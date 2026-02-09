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  • «Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2026

«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2026

9 февраля, 21:50
Вильярреал
09.02.2026, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
4 : 1
Завершен
Эспаньол
35' Ж. Микаутадзе 41' Х. Салинас (АГ) 50' Н. Пепе 55' А. Молейро
88' Л. Кабрера
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
10
Даниэль Парехо
(К) ЦП
10
Альберто Молейро
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
(К) ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Поль Лосано
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
9
Роберто Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Вильярреал
1
Арнау Тенас
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
29
Hugo Lopez
ЦФ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
7
Айосе Перес
ЦФ
Эспаньол
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
16
Сириль Нгонг
ПВ
23
Антониу Рока
ПВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
19
Кике
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Жуниор
23
Кардона
6
Наварро
15
Моуриньо
12
Вейга
18
Гуйе
10
Парехо
10
Молейро
17
Бьюкенан
9
Микаутадзе
19
Пепе
3-2-2-2-1
13
Дмитрович
6
Кабрера
12
Салинас
4
Гонсалес
23
Эль-Хилали
20
Калеро
10
Лосано
8
Экспозито
24
Долан
11
Милья
9
Фернандес
15
Моуриньо
3
Фримен
3
Фримен
15
Моуриньо
10
Парехо
14
Комесанья
14
Комесанья
10
Парехо
10
Молейро
29
29
10
Молейро
9
Микаутадзе
21
Олувасейи
21
Олувасейи
9
Микаутадзе
17
Бьюкенан
7
Перес
7
Перес
17
Бьюкенан
20
Калеро
16
Ридель
16
Ридель
20
Калеро
8
Экспозито
18
Пикель
18
Пикель
8
Экспозито
24
Долан
16
Нгонг
16
Нгонг
24
Долан
11
Милья
23
Рока
23
Рока
11
Милья
9
Фернандес
19
Кике
19
Кике
9
Фернандес
Остались в запасе
Вильярреал
Эспаньол
1
Арнау Тенас
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
17
Жофре Каррерас
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
Остались в запасе
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
17
Жофре Каррерас
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Вильярреал
Точно не сыграют
Пау Кабанес
ЦФ
Логан Кошта
ЦЗ
Хуан Фойт
ЦЗ
Альфон Гонсалес
ЛВ
Вилли Камбвала
ЦЗ
Томас Парти
ЦП
Альфонсо Педраса
ЛЗ
Под вопросом
Айосе Перес
ЦФ
Эспаньол
Точно не сыграют
Хави Пуадо
ЛВ
Карлос Ромеро
ЛАЗ
Рамон Террац
ОП
Статистика матча Вильярреал - Эспаньол
3
3
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
ВАР
0
1
Угловые удары
5
8
Нарушения
18
11
Офсайды
1
0
Количество передач
428
438
Сейвы
1
0
Точность передач %
88
85
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.76
0.43
xGP (предотвращенные голы)
-2.21
-2.21

Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Эспаньола», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал»«Эспаньол»

«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эспаньол Вильярреал
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