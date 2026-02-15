15.02.2026, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 24 тур
Испания. Примера, 24 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Овьедо
Овьедо
4-1-2-2-1
13
Эскандель
16
Лопес
6
Карму
3
Байи
22
Видаль
11
Коломбатто
6
Сибо
10
Рейна
7
Чайра
23
Хассан
16
Виньяс
4-2-2-2
1
Симон
2
Горосабель
4
Ляпорт
4
Паредес
17
Бершиче
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
8
Сансет
22
Серрано
11
Гурусета
9
Уильямс
22
Видаль
17
Ахиядо
17
Ахиядо
22
Видаль
6
Сибо
8
Касорла
8
Касорла
6
Сибо
10
Рейна
5
Фонсека
5
Фонсека
10
Рейна
23
Хассан
24
Фернандес
24
Фернандес
23
Хассан
11
Коломбатто
9
Форес
9
Форес
11
Коломбатто
2
Горосабель
12
Аресо
12
Аресо
2
Горосабель
16
Руис де Галаррета
6
Весга
6
Весга
16
Руис де Галаррета
22
Серрано
23
Наварро
23
Наварро
22
Серрано
18
Хаурегисар
20
Рего
20
Рего
18
Хаурегисар
8
Сансет
46
Гомес
46
Гомес
8
Сансет
Остались в запасе
Овьедо
Атлетик
31
Хорациу Молдован
ВР
23
Рахим Альхассан
ЛЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
27
P. Agudin
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
21
Лука Илич
АП
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
30
Икер Монреаль
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
44
Селтон Санчес
ЦП
19
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
31
Хорациу Молдован
ВР
23
Рахим Альхассан
ЛЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
27
P. Agudin
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
21
Лука Илич
АП
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
30
Икер Монреаль
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
44
Селтон Санчес
ЦП
19
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Овьедо
Точно не сыграют
Статистика матча Овьедо - Атлетик
2
3
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
8
20
Офсайды
5
1
Количество передач
444
362
Сейвы
2
0
Точность передач %
75
74
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.34
1.29
xGP (предотвращенные голы)
-0.63
-0.63
Смотреть прямую трансляцию матча «Овьедо» против «Атлетика», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Овьедо» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»