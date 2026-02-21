21.02.2026, суббота, 20:30
Испания. Примера, 25 тур
Испания. Примера, 25 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Осасуна
Осасуна
4-1-2-2-1
1
Эррера
22
Галан
24
Катена
5
Эррандо
19
Розье
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
23
Муньос
14
Гарсия
17
Будимир
4-1-2-2-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
2
Асенсио
5
Алаба
18
Каррерас
14
Чуамени
8
Вальверде
6
Камавинга
15
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
10
Орос
8
Муньос
8
Муньос
10
Орос
19
Розье
27
Аргибиде
27
Аргибиде
19
Розье
14
Гарсия
23
Бретонес
23
Бретонес
14
Гарсия
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
7
Монкайола
18
Моро
18
Моро
7
Монкайола
14
Карвахаль
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
14
Карвахаль
15
Гюлер
25
Себальос
25
Себальос
15
Гюлер
6
Камавинга
21
Диас
21
Диас
6
Камавинга
8
Вальверде
7
Гарсия
7
Гарсия
8
Вальверде
Остались в запасе
Осасуна
Реал
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
11
Фран Гарсия
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
27
Тиаго Питарч
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
11
Фран Гарсия
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
27
Тиаго Питарч
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Осасуна
Точно не сыграют
Реал
Точно не сыграют
Статистика матча Осасуна - Реал
2
4
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
7
Нарушения
19
10
Офсайды
1
2
Количество передач
353
570
Сейвы
4
1
Точность передач %
83
89
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
2.29
1.7
xGP (предотвращенные голы)
-0.9
-0.9
Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Реала», 25-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»