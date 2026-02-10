10.02.2026, вторник, 23:00
Италия. Кубок, 1/4 финала
Италия. Кубок, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 6 : 7
Завершен
Составы команд
Наполи
Наполи
3-2-1-2-2
32
Милинкович-Савич
17
Беукема
22
Ррахмани
15
Жуан
37
Оливера
70
Маццокки
68
Лоботка
26
Вергара
11
Эльмас
23
Гиоване
19
Хойлунд
4-1-4-1
1
Бутез
27
Смольчич
4
Рамон
34
Карлос
16
Валье
21
Перроне
10
Пас
20
Батурина
8
Какере
6
Роберто
42
Аддаи
37
Оливера
37
Спинаццола
37
Спинаццола
37
Оливера
26
Вергара
3
Гутьеррес
3
Гутьеррес
26
Вергара
70
Маццокки
27
Сантос
27
Сантос
70
Маццокки
23
Гиоване
21
Политано
21
Политано
23
Гиоване
19
Хойлунд
9
Лукаку
9
Лукаку
19
Хойлунд
4
Рамон
2
Кемпф
2
Кемпф
4
Рамон
10
Пас
23
Войвода
23
Войвода
10
Пас
42
Аддаи
17
Родригес
17
Родригес
42
Аддаи
6
Роберто
7
Да Кунья
7
Да Кунья
6
Роберто
8
Какере
9
Дувикас
9
Дувикас
8
Какере
Остались в запасе
Наполи
Комо
1
Алекс Мерет
ВР
14
Никита Контини
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
52
Emmanuele De Chiara
ЦП
58
Vincenzo Prisco
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
1
Noel Tornqvist
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
58
Samuele Pisati
ЦП
15
Adrian Lahdo
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
14
Никита Контини
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
52
Emmanuele De Chiara
ЦП
58
Vincenzo Prisco
ЦП
Остались в запасе
1
Noel Tornqvist
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
58
Samuele Pisati
ЦП
15
Adrian Lahdo
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Наполи - Комо
1
2
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
13
8
Офсайды
1
3
Количество передач
467
511
Сейвы
3
1
Точность передач %
86
90
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Комо»», 1/4 Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Комо»»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»