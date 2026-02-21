21.02.2026, суббота, 16:00
Испания. Примера, 25 тур
Испания. Примера, 25 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4-1-1-3-1
1
Ремиро
17
Гомес
6
Мартин
15
Чалета-Цар
2
Арамбуру
4
Горротксатеги
8
Турриэнтес
11
Гедеш
15
Марин
10
Мендес
10
Оярсабаль
4-3-2-1
13
Эскандель
22
Видаль
3
Байи
6
Карму
16
Лопес
6
Сибо
5
Фонсека
10
Рейна
23
Хассан
7
Чайра
16
Виньяс
Одриосола
6
Элустондо
6
Элустондо
Одриосола
2
Арамбуру
20
Одриосола
20
Одриосола
2
Арамбуру
8
Турриэнтес
21
Эррера
21
Эррера
8
Турриэнтес
4
Горротксатеги
23
Захарян
23
Захарян
4
Горротксатеги
15
Марин
9
Оскарссон
9
Оскарссон
15
Марин
6
Сибо
18
Дендокер
18
Дендокер
6
Сибо
10
Рейна
8
Касорла
8
Касорла
10
Рейна
23
Хассан
24
Фернандес
24
Фернандес
23
Хассан
16
Виньяс
18
Борбас
18
Борбас
16
Виньяс
5
Фонсека
9
Форес
9
Форес
5
Фонсека
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Овьедо
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
18
Карлос Солер
ЦП
20
Уэсли
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
12
Job Ochieng
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
31
Хорациу Молдован
ВР
23
Рахим Альхассан
ЛЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
27
P. Agudin
ЦП
21
Лука Илич
АП
Главный тренер
Гильермо Алмада
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
18
Карлос Солер
ЦП
20
Уэсли
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
12
Job Ochieng
ЦФ
Остались в запасе
31
Хорациу Молдован
ВР
23
Рахим Альхассан
ЛЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
27
P. Agudin
ЦП
21
Лука Илич
АП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Гильермо Алмада
Реал Сосьедад
Точно не сыграют
Овьедо
Точно не сыграют
Статистика матча Реал Сосьедад - Овьедо
2
1
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
13
16
Количество передач
501
301
Сейвы
3
5
Точность передач %
84
74
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2
1.68
xGP (предотвращенные голы)
-1.04
-1.04
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Овьедо», 25-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Овьедо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»