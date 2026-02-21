21.02.2026, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
Германия. Бундеслига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
4-2-2-2
26
Вандевордт
22
Раум
4
Орбан
23
Люкеба
17
Баку
13
Зайвальд
21
Шлагер
21
Баумгартнер
10
Груда
25
Диоманде
40
Ромуло
3-2-1-2-2
1
Кобель
5
Бенсебаини
49
Реджани
3
Антон
26
Рюэрсон
24
Свенссон
20
Забитцер
7
Беллингем
8
Нмеча
9
Гирасси
14
Байер
25
Диоманде
35
Финкграфе
35
Финкграфе
25
Диоманде
17
Баку
39
Хенрикс
39
Хенрикс
17
Баку
10
Груда
6
Банзузи
6
Банзузи
10
Груда
21
Шлагер
7
Нуса
7
Нуса
21
Шлагер
40
Ромуло
40
Хардер
40
Хардер
40
Ромуло
49
Реджани
27
Коуто
27
Коуто
49
Реджани
8
Нмеча
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
8
Нмеча
14
Байер
8
Брандт
8
Брандт
14
Байер
20
Забитцер
14
Адейеми
14
Адейеми
20
Забитцер
9
Гирасси
21
Силва
21
Силва
9
Гирасси
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Боруссия Д
25
Леопольд Цингерле
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
27
Тидиам Гомис
ЛВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
33
Александер Майер
ВР
4
Элиас Бенкара
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
27
Тидиам Гомис
ЛВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
4
Элиас Бенкара
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Нико Ковач
РБ Лейпциг
Точно не сыграют
Боруссия Д
Точно не сыграют
Статистика матча РБ Лейпциг - Боруссия Д
3
4
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
6
2
Нарушения
11
17
Офсайды
0
4
Количество передач
450
366
Сейвы
4
1
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
1.9
1.61
xGP (предотвращенные голы)
-0.26
-0.26
Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Боруссии» Дортмунд, 23-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Боруссия» Дортмунд
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»