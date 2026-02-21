Составы команд
Кальяри
Кальяри
4-1-2-1-2
1
Каприле
2
Зе Педру
26
Мина
13
Доссена
33
Оберт
55
Сулемана
8
Адопо
36
Маццителли
2
Палестра
94
Эспозито
90
Кылыксой
3-2-3-2
49
Проведель
77
Марушич
25
Провстгор
26
Романьоли
21
Белахьян
6
Ровелла
11
Исаксен
24
Тэйлор
3
Пеллегрини
70
Мальдини
10
Дзакканьи
36
Маццителли
3
Идрисси
3
Идрисси
36
Маццителли
90
Кылыксой
4
Цаппа
4
Цаппа
90
Кылыксой
94
Эспозито
19
Трепи
19
Трепи
94
Эспозито
3
Пеллегрини
17
Тавареш
17
Тавареш
3
Пеллегрини
6
Ровелла
32
Катальди
32
Катальди
6
Ровелла
11
Исаксен
22
Кансельери
22
Кансельери
11
Исаксен
10
Дзакканьи
14
Нослин
14
Нослин
10
Дзакканьи
70
Мальдини
10
Ратков
10
Ратков
70
Мальдини
Остались в запасе
Кальяри
Лацио
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
15
Хуан Родригес
ЦЗ
2
Отниэль Ратеринк
ПЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЛВ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
31
Поль Менди
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
55
Алессио Фурланетто
ВР
40
Эдоардо Мотта
ВР
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
28
Adrian Przyborek
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
15
Хуан Родригес
ЦЗ
2
Отниэль Ратеринк
ПЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЛВ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
31
Поль Менди
ЦФ
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
40
Эдоардо Мотта
ВР
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
28
Adrian Przyborek
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Кальяри - Лацио
2
1
2
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
12
15
Офсайды
2
0
Количество передач
460
646
Сейвы
3
2
Точность передач %
86
90
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.58
0.64
xGP (предотвращенные голы)
0.06
0.06
Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Лацио», 26-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»