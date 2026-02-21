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«РБ Лейпциг» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

21 февраля, 19:20
РБ Лейпциг
21.02.2026, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Боруссия Д
20' К. Баумгартнер 39' К. Баумгартнер
50' Ромуло (АГ) 90+5' Ф. Силва
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
22
Давид Раум
(К) ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
10
Брайан Груда
ПВ
40
Ромуло
ЦФ
25
Ян Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
(К) ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
49
Лука Реджани
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
8
Феликс Нмеча
АП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
РБ Лейпциг
25
Леопольд Цингерле
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
27
Тидиам Гомис
ЛВ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
4
Элиас Бенкара
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
40
Самуэле Инасио
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
4-2-2-2
26
Вандевордт
22
Раум
4
Орбан
23
Люкеба
17
Баку
13
Зайвальд
21
Шлагер
21
Баумгартнер
10
Груда
25
Диоманде
40
Ромуло
3-2-1-2-2
1
Кобель
5
Бенсебаини
49
Реджани
3
Антон
26
Рюэрсон
24
Свенссон
20
Забитцер
7
Беллингем
8
Нмеча
9
Гирасси
14
Байер
25
Диоманде
35
Финкграфе
35
Финкграфе
25
Диоманде
17
Баку
39
Хенрикс
39
Хенрикс
17
Баку
10
Груда
6
Банзузи
6
Банзузи
10
Груда
21
Шлагер
7
Нуса
7
Нуса
21
Шлагер
40
Ромуло
40
Хардер
40
Хардер
40
Ромуло
49
Реджани
27
Коуто
27
Коуто
49
Реджани
8
Нмеча
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
8
Нмеча
14
Байер
8
Брандт
8
Брандт
14
Байер
20
Забитцер
14
Адейеми
14
Адейеми
20
Забитцер
9
Гирасси
21
Силва
21
Силва
9
Гирасси
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Боруссия Д
25
Леопольд Цингерле
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
27
Тидиам Гомис
ЛВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
33
Александер Майер
ВР
4
Элиас Бенкара
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
27
Тидиам Гомис
ЛВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
4
Элиас Бенкара
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Нико Ковач
РБ Лейпциг
Точно не сыграют
Петер Гулачи
ВР
Viggo Gebel
ЦП
Sani Suleiman
ЦФ
Коста Неделькович
ПЗ
Боруссия Д
Точно не сыграют
Эмре Джан
ОП
Филиппо Мане
ЦЗ
Нико Шлоттербек
ЦЗ
Никлас Зюле
ЦЗ
Статистика матча РБ Лейпциг - Боруссия Д
3
4
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
6
2
Нарушения
11
17
Офсайды
0
4
Количество передач
450
366
Сейвы
4
1
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
1.9
1.61
xGP (предотвращенные голы)
-0.26
-0.26

Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Боруссии» Дортмунд, 23-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Боруссия» Дортмунд

«РБ Лейпциг» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия Д РБ Лейпциг
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