14.02.2026, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 22 тур
Франция. Лига 1, 22 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Марсель
Марсель
3-3-1-3
28
Рульи
33
Эмерсон
21
Агер
28
Павар
23
Хейбьерг
23
Тимбер
4
Надир
11
Гринвуд
22
Веа
7
Обамеянг
9
Гуири
3-2-1-3-1
39
Пендерс
24
Хегсберг
33
Чилвел
12
Омобамиделе
20
Дуэ
4
Барко
29
Эль-Мурабе
10
Энкисо
22
Морейра
20
Годо
9
Паничелли
9
Гуири
2
Медина
2
Медина
9
Гуири
4
Надир
8
Абделли
8
Абделли
4
Надир
7
Обамеянг
14
Пайшао
14
Пайшао
7
Обамеянг
Яссин
30
Ансельмино
30
Ансельмино
Яссин
29
Эль-Мурабе
42
Уаттара
42
Уаттара
29
Эль-Мурабе
10
Энкисо
11
Нанаси
11
Нанаси
10
Энкисо
24
Хегсберг
80
Яссин
80
Яссин
24
Хегсберг
33
Чилвел
27
Фофана
27
Фофана
33
Чилвел
Остались в запасе
Марсель
Страсбур
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
Главный тренер
Жак Абардонадо
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
Главный тренер
Жак Абардонадо
Главный тренер
Гэри О'Нил
Марсель
Точно не сыграют
Страсбур
Точно не сыграют
Статистика матча Марсель - Страсбур
4
2
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
11
10
Количество передач
429
549
Сейвы
2
4
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.32
1.92
xGP (предотвращенные голы)
0.07
0.07
Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Страсбура», 22-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Страсбур»
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Источник: «Бомбардир»