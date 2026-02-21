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  • «Кальяри» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

«Кальяри» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

21 февраля, 21:35
Кальяри
21.02.2026, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 0
Завершен
Лацио
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Кальяри
1
Элия Каприле
ВР
2
Зе Педру
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
26
Йерри Мина
(К) ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
8
Мишель Адопо
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
21
Реда Белахьян
ОП
6
Николо Ровелла
ОП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
11
Густав Исаксен
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Кальяри
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
3
Рияд Идрисси
ЛЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
2
Отниэль Ратеринк
ПЗ
32
Агустин Альбаррасин
ЛВ
27
Джозеф Литета
ЦП
19
Яэль Трепи
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
31
Поль Менди
ЦФ
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
40
Эдоардо Мотта
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
14
Тижани Нослин
ПВ
10
Петар Ратков
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Каприле
2
Зе Педру
26
Мина
13
Доссена
33
Оберт
55
Сулемана
8
Адопо
36
Маццителли
2
Палестра
94
Эспозито
90
Кылыксой
3-2-3-2
49
Проведель
77
Марушич
25
Провстгор
26
Романьоли
21
Белахьян
6
Ровелла
11
Исаксен
24
Тэйлор
3
Пеллегрини
70
Мальдини
10
Дзакканьи
36
Маццителли
3
Идрисси
3
Идрисси
36
Маццителли
90
Кылыксой
4
Цаппа
4
Цаппа
90
Кылыксой
94
Эспозито
19
Трепи
19
Трепи
94
Эспозито
3
Пеллегрини
17
Тавареш
17
Тавареш
3
Пеллегрини
6
Ровелла
32
Катальди
32
Катальди
6
Ровелла
11
Исаксен
22
Кансельери
22
Кансельери
11
Исаксен
10
Дзакканьи
14
Нослин
14
Нослин
10
Дзакканьи
70
Мальдини
10
Ратков
10
Ратков
70
Мальдини
Остались в запасе
Кальяри
Лацио
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
15
Хуан Родригес
ЦЗ
2
Отниэль Ратеринк
ПЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЛВ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
31
Поль Менди
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
55
Алессио Фурланетто
ВР
40
Эдоардо Мотта
ВР
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
28
Adrian Przyborek
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
15
Хуан Родригес
ЦЗ
2
Отниэль Ратеринк
ПЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЛВ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
31
Поль Менди
ЦФ
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
40
Эдоардо Мотта
ВР
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
28
Adrian Przyborek
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Маурицио Сарри
Кальяри
Точно не сыграют
Андреа Белотти
ЦФ
Дженнаро Боррелли
ЦФ
Алессандро Дейола
ЦП
Маттиа Феличи
ЛВ
Майкл Фолоруншо
ЦП
Джанлука Гаэтано
ЦП
Лацио
Точно не сыграют
Тома Башич
ЦП
Самуэль Жиго
ЦЗ
Мануэль Лаццари
ПЗ
Педро
ПВ
Марио Хила
ЦЗ
Статистика матча Кальяри - Лацио
2
1
2
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
12
15
Офсайды
2
0
Количество передач
460
646
Сейвы
3
2
Точность передач %
86
90
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.58
0.64
xGP (предотвращенные голы)
0.06
0.06

Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Лацио», 26-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Лацио»

«Кальяри» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лацио Кальяри
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