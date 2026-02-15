15.02.2026, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 25 тур
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Торино
Торино
4-1-1-2-2
92
Палеари
35
Мариануччи
23
Коко
3
Марипан
27
Хольмгрен-Педерсен
18
Прати
66
Гинейтис
10
Влашич
7
Абухляль
18
Симеоне
19
Адамс
4-1-2-2-1
1
Скорупски
17
Мариу
41
Витик
26
Лукуми
33
Миранда
19
Сом
6
Моро
19
Фройлер
10
Бернардески
11
Роу
9
Кастро
7
Абухляль
19
Лазаро
19
Лазаро
7
Абухляль
66
Гинейтис
22
Казадеи
22
Казадеи
66
Гинейтис
18
Прати
6
Ильхан
6
Ильхан
18
Прати
35
Мариануччи
25
Нджи
25
Нджи
35
Мариануччи
19
Адамс
91
Сапата
91
Сапата
19
Адамс
19
Сом
19
Фергюсон
19
Фергюсон
19
Сом
11
Роу
25
Домингес
25
Домингес
11
Роу
17
Мариу
20
Цортеа
20
Цортеа
17
Мариу
10
Бернардески
7
Орсолини
7
Орсолини
10
Бернардески
9
Кастро
21
Одгор
21
Одгор
9
Кастро
Остались в запасе
Торино
Болонья
81
Франко Исраэль
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
61
Адриен Тамез
ОП
17
Сандро Куленович
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
1
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
81
Франко Исраэль
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
61
Адриен Тамез
ОП
17
Сандро Куленович
ЦФ
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Торино
Точно не сыграют
Болонья
Точно не сыграют
Статистика матча Торино - Болонья
3
1
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
14
10
Офсайды
2
1
Количество передач
385
448
Сейвы
5
1
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.42
1.32
xGP (предотвращенные голы)
-0.6
-0.6
Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Болоньи», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Болонья»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»