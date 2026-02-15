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  • «Лион» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

«Лион» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

15 февраля, 21:35
Лион
15.02.2026, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 22 тур
2 : 0
Завершен
Ницца
45+1' К. Толиссо 64' Н. Нартей
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
99
Ной Нартей
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
10
Павел Шулц
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
4
Данте
(К) ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
23
Том Луше
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
11
Элье Ваи
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
44
Адиль Амдани
ЛВ
45
Реми Химбер
ЛВ
39
Матис Де Карвалью
ОП
18
Халис Мера
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
11
Роман Яремчук
ЦФ
Ницца
23
Йехван Диуф
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
6
Хишам Будауи
ЦП
87
Everton Pereira
ЦП
33
Габен Бернардо
ЦП
21
Исак Янссон
ПВ
26
Каиль Будаш
ЦФ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
3-5-2
1
Грейф
16
Абнер
19
Ниахате
33
Хатебур
8
Толиссо
99
Нартей
23
Мортон
6
Тессманн
2
Мэйтленд-Найлс
22
Мата
10
Шулц
4-1-2-1-2
1
Дюпе
92
Клосс
21
Пепра Оппонг
4
Данте
2
Абди
34
Ванхутте
8
Сансон
23
Луше
10
Диоп
50
Чо
11
Ваи
2
Мэйтленд-Найлс
85
Камара
85
Камара
2
Мэйтленд-Найлс
8
Толиссо
18
Мера
18
Мера
8
Толиссо
10
Шулц
11
Яремчук
11
Яремчук
10
Шулц
4
Данте
35
Ба
35
Ба
4
Данте
23
Луше
6
Будауи
6
Будауи
23
Луше
8
Сансон
21
Янссон
21
Янссон
8
Сансон
11
Ваи
26
Будаш
26
Будаш
11
Ваи
50
Чо
9
Оморуйи
9
Оморуйи
50
Чо
Остались в запасе
Лион
Ницца
40
Реми Дескамп
ВР
39
Матис Де Карвалью
ОП
9
Адам Карабец
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
44
Адиль Амдани
ЛВ
45
Реми Химбер
ЛВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
23
Йехван Диуф
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
87
Everton Pereira
ЦП
33
Габен Бернардо
ЦП
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
39
Матис Де Карвалью
ОП
9
Адам Карабец
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
44
Адиль Амдани
ЛВ
45
Реми Химбер
ЛВ
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
87
Everton Pereira
ЦП
33
Габен Бернардо
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Клод Пюэль
Лион
Точно не сыграют
Афонсу Морейра
ЛВ
Эндрик
ЦФ
Малик Фофана
ПВ
Рубен Клюйверт
ЦЗ
Орель Мангала
ОП
Эрнест Нуама
ЛВ
Николас Тальяфико
ЛЗ
Ницца
Точно не сыграют
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
Мойзе Бомбито
ЦЗ
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
Мельвен Бар
ЛЗ
Тиагу Гувейя
ПВ
Статистика матча Лион - Ницца
3
1
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
5
Нарушения
16
12
Количество передач
616
457
Сейвы
3
0
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.52
1.46
xGP (предотвращенные голы)
-0.13
-0.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Ниццы», 22-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Ницца»

«Лион» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ницца Лион
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