' Малком
53' У. Ауа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
28
Мохамед Канно
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
2
Марио Митай
ЛЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
6
Фабиньо
(К) ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
17
Маамаду Думбия
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Аль-Хиляль
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
70
Саймон Буабре
АП
27
Султан Мандаш
ПВ
Аль-Иттихад
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
4-1-2-2-1
37
Буну
19
Эрнандес
87
Тамбакти
3
Кулибали
24
Аль-Харби
8
Невеш
28
Канно
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
10
Малком
9
Бензема
4-2-2-1-1
1
Райкович
13
Шанкити
15
Кадеш
20
Шарахили
2
Митай
2
Перейра
6
Фабиньо
10
Ауа
17
Думбия
19
Диаби
21
Эн-Несири
19
Эрнандес
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
19
Эрнандес
24
Аль-Харби
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
24
Аль-Харби
28
Канно
70
Буабре
70
Буабре
28
Канно
20
Шарахили
6
Аль-Нашри
6
Аль-Нашри
20
Шарахили
19
Диаби
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
19
Диаби
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Иттихад
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
78
Али Ладжами
ЦЗ
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
Остались в запасе
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
78
Али Ладжами
ЦЗ
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Иттихад
1
2
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
11
7
Офсайды
2
0
Количество передач
635
386
Сейвы
2
9
Точность передач %
89
82
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
2.79
0.77
xGP (предотвращенные голы)
1.2
1.2

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Охдуд» против «Аль-Иттихада», 23-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Охдуд» – «Аль-Иттихад»

«Аль-Хиляль» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Аль-Хиляль
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