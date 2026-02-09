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  • «Аталанта» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2026

«Аталанта» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2026

9 февраля, 19:20
Аталанта
09.02.2026, понедельник, 20:30
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 1
Завершен
Кремонезе
13' Н. Крстович 25' Д. Дзаппакоста
90+4' М. Торсбю
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
(К) АП
10
Лазар Самарджич
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Кремонезе
25
Эмиль Аудеро
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
6
Федерико Башкиротто
(К) ПЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
80
Юнус Муса
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Кремонезе
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
25
Davide Pavesi
ЦЗ
23
Франческо Фолино
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
22
Мартин Пайеро
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
3-2-1-2-2
29
Карнесекки
59
Залевски
42
Скальвини
19
Джимсити
23
Колашинац
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
10
Самарджич
8
Пашалич
90
Крстович
18
Распадори
3-2-3-2
25
Аудеро
5
Луперто
3
Пеццелла
11
Чеккерини
4
Барбиери
6
Башкиротто
2
Торсбю
33
Грасси
14
Мале
9
Варди
90
Бонаццоли
59
Залевски
47
Бернаскони
47
Бернаскони
59
Залевски
23
Колашинац
31
Коссуну
31
Коссуну
23
Колашинац
77
Дзаппакоста
16
Белланова
16
Белланова
77
Дзаппакоста
10
Самарджич
7
Сулемана
7
Сулемана
10
Самарджич
18
Распадори
80
Муса
80
Муса
18
Распадори
11
Чеккерини
42
Терраччано
42
Терраччано
11
Чеккерини
33
Грасси
22
Пайеро
22
Пайеро
33
Грасси
4
Барбиери
24
Дзербин
24
Дзербин
4
Барбиери
9
Варди
19
Санабрия
19
Санабрия
9
Варди
90
Бонаццоли
11
Джурич
11
Джурич
90
Бонаццоли
Остались в запасе
Аталанта
Кремонезе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
25
Davide Pavesi
ЦЗ
23
Франческо Фолино
ЦЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
25
Davide Pavesi
ЦЗ
23
Франческо Фолино
ЦЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Аталанта
Точно не сыграют
Онест Аганор
ЛЗ
Мартен де Рон
ОП
Кремонезе
Точно не сыграют
Варрен Бондо
ЦП
Микеле Коллоколо
ЦП
Яри Вандепутте
ЛВ
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
Микаил Файе
ЦЗ
Статистика матча Аталанта - Кремонезе
2
Всего ударов по воротам
29
12
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
ВАР
1
0
Угловые удары
13
2
Нарушения
11
11
Офсайды
3
3
Количество передач
487
388
Сейвы
1
7
Точность передач %
82
76
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
10
3
Удары из пределов штрафной
21
7
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.78
0.63
xGP (предотвращенные голы)
-0.13
-0.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Кремонезе», 24-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 февраля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта»«Кремонезе»

«Аталанта» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Кремонезе Аталанта
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