Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Марсель» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

«Марсель» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

14 февраля, 17:50
Марсель
14.02.2026, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 22 тур
2 : 2
Завершен
Страсбур
14' М. Гринвуд 47' А. Гуири
73' С. Нанаси 90+7' Х. Паничелли (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
(К) ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Жак Абардонадо
Страсбур
39
Майк Пендерс
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
4
Валентин Барко
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
20
Гела Дуэ
(К) ПЗ
22
Диегу Морейра
ЛВ
20
Мартиаль Годо
ЛВ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
9
Хоакин Паничелли
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
2
Факундо Медина
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
8
Химад Абделли
АП
25
Хамед Траоре
АП
Страсбур
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
30
Аарон Ансельмино
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
83
Рафаэль Луиш
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
42
Абдул Уаттара
АП
80
Жессим Яссин
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
3-3-1-3
28
Рульи
33
Эмерсон
21
Агер
28
Павар
23
Хейбьерг
23
Тимбер
4
Надир
11
Гринвуд
22
Веа
7
Обамеянг
9
Гуири
3-2-1-3-1
39
Пендерс
24
Хегсберг
33
Чилвел
12
Омобамиделе
20
Дуэ
4
Барко
29
Эль-Мурабе
10
Энкисо
22
Морейра
20
Годо
9
Паничелли
9
Гуири
2
Медина
2
Медина
9
Гуири
4
Надир
8
Абделли
8
Абделли
4
Надир
7
Обамеянг
14
Пайшао
14
Пайшао
7
Обамеянг
Яссин
30
Ансельмино
30
Ансельмино
Яссин
29
Эль-Мурабе
42
Уаттара
42
Уаттара
29
Эль-Мурабе
10
Энкисо
11
Нанаси
11
Нанаси
10
Энкисо
24
Хегсберг
80
Яссин
80
Яссин
24
Хегсберг
33
Чилвел
27
Фофана
27
Фофана
33
Чилвел
Остались в запасе
Марсель
Страсбур
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
Главный тренер
Жак Абардонадо
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
Главный тренер
Жак Абардонадо
Главный тренер
Гэри О'Нил
Марсель
Точно не сыграют
Леонардо Балерди
ЦЗ
Страсбур
Точно не сыграют
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
Эмануэль Эмега
ЦФ
Макси Ойеделе
ОП
Статистика матча Марсель - Страсбур
4
2
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
11
10
Количество передач
429
549
Сейвы
2
4
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.32
1.92
xGP (предотвращенные голы)
0.07
0.07

Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Страсбура», 22-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель»«Страсбур»

«Марсель» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Страсбур Марсель
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
1
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
11
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
2
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
7
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+