14.02.2026, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 22 тур
Турция. Суперлига, 22 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Трабзонспор
Трабзонспор
2-1-3-1-3
24
Онана
8
Левик
20
Пина
44
Батагов
27
Чибуике
42
Улаи
26
Жаболь-Фолькарелли
19
Эскихеллак
30
Онуачу
7
Мучи
9
Аугусто
4-1-2-3
31
Эдерсон
27
Семеду
18
Мюлдюр
37
Шкриньяр
24
Остерволде
91
Канте
5
Юкшек
6
Гендузи
10
Асенсио
94
Талиска
7
Актюркоглу
42
Улаи
15
Савич
15
Савич
42
Улаи
20
Пина
5
Йокушлу
5
Йокушлу
20
Пина
9
Аугусто
14
Найир
14
Найир
9
Аугусто
8
Левик
9
Нвакаеме
9
Нвакаеме
8
Левик
5
Юкшек
14
Демир
14
Демир
5
Юкшек
94
Талиска
49
Шериф
49
Шериф
94
Талиска
7
Актюркоглу
49
Мусаба
49
Мусаба
7
Актюркоглу
91
Канте
45
Нене
45
Нене
91
Канте
Остались в запасе
Трабзонспор
Фенербахче
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
25
Onuralp Çevikkan
ВР
11
Озан Туфан
ЦП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
80
Boran Baskan
ЦП
74
Salih Malkoçoglu
ЦП
Главный тренер
Фатих Текке
34
Мерт Гюнок
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
7
Фред
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
70
Огуз Айдын
ЛВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
25
Onuralp Çevikkan
ВР
11
Озан Туфан
ЦП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
80
Boran Baskan
ЦП
74
Salih Malkoçoglu
ЦП
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
7
Фред
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
70
Огуз Айдын
ЛВ
Главный тренер
Фатих Текке
Главный тренер
Доменико Тедеско
Трабзонспор
Точно не сыграют
Под вопросом
Фенербахче
Точно не сыграют
Статистика матча Трабзонспор - Фенербахче
4
5
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
7
7
Нарушения
16
14
Офсайды
0
3
Количество передач
410
296
Сейвы
0
6
Точность передач %
89
81
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.84
0.76
xGP (предотвращенные голы)
-1.08
-1.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Трабзонспор» против «Фенербахче», 22-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Трабзонспор» – «Фенербахче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»