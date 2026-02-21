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  • «Реал Сосьедад» – «Овьедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

«Реал Сосьедад» – «Овьедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

21 февраля, 14:02
Реал Сосьедад
21.02.2026, суббота, 16:00
Испания. Примера, 25 тур
3 : 3
Завершен
Овьедо
64' О. Стейнн Оскарссон 87' Д. Чалета-Цар 90' О. Стейнн Оскарссон
50' Ф. Виньяс 52' Ф. Виньяс 90+2' Э. Байи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
4
Йон Горротксатеги
ОП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
15
Пабло Марин
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Овьедо
13
Аарон Эскандель
(К) ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
7
Ильяс Чайра
ЛВ
6
Кваси Сибо
ЦП
5
Николас Фонсека
ЦП
10
Альберто Рейна
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
16
Федерико Виньяс
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Янхель Эррера
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
20
Уэсли
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
12
Job Ochieng
ЦФ
Овьедо
31
Хорациу Молдован
ВР
23
Рахим Альхассан
ЛЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
24
Тиаго Фернандес
ЛВ
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
27
P. Agudin
ЦП
21
Лука Илич
АП
18
Тиаго Борбас
ЦФ
9
Алекс Форес
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ремиро
17
Гомес
6
Мартин
15
Чалета-Цар
2
Арамбуру
4
Горротксатеги
8
Турриэнтес
11
Гедеш
15
Марин
10
Мендес
10
Оярсабаль
4-3-2-1
13
Эскандель
22
Видаль
3
Байи
6
Карму
16
Лопес
6
Сибо
5
Фонсека
10
Рейна
23
Хассан
7
Чайра
16
Виньяс
Одриосола
6
Элустондо
6
Элустондо
Одриосола
2
Арамбуру
20
Одриосола
20
Одриосола
2
Арамбуру
8
Турриэнтес
21
Эррера
21
Эррера
8
Турриэнтес
4
Горротксатеги
23
Захарян
23
Захарян
4
Горротксатеги
15
Марин
9
Оскарссон
9
Оскарссон
15
Марин
6
Сибо
18
Дендокер
18
Дендокер
6
Сибо
10
Рейна
8
Касорла
8
Касорла
10
Рейна
23
Хассан
24
Фернандес
24
Фернандес
23
Хассан
16
Виньяс
18
Борбас
18
Борбас
16
Виньяс
5
Фонсека
9
Форес
9
Форес
5
Фонсека
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Овьедо
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
18
Карлос Солер
ЦП
20
Уэсли
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
12
Job Ochieng
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
31
Хорациу Молдован
ВР
23
Рахим Альхассан
ЛЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
27
P. Agudin
ЦП
21
Лука Илич
АП
Главный тренер
Гильермо Алмада
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
18
Карлос Солер
ЦП
20
Уэсли
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
12
Job Ochieng
ЦФ
Остались в запасе
31
Хорациу Молдован
ВР
23
Рахим Альхассан
ЛЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
27
P. Agudin
ЦП
21
Лука Илич
АП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Гильермо Алмада
Реал Сосьедад
Точно не сыграют
Андер Барренечеа
ЛВ
Такефуса Кубо
ПВ
Иньяки Руперес
ПЗ
Лука Сучич
ЦП
Овьедо
Точно не сыграют
Сантьяго Коломбатто
ОП
Давид Костас
ЦЗ
Ови Эджария
ЦП
Статистика матча Реал Сосьедад - Овьедо
2
1
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
13
16
Количество передач
501
301
Сейвы
3
5
Точность передач %
84
74
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2
1.68
xGP (предотвращенные голы)
-1.04
-1.04

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Овьедо», 25-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Овьедо»

«Реал Сосьедад» – «Овьедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Овьедо Реал Сосьедад
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