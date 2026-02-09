09.02.2026, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
Испания. Примера, 23 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
3-2-1-2-2
1
Жуниор
23
Кардона
6
Наварро
15
Моуриньо
12
Вейга
18
Гуйе
10
Парехо
10
Молейро
17
Бьюкенан
9
Микаутадзе
19
Пепе
3-2-2-2-1
13
Дмитрович
6
Кабрера
12
Салинас
4
Гонсалес
23
Эль-Хилали
20
Калеро
10
Лосано
8
Экспозито
24
Долан
11
Милья
9
Фернандес
15
Моуриньо
3
Фримен
3
Фримен
15
Моуриньо
10
Парехо
14
Комесанья
14
Комесанья
10
Парехо
10
Молейро
29
29
10
Молейро
9
Микаутадзе
21
Олувасейи
21
Олувасейи
9
Микаутадзе
17
Бьюкенан
7
Перес
7
Перес
17
Бьюкенан
20
Калеро
16
Ридель
16
Ридель
20
Калеро
8
Экспозито
18
Пикель
18
Пикель
8
Экспозито
24
Долан
16
Нгонг
16
Нгонг
24
Долан
11
Милья
23
Рока
23
Рока
11
Милья
9
Фернандес
19
Кике
19
Кике
9
Фернандес
Остались в запасе
Вильярреал
Эспаньол
1
Арнау Тенас
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
17
Жофре Каррерас
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
Остались в запасе
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
17
Жофре Каррерас
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Вильярреал
Точно не сыграют
Пау Кабанес
ЦФ
Логан Кошта
ЦЗ
Хуан Фойт
ЦЗ
Альфон Гонсалес
ЛВ
Вилли Камбвала
ЦЗ
Томас Парти
ЦП
Альфонсо Педраса
ЛЗ
Под вопросом
Эспаньол
Точно не сыграют
Статистика матча Вильярреал - Эспаньол
3
3
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
ВАР
0
1
Угловые удары
5
8
Нарушения
18
11
Офсайды
1
0
Количество передач
428
438
Сейвы
1
0
Точность передач %
88
85
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.76
0.43
xGP (предотвращенные голы)
-2.21
-2.21
Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Эспаньола», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Эспаньол»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»