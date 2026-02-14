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  • «Реал» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

«Реал» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

14 февраля, 21:50
Реал
14.02.2026, суббота, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
4 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
5' Г. Гарсия 25' Винисиус (П) 31' Ф. Вальверде 48' Винисиус (П)
21' М. Оярсабаль (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Федерико Вальверде
(К) ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
4
Йон Горротксатеги
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
15
Пабло Марин
АП
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
29
Хорхе Кестеро
ЦП
8
Сесар Паласиос
ЦП
21
Браим Диас
АП
30
Франко Мастантуоно
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
8
Ibai Basurko
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
7
Дани Диас
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
12
Job Ochieng
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
4-1-2-3
1
Куртуа
18
Каррерас
22
Рюдигер
4
Хейсен
12
Александер-Арнольд
14
Чуамени
6
Камавинга
8
Вальверде
7
Винисиус
15
Гюлер
7
Гарсия
4-1-2-2-1
1
Ремиро
2
Арамбуру
6
Мартин
19
Субельдия
3
Муньос
4
Горротксатеги
21
Эррера
18
Солер
15
Марин
10
Оярсабаль
20
Уэсли
22
Рюдигер
5
Алаба
5
Алаба
22
Рюдигер
12
Александер-Арнольд
14
Карвахаль
14
Карвахаль
12
Александер-Арнольд
6
Камавинга
25
Себальос
25
Себальос
6
Камавинга
14
Чуамени
29
Кестеро
29
Кестеро
14
Чуамени
8
Вальверде
21
Диас
21
Диас
8
Вальверде
21
Эррера
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
21
Эррера
20
Уэсли
11
Гедеш
11
Гедеш
20
Уэсли
15
Марин
7
Диас
7
Диас
15
Марин
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
Остались в запасе
Реал
Реал Сосьедад
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
8
Сесар Паласиос
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
13
Унаи Марреро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Ibai Basurko
ЦП
12
Job Ochieng
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
8
Сесар Паласиос
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Ibai Basurko
ЦП
12
Job Ochieng
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Реал
Точно не сыграют
Джуд Беллингем
ЦП
Эдер Милитао
ЦЗ
Родриго
ПВ
Реал Сосьедад
Точно не сыграют
Андер Барренечеа
ЛВ
Такефуса Кубо
ПВ
Иньяки Руперес
ПЗ
Лука Сучич
ЦП
Арсен Захарян
АП
Брайс Мендес
ПВ
Статистика матча Реал - Реал Сосьедад
1
1
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
10
9
Офсайды
5
1
Количество передач
585
534
Сейвы
2
0
Точность передач %
91
91
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
3.12
1.73
xGP (предотвращенные голы)
-1.13
-1.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Реала Сосьедад», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Реал Сосьедад»

«Реал» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Сосьедад Реал
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