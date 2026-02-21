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  • «Атлетико» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

«Атлетико» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

21 февраля, 21:50
Атлетико
21.02.2026, суббота, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
4 : 2
Завершен
Эспаньол
21' А. Серлот 49' Д. Симеоне 58' А. Лукман 72' А. Серлот
6' Ж. Каррерас 80' Э. Экспозито
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Атлетико
13
Ян Облак
(К) ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
(К) ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
10
Поль Лосано
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Атлетико
33
Марио де Луис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
6
Коке
ЦП
3
Обед Варгас
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
31
Llorenç Serred
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
18
Чарльз Пикель
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
23
Антониу Рока
ПВ
9
Роберто Фернандес
ЦФ
3-2-2-3
13
Облак
13
Руджери
17
Ганцко
18
Пубиль
14
Льоренте
5
Кардозо
10
Баэна
20
Симеоне
7
Гризманн
9
Серлот
11
Лукман
3-3-1-2-1
13
Дмитрович
20
Калеро
6
Кабрера
4
Гонсалес
23
Эль-Хилали
16
Ридель
20
Ромеро
10
Лосано
17
Каррерас
24
Долан
19
Кике
20
Симеоне
24
Ле Норман
24
Ле Норман
20
Симеоне
14
Льоренте
20
Молина
20
Молина
14
Льоренте
10
Баэна
6
Коке
6
Коке
10
Баэна
7
Гризманн
23
Алмада
23
Алмада
7
Гризманн
11
Лукман
19
Альварес
19
Альварес
11
Лукман
16
Ридель
11
Террац
11
Террац
16
Ридель
10
Лосано
8
Экспозито
8
Экспозито
10
Лосано
17
Каррерас
11
Милья
11
Милья
17
Каррерас
24
Долан
16
Нгонг
16
Нгонг
24
Долан
19
Кике
9
Фернандес
9
Фернандес
19
Кике
Остались в запасе
Атлетико
Эспаньол
33
Марио де Луис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Обед Варгас
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Анхель Фортуньо
ВР
31
Llorenç Serred
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
23
Антониу Рока
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Остались в запасе
33
Марио де Луис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Обед Варгас
ЦП
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
31
Llorenç Serred
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
23
Антониу Рока
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Атлетико
Точно не сыграют
Пабло Барриос
ЦП
Николас Гонсалес
ЛВ
Родриго Мендоса
ЦП
Эспаньол
Точно не сыграют
Хави Пуадо
ЛВ
Статистика матча Атлетико - Эспаньол
1
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
8
10
Офсайды
0
2
Количество передач
662
415
Сейвы
0
4
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
3.12
1.06
xGP (предотвращенные голы)
-0.11
-0.11

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Эспаньола», 25-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Эспаньол»

«Атлетико» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эспаньол Атлетико
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