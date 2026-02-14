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  • «Лацио» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

«Лацио» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

14 февраля, 18:50
Лацио
14.02.2026, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 2
Завершен
Аталанта
41' Эдерсон (П) 60' Н. Залевски
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
32
Данило Катальди
(К) ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
11
Густав Исаксен
ПП
14
Тижани Нослин
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
5
Онест Аганор
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Лацио
40
Эдоардо Мотта
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
6
Николо Ровелла
ОП
28
Adrian Przyborek
ЦП
71
Valerio Farcomeni
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
10
Петар Ратков
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
8
Марио Пашалич
АП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
4-4-2
49
Проведель
17
Тавареш
34
Хила
25
Провстгор
77
Марушич
16
Деле-Баширу
32
Катальди
24
Тэйлор
11
Исаксен
70
Мальдини
14
Нослин
3-3-1-1-1
29
Карнесекки
47
Бернаскони
42
Скальвини
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
15
де Рон
59
Залевски
13
Эдерсон
10
Самарджич
90
Крстович
34
Хила
4
Патрик
4
Патрик
34
Хила
32
Катальди
6
Ровелла
6
Ровелла
32
Катальди
24
Тэйлор
22
Кансельери
22
Кансельери
24
Тэйлор
14
Нослин
10
Ратков
10
Ратков
14
Нослин
11
Исаксен
22
Диа
22
Диа
11
Исаксен
5
Аганор
23
Колашинац
23
Колашинац
5
Аганор
42
Скальвини
31
Коссуну
31
Коссуну
42
Скальвини
77
Дзаппакоста
16
Белланова
16
Белланова
77
Дзаппакоста
59
Залевски
7
Сулемана
7
Сулемана
59
Залевски
10
Самарджич
18
Распадори
18
Распадори
10
Самарджич
Остались в запасе
Лацио
Аталанта
40
Эдоардо Мотта
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
28
Adrian Przyborek
ЦП
71
Valerio Farcomeni
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
8
Марио Пашалич
АП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
40
Эдоардо Мотта
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
28
Adrian Przyborek
ЦП
71
Valerio Farcomeni
ЦП
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
8
Марио Пашалич
АП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Лацио
Точно не сыграют
Самуэль Жиго
ЦЗ
Мануэль Лаццари
ПЗ
Алессио Романьоли
ЦЗ
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
Педро
ПВ
Тома Башич
ЦП
Аталанта
Точно не сыграют
Шарль Де Кетеларе
АП
Статистика матча Лацио - Аталанта
1
4
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
10
16
Офсайды
3
1
Количество передач
478
494
Сейвы
2
6
Точность передач %
86
89
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
1.07
1.59
xGP (предотвращенные голы)
1.54
1.54

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Аталанты», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Аталанта»

«Лацио» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Аталанта Лацио
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