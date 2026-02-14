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  • «Трабзонспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

«Трабзонспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

14 февраля, 18:50
Трабзонспор
14.02.2026, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 22 тур
2 : 3
Завершен
Фенербахче
6' Э. Мучи 43' П. Онуачу
15' Талиска 34' К. Актюркоглу 48' М. Асенсио
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Трабзонспор
24
Андре Онана
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
20
Вагнер Пина
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ОП
27
Нваиву Чибуике
ЦП
42
Кристи Инao Улаи
ЦП
26
Тим Жаболь-Фолькарелли
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
30
Пол Онуачу
(К) ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Фенербахче
31
Эдерсон
ВР
37
Милан Шкриньяр
(К) ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
94
Талиска
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Трабзонспор
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
25
Onuralp Çevikkan
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
80
Boran Baskan
ЦП
74
Salih Malkoçoglu
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
49
Сидики Шериф
ЛВ
7
Фред
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
49
Антони Мусаба
ПВ
45
Доржель Нене
ЦФ
2-1-3-1-3
24
Онана
8
Левик
20
Пина
44
Батагов
27
Чибуике
42
Улаи
26
Жаболь-Фолькарелли
19
Эскихеллак
30
Онуачу
7
Мучи
9
Аугусто
4-1-2-3
31
Эдерсон
27
Семеду
18
Мюлдюр
37
Шкриньяр
24
Остерволде
91
Канте
5
Юкшек
6
Гендузи
10
Асенсио
94
Талиска
7
Актюркоглу
42
Улаи
15
Савич
15
Савич
42
Улаи
20
Пина
5
Йокушлу
5
Йокушлу
20
Пина
9
Аугусто
14
Найир
14
Найир
9
Аугусто
8
Левик
9
Нвакаеме
9
Нвакаеме
8
Левик
5
Юкшек
14
Демир
14
Демир
5
Юкшек
94
Талиска
49
Шериф
49
Шериф
94
Талиска
7
Актюркоглу
49
Мусаба
49
Мусаба
7
Актюркоглу
91
Канте
45
Нене
45
Нене
91
Канте
Остались в запасе
Трабзонспор
Фенербахче
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
25
Onuralp Çevikkan
ВР
11
Озан Туфан
ЦП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
80
Boran Baskan
ЦП
74
Salih Malkoçoglu
ЦП
Главный тренер
Фатих Текке
34
Мерт Гюнок
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
7
Фред
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
70
Огуз Айдын
ЛВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
25
Onuralp Çevikkan
ВР
11
Озан Туфан
ЦП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
80
Boran Baskan
ЦП
74
Salih Malkoçoglu
ЦП
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
7
Фред
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
70
Огуз Айдын
ЛВ
Главный тренер
Фатих Текке
Главный тренер
Доменико Тедеско
Трабзонспор
Точно не сыграют
Эдин Вишча
ПВ
Под вопросом
Райян Банийя
ЦЗ
Александр Зубков
ПВ
Фенербахче
Точно не сыграют
Арчи Браун
ЛЗ
Статистика матча Трабзонспор - Фенербахче
4
5
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
7
7
Нарушения
16
14
Офсайды
0
3
Количество передач
410
296
Сейвы
0
6
Точность передач %
89
81
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.84
0.76
xGP (предотвращенные голы)
-1.08
-1.08

Смотреть прямую трансляцию матча «Трабзонспор» против «Фенербахче», 22-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Трабзонспор» – «Фенербахче»

«Трабзонспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Фенербахче Трабзонспор
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