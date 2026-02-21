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  • «Бавария» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

«Бавария» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

21 февраля, 16:20
Бавария
21.02.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
3 : 2
Завершен
Айнтрахт
16' А. Павлович 20' Г. Кейн 68' Г. Кейн
77' Ж. Буркардт (П) 86' А. Калимуэндо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Йозуа Киммих
(К) ОП
45
Александар Павлович
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
11
Натаниэль Браун
(К) ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
15
Хуго Ларссон
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
20
Рицу Доан
ПВ
29
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
34
Том Бишоф
АП
7
Леннарт Карл
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Айнтрахт
16
Михаэль Цеттерер
ВР
1
Йенс Граль
ВР
26
Кеита Косуги
ЛЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
31
Love Arrhov
ЦП
27
Марио Гетце
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
4-2-3-1
40
Урбиг
19
Дэвис
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
44
Станишич
6
Киммих
45
Павлович
14
Диас
10
Мусиала
17
Олисе
9
Кейн
3-1-3-2-1
40
Сантос
12
Аменда
34
Коллинс
11
Браун
6
Скири
81
Дауд
6
Хойлунд
15
Ларссон
20
Доан
23
Бахоя
29
Амаимуни-Эшгуяб
19
Дэвис
21
Ито
21
Ито
19
Дэвис
6
Киммих
4
Та
4
Та
6
Киммих
17
Олисе
27
Горецка
27
Горецка
17
Олисе
45
Павлович
34
Бишоф
34
Бишоф
45
Павлович
10
Мусиала
7
Гнабри
7
Гнабри
10
Мусиала
6
Хойлунд
2
Баум
2
Баум
6
Хойлунд
6
Скири
8
Шаиби
8
Шаиби
6
Скири
20
Доан
27
Гетце
27
Гетце
20
Доан
29
Амаимуни-Эшгуяб
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
29
Амаимуни-Эшгуяб
81
Дауд
9
Буркардт
9
Буркардт
81
Дауд
Остались в запасе
Бавария
Айнтрахт
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
7
Леннарт Карл
АП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
16
Михаэль Цеттерер
ВР
1
Йенс Граль
ВР
26
Кеита Косуги
ЛЗ
31
Love Arrhov
ЦП
Главный тренер
Альберт Риера
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
7
Леннарт Карл
АП
11
Николас Джексон
ПВ
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
1
Йенс Граль
ВР
26
Кеита Косуги
ЛЗ
31
Love Arrhov
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Альберт Риера
Бавария
Точно не сыграют
Мануэль Нойер
ВР
Конрад Лаймер
ЦП
Айнтрахт
Точно не сыграют
Миши Батшуайи
ЦФ
Юнес Эбнуталиб
ЦФ
Ансгар Кнауфф
ПВ
Расмус Кристенсен
ПЗ
Артур Теате
ЦЗ
Джан Узун
ЦФ
Робин Кох
ЦЗ
Статистика матча Бавария - Айнтрахт
3
Всего ударов по воротам
24
9
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
9
10
Офсайды
1
0
Количество передач
510
499
Сейвы
1
8
Точность передач %
91
87
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
11
2
xG (ожидаемые голы)
2.79
2.35
xGP (предотвращенные голы)
-0.28
-0.28

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Айнтрахта», 23-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Айнтрахт»

«Бавария» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Айнтрахт Бавария
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