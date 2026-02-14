14.02.2026, суббота, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
Испания. Примера, 24 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
4-1-2-3
1
Куртуа
18
Каррерас
22
Рюдигер
4
Хейсен
12
Александер-Арнольд
14
Чуамени
6
Камавинга
8
Вальверде
7
Винисиус
15
Гюлер
7
Гарсия
4-1-2-2-1
1
Ремиро
2
Арамбуру
6
Мартин
19
Субельдия
3
Муньос
4
Горротксатеги
21
Эррера
18
Солер
15
Марин
10
Оярсабаль
20
Уэсли
22
Рюдигер
5
Алаба
5
Алаба
22
Рюдигер
12
Александер-Арнольд
14
Карвахаль
14
Карвахаль
12
Александер-Арнольд
6
Камавинга
25
Себальос
25
Себальос
6
Камавинга
14
Чуамени
29
Кестеро
29
Кестеро
14
Чуамени
8
Вальверде
21
Диас
21
Диас
8
Вальверде
21
Эррера
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
21
Эррера
20
Уэсли
11
Гедеш
11
Гедеш
20
Уэсли
15
Марин
7
Диас
7
Диас
15
Марин
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
Остались в запасе
Реал
Реал Сосьедад
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
8
Сесар Паласиос
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
13
Унаи Марреро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Ibai Basurko
ЦП
12
Job Ochieng
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
8
Сесар Паласиос
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Ibai Basurko
ЦП
12
Job Ochieng
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Реал
Точно не сыграют
Статистика матча Реал - Реал Сосьедад
1
1
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
10
9
Офсайды
5
1
Количество передач
585
534
Сейвы
2
0
Точность передач %
91
91
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
3.12
1.73
xGP (предотвращенные голы)
-1.13
-1.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Реала Сосьедад», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»