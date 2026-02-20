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  • «Брест» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2026

«Брест» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2026

20 февраля, 21:35
Брест
20.02.2026, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 23 тур
2 : 0
Завершен
Марсель
10' Л. Ажорк 29' Л. Ажорк
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
(К) ЦЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
8
Уго Маньетти
ЦП
23
Камори Думбия
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
(К) ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Брест
99
Радослав Майецки
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
71
Рафаэль Ле Ген
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
33
Хамиду Макалу
ЦП
9
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
9
Пате Мбуп
ЦФ
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
8
Химад Абделли
АП
25
Хамед Траоре
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
4-1-1-3-1
37
Кудер
27
Гиндо
5
Шардонне
4
Диас
70
Лала
13
Шотар
8
Маньетти
20
дель Кастильо
23
Думбия
29
Эбимбе
19
Ажорк
3-1-2-2-2
28
Рульи
28
Павар
21
Агер
33
Эмерсон
48
Вермерен
23
Тимбер
23
Хейбьерг
11
Гринвуд
14
Пайшао
22
Веа
9
Гуири
20
дель Кастильо
2
Локо
2
Локо
20
дель Кастильо
23
Думбия
29
Тусар
29
Тусар
23
Думбия
29
Эбимбе
9
Лабе Ласкари
9
Лабе Ласкари
29
Эбимбе
9
Гуири
18
Нванери
18
Нванери
9
Гуири
23
Хейбьерг
4
Надир
4
Надир
23
Хейбьерг
23
Тимбер
8
Абделли
8
Абделли
23
Тимбер
14
Пайшао
25
Траоре
25
Траоре
14
Пайшао
48
Вермерен
7
Обамеянг
7
Обамеянг
48
Вермерен
Остались в запасе
Брест
Марсель
99
Радослав Майецки
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
71
Рафаэль Ле Ген
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
33
Хамиду Макалу
ЦП
9
Пате Мбуп
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Главный тренер
Хабиб Бейе
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
71
Рафаэль Ле Ген
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
33
Хамиду Макалу
ЦП
9
Пате Мбуп
ЦФ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Хабиб Бейе
Брест
Точно не сыграют
Мама Бальде
ПВ
Марсель
Точно не сыграют
Леонардо Балерди
ЦЗ
Статистика матча Брест - Марсель
1
4
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
2
Нарушения
10
17
Офсайды
2
1
Количество передач
304
637
Сейвы
4
2
Точность передач %
74
89
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
1.26
1.69
xGP (предотвращенные голы)
-1.23
-1.23

Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против «Марселя», 22-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брест»«Марсель»

«Брест» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Марсель Брест
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