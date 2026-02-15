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  • «Торино» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

«Торино» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

15 февраля, 18:50
Торино
15.02.2026, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 2
Завершен
Болонья
62' Н. Влашич
49' Н. Влашич (АГ) 70' С. Кастро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Торино
92
Альберто Палеари
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
18
Маттео Прати
ОП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
10
Никола Влашич
(К) АП
7
Закария Абухляль
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
6
Никола Моро
ЦП
19
Ремо Фройлер
(К) ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Торино
81
Франко Исраэль
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
25
Алиу Нджи
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
25
Бенха Домингес
ЛВ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
4-1-1-2-2
92
Палеари
35
Мариануччи
23
Коко
3
Марипан
27
Хольмгрен-Педерсен
18
Прати
66
Гинейтис
10
Влашич
7
Абухляль
18
Симеоне
19
Адамс
4-1-2-2-1
1
Скорупски
17
Мариу
41
Витик
26
Лукуми
33
Миранда
19
Сом
6
Моро
19
Фройлер
10
Бернардески
11
Роу
9
Кастро
7
Абухляль
19
Лазаро
19
Лазаро
7
Абухляль
66
Гинейтис
22
Казадеи
22
Казадеи
66
Гинейтис
18
Прати
6
Ильхан
6
Ильхан
18
Прати
35
Мариануччи
25
Нджи
25
Нджи
35
Мариануччи
19
Адамс
91
Сапата
91
Сапата
19
Адамс
19
Сом
19
Фергюсон
19
Фергюсон
19
Сом
11
Роу
25
Домингес
25
Домингес
11
Роу
17
Мариу
20
Цортеа
20
Цортеа
17
Мариу
10
Бернардески
7
Орсолини
7
Орсолини
10
Бернардески
9
Кастро
21
Одгор
21
Одгор
9
Кастро
Остались в запасе
Торино
Болонья
81
Франко Исраэль
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
61
Адриен Тамез
ОП
17
Сандро Куленович
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
1
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
81
Франко Исраэль
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
61
Адриен Тамез
ОП
17
Сандро Куленович
ЦФ
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Торино
Точно не сыграют
Иван Илич
ЦП
Ардиан Исмайли
ЦЗ
Занос Савва
ПВ
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
Фаустино Анджорин
РФ
Болонья
Точно не сыграют
Кевин Бонифази
ЦЗ
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
Томмазо Побега
ЦП
Статистика матча Торино - Болонья
3
1
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
14
10
Офсайды
2
1
Количество передач
385
448
Сейвы
5
1
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.42
1.32
xGP (предотвращенные голы)
-0.6
-0.6

Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Болоньи», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Болонья»

«Торино» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Болонья Торино
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