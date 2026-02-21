21.02.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
Германия. Бундеслига, 23 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
4-2-3-1
40
Урбиг
19
Дэвис
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
44
Станишич
6
Киммих
45
Павлович
14
Диас
10
Мусиала
17
Олисе
9
Кейн
3-1-3-2-1
40
Сантос
12
Аменда
34
Коллинс
11
Браун
6
Скири
81
Дауд
6
Хойлунд
15
Ларссон
20
Доан
23
Бахоя
29
Амаимуни-Эшгуяб
19
Дэвис
21
Ито
21
Ито
19
Дэвис
6
Киммих
4
Та
4
Та
6
Киммих
17
Олисе
27
Горецка
27
Горецка
17
Олисе
45
Павлович
34
Бишоф
34
Бишоф
45
Павлович
10
Мусиала
7
Гнабри
7
Гнабри
10
Мусиала
6
Хойлунд
2
Баум
2
Баум
6
Хойлунд
6
Скири
8
Шаиби
8
Шаиби
6
Скири
20
Доан
27
Гетце
27
Гетце
20
Доан
29
Амаимуни-Эшгуяб
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
29
Амаимуни-Эшгуяб
81
Дауд
9
Буркардт
9
Буркардт
81
Дауд
Остались в запасе
Бавария
Айнтрахт
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
7
Леннарт Карл
АП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
16
Михаэль Цеттерер
ВР
1
Йенс Граль
ВР
26
Кеита Косуги
ЛЗ
31
Love Arrhov
ЦП
Главный тренер
Альберт Риера
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
7
Леннарт Карл
АП
11
Николас Джексон
ПВ
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
1
Йенс Граль
ВР
26
Кеита Косуги
ЛЗ
31
Love Arrhov
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Альберт Риера
Бавария
Точно не сыграют
Статистика матча Бавария - Айнтрахт
3
Всего ударов по воротам
24
9
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
9
10
Офсайды
1
0
Количество передач
510
499
Сейвы
1
8
Точность передач %
91
87
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
11
2
xG (ожидаемые голы)
2.79
2.35
xGP (предотвращенные голы)
-0.28
-0.28
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Айнтрахта», 23-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Айнтрахт»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»