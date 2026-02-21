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  • «Осасуна» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

«Осасуна» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

21 февраля, 19:20
Осасуна
21.02.2026, суббота, 20:30
Испания. Примера, 25 тур
2 : 1
Завершен
Реал
38' А. Будимир (П) 90' Р. Гарсия
73' Винисиус
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
14
Рубен Гарсия
(К) ЛВ
23
Виктор Муньос
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
(К) ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Осасуна
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
11
Фран Гарсия
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
27
Тиаго Питарч
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
21
Браим Диас
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
4-1-2-2-1
1
Эррера
22
Галан
24
Катена
5
Эррандо
19
Розье
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
23
Муньос
14
Гарсия
17
Будимир
4-1-2-2-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
2
Асенсио
5
Алаба
18
Каррерас
14
Чуамени
8
Вальверде
6
Камавинга
15
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
10
Орос
8
Муньос
8
Муньос
10
Орос
19
Розье
27
Аргибиде
27
Аргибиде
19
Розье
14
Гарсия
23
Бретонес
23
Бретонес
14
Гарсия
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
7
Монкайола
18
Моро
18
Моро
7
Монкайола
14
Карвахаль
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
14
Карвахаль
15
Гюлер
25
Себальос
25
Себальос
15
Гюлер
6
Камавинга
21
Диас
21
Диас
6
Камавинга
8
Вальверде
7
Гарсия
7
Гарсия
8
Вальверде
Остались в запасе
Осасуна
Реал
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
11
Фран Гарсия
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
27
Тиаго Питарч
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
11
Фран Гарсия
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
27
Тиаго Питарч
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Осасуна
Точно не сыграют
Икер Бенито
ПВ
Энцо Бойомо
ЦЗ
Реал
Точно не сыграют
Джуд Беллингем
ЦП
Эдер Милитао
ЦЗ
Родриго
ПВ
Дин Хейсен
ЦЗ
Статистика матча Осасуна - Реал
2
4
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
7
Нарушения
19
10
Офсайды
1
2
Количество передач
353
570
Сейвы
4
1
Точность передач %
83
89
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
2.29
1.7
xGP (предотвращенные голы)
-0.9
-0.9

Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Реала», 25-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Реал»

«Осасуна» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Осасуна
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