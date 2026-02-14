14.02.2026, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 25 тур
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Лацио
Лацио
4-4-2
49
Проведель
17
Тавареш
34
Хила
25
Провстгор
77
Марушич
16
Деле-Баширу
32
Катальди
24
Тэйлор
11
Исаксен
70
Мальдини
14
Нослин
3-3-1-1-1
29
Карнесекки
47
Бернаскони
42
Скальвини
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
15
де Рон
59
Залевски
13
Эдерсон
10
Самарджич
90
Крстович
34
Хила
4
Патрик
4
Патрик
34
Хила
32
Катальди
6
Ровелла
6
Ровелла
32
Катальди
24
Тэйлор
22
Кансельери
22
Кансельери
24
Тэйлор
14
Нослин
10
Ратков
10
Ратков
14
Нослин
11
Исаксен
22
Диа
22
Диа
11
Исаксен
5
Аганор
23
Колашинац
23
Колашинац
5
Аганор
42
Скальвини
31
Коссуну
31
Коссуну
42
Скальвини
77
Дзаппакоста
16
Белланова
16
Белланова
77
Дзаппакоста
59
Залевски
7
Сулемана
7
Сулемана
59
Залевски
10
Самарджич
18
Распадори
18
Распадори
10
Самарджич
Остались в запасе
Лацио
Аталанта
40
Эдоардо Мотта
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
28
Adrian Przyborek
ЦП
71
Valerio Farcomeni
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
8
Марио Пашалич
АП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
40
Эдоардо Мотта
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
28
Adrian Przyborek
ЦП
71
Valerio Farcomeni
ЦП
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
8
Марио Пашалич
АП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Лацио
Точно не сыграют
Аталанта
Точно не сыграют
Статистика матча Лацио - Аталанта
1
4
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
10
16
Офсайды
3
1
Количество передач
478
494
Сейвы
2
6
Точность передач %
86
89
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
1.07
1.59
xGP (предотвращенные голы)
1.54
1.54
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Аталанты», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»