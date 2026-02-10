Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Наполи» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2026

«Наполи» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2026

10 февраля, 21:50
Наполи
10.02.2026, вторник, 23:00
Италия. Кубок, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 6 : 7
Завершен
Комо
46' А. Вергара
39' М. Батурина (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
68
Станислав Лоботка
(К) ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
26
Антонио Вергара
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Комо
1
Жан Бутез
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
21
Максимо Перроне
ОП
6
Серджи Роберто
(К) ЦП
10
Нико Пас
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
42
Джейден Аддаи
ПВ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
27
Алиссон Сантос
ЛВ
52
Emmanuele De Chiara
ЦП
58
Vincenzo Prisco
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Комо
1
Noel Tornqvist
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
58
Samuele Pisati
ЦП
15
Adrian Lahdo
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
3-2-1-2-2
32
Милинкович-Савич
17
Беукема
22
Ррахмани
15
Жуан
37
Оливера
70
Маццокки
68
Лоботка
26
Вергара
11
Эльмас
23
Гиоване
19
Хойлунд
4-1-4-1
1
Бутез
27
Смольчич
4
Рамон
34
Карлос
16
Валье
21
Перроне
10
Пас
20
Батурина
8
Какере
6
Роберто
42
Аддаи
37
Оливера
37
Спинаццола
37
Спинаццола
37
Оливера
26
Вергара
3
Гутьеррес
3
Гутьеррес
26
Вергара
70
Маццокки
27
Сантос
27
Сантос
70
Маццокки
23
Гиоване
21
Политано
21
Политано
23
Гиоване
19
Хойлунд
9
Лукаку
9
Лукаку
19
Хойлунд
4
Рамон
2
Кемпф
2
Кемпф
4
Рамон
10
Пас
23
Войвода
23
Войвода
10
Пас
42
Аддаи
17
Родригес
17
Родригес
42
Аддаи
6
Роберто
7
Да Кунья
7
Да Кунья
6
Роберто
8
Какере
9
Дувикас
9
Дувикас
8
Какере
Остались в запасе
Наполи
Комо
1
Алекс Мерет
ВР
14
Никита Контини
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
52
Emmanuele De Chiara
ЦП
58
Vincenzo Prisco
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
1
Noel Tornqvist
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
58
Samuele Pisati
ЦП
15
Adrian Lahdo
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
14
Никита Контини
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
52
Emmanuele De Chiara
ЦП
58
Vincenzo Prisco
ЦП
Остались в запасе
1
Noel Tornqvist
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
58
Samuele Pisati
ЦП
15
Adrian Lahdo
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Наполи - Комо
1
2
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
13
8
Офсайды
1
3
Количество передач
467
511
Сейвы
3
1
Точность передач %
86
90
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Комо»», 1/4 Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Комо»»

«Наполи» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Кубок Комо Наполи
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
1
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
11
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
2
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
7
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+