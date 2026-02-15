15.02.2026, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 22 тур
Франция. Лига 1, 22 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Лион
Лион
3-5-2
1
Грейф
16
Абнер
19
Ниахате
33
Хатебур
8
Толиссо
99
Нартей
23
Мортон
6
Тессманн
2
Мэйтленд-Найлс
22
Мата
10
Шулц
4-1-2-1-2
1
Дюпе
92
Клосс
21
Пепра Оппонг
4
Данте
2
Абди
34
Ванхутте
8
Сансон
23
Луше
10
Диоп
50
Чо
11
Ваи
2
Мэйтленд-Найлс
85
Камара
85
Камара
2
Мэйтленд-Найлс
8
Толиссо
18
Мера
18
Мера
8
Толиссо
10
Шулц
11
Яремчук
11
Яремчук
10
Шулц
4
Данте
35
Ба
35
Ба
4
Данте
23
Луше
6
Будауи
6
Будауи
23
Луше
8
Сансон
21
Янссон
21
Янссон
8
Сансон
11
Ваи
26
Будаш
26
Будаш
11
Ваи
50
Чо
9
Оморуйи
9
Оморуйи
50
Чо
Остались в запасе
Лион
Ницца
40
Реми Дескамп
ВР
39
Матис Де Карвалью
ОП
9
Адам Карабец
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
44
Адиль Амдани
ЛВ
45
Реми Химбер
ЛВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
23
Йехван Диуф
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
87
Everton Pereira
ЦП
33
Габен Бернардо
ЦП
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
39
Матис Де Карвалью
ОП
9
Адам Карабец
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
44
Адиль Амдани
ЛВ
45
Реми Химбер
ЛВ
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
87
Everton Pereira
ЦП
33
Габен Бернардо
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Клод Пюэль
Статистика матча Лион - Ницца
3
1
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
5
Нарушения
16
12
Количество передач
616
457
Сейвы
3
0
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.52
1.46
xGP (предотвращенные голы)
-0.13
-0.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Ниццы», 22-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Ницца»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»