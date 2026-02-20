20.02.2026, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 23 тур
Франция. Лига 1, 23 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Брест
Брест
4-1-1-3-1
37
Кудер
27
Гиндо
5
Шардонне
4
Диас
70
Лала
13
Шотар
8
Маньетти
20
дель Кастильо
23
Думбия
29
Эбимбе
19
Ажорк
3-1-2-2-2
28
Рульи
28
Павар
21
Агер
33
Эмерсон
48
Вермерен
23
Тимбер
23
Хейбьерг
11
Гринвуд
14
Пайшао
22
Веа
9
Гуири
20
дель Кастильо
2
Локо
2
Локо
20
дель Кастильо
23
Думбия
29
Тусар
29
Тусар
23
Думбия
29
Эбимбе
9
Лабе Ласкари
9
Лабе Ласкари
29
Эбимбе
9
Гуири
18
Нванери
18
Нванери
9
Гуири
23
Хейбьерг
4
Надир
4
Надир
23
Хейбьерг
23
Тимбер
8
Абделли
8
Абделли
23
Тимбер
14
Пайшао
25
Траоре
25
Траоре
14
Пайшао
48
Вермерен
7
Обамеянг
7
Обамеянг
48
Вермерен
Остались в запасе
Брест
Марсель
99
Радослав Майецки
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
71
Рафаэль Ле Ген
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
33
Хамиду Макалу
ЦП
9
Пате Мбуп
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Главный тренер
Хабиб Бейе
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
71
Рафаэль Ле Ген
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
33
Хамиду Макалу
ЦП
9
Пате Мбуп
ЦФ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Хабиб Бейе
Брест
Точно не сыграют
Марсель
Точно не сыграют
Статистика матча Брест - Марсель
1
4
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
2
Нарушения
10
17
Офсайды
2
1
Количество передач
304
637
Сейвы
4
2
Точность передач %
74
89
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
1.26
1.69
xGP (предотвращенные голы)
-1.23
-1.23
Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против «Марселя», 22-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брест» – «Марсель»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»