21.02.2026, суббота, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
Испания. Примера, 25 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
3-2-2-3
13
Облак
13
Руджери
17
Ганцко
18
Пубиль
14
Льоренте
5
Кардозо
10
Баэна
20
Симеоне
7
Гризманн
9
Серлот
11
Лукман
3-3-1-2-1
13
Дмитрович
20
Калеро
6
Кабрера
4
Гонсалес
23
Эль-Хилали
16
Ридель
20
Ромеро
10
Лосано
17
Каррерас
24
Долан
19
Кике
20
Симеоне
24
Ле Норман
24
Ле Норман
20
Симеоне
14
Льоренте
20
Молина
20
Молина
14
Льоренте
10
Баэна
6
Коке
6
Коке
10
Баэна
7
Гризманн
23
Алмада
23
Алмада
7
Гризманн
11
Лукман
19
Альварес
19
Альварес
11
Лукман
16
Ридель
11
Террац
11
Террац
16
Ридель
10
Лосано
8
Экспозито
8
Экспозито
10
Лосано
17
Каррерас
11
Милья
11
Милья
17
Каррерас
24
Долан
16
Нгонг
16
Нгонг
24
Долан
19
Кике
9
Фернандес
9
Фернандес
19
Кике
Остались в запасе
Атлетико
Эспаньол
33
Марио де Луис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Обед Варгас
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Анхель Фортуньо
ВР
31
Llorenç Serred
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
23
Антониу Рока
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Остались в запасе
33
Марио де Луис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Обед Варгас
ЦП
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
31
Llorenç Serred
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
23
Антониу Рока
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Атлетико
Точно не сыграют
Эспаньол
Точно не сыграют
Статистика матча Атлетико - Эспаньол
1
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
8
10
Офсайды
0
2
Количество передач
662
415
Сейвы
0
4
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
3.12
1.06
xGP (предотвращенные голы)
-0.11
-0.11
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Эспаньола», 25-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Эспаньол»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»