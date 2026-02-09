09.02.2026, понедельник, 20:30
Италия. Серия А, 24 тур
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Аталанта
Аталанта
3-2-1-2-2
29
Карнесекки
59
Залевски
42
Скальвини
19
Джимсити
23
Колашинац
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
10
Самарджич
8
Пашалич
90
Крстович
18
Распадори
3-2-3-2
25
Аудеро
5
Луперто
3
Пеццелла
11
Чеккерини
4
Барбиери
6
Башкиротто
2
Торсбю
33
Грасси
14
Мале
9
Варди
90
Бонаццоли
59
Залевски
47
Бернаскони
47
Бернаскони
59
Залевски
23
Колашинац
31
Коссуну
31
Коссуну
23
Колашинац
77
Дзаппакоста
16
Белланова
16
Белланова
77
Дзаппакоста
10
Самарджич
7
Сулемана
7
Сулемана
10
Самарджич
18
Распадори
80
Муса
80
Муса
18
Распадори
11
Чеккерини
42
Терраччано
42
Терраччано
11
Чеккерини
33
Грасси
22
Пайеро
22
Пайеро
33
Грасси
4
Барбиери
24
Дзербин
24
Дзербин
4
Барбиери
9
Варди
19
Санабрия
19
Санабрия
9
Варди
90
Бонаццоли
11
Джурич
11
Джурич
90
Бонаццоли
Остались в запасе
Аталанта
Кремонезе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
25
Davide Pavesi
ЦЗ
23
Франческо Фолино
ЦЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
25
Davide Pavesi
ЦЗ
23
Франческо Фолино
ЦЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Аталанта
Точно не сыграют
Статистика матча Аталанта - Кремонезе
2
Всего ударов по воротам
29
12
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
ВАР
1
0
Угловые удары
13
2
Нарушения
11
11
Офсайды
3
3
Количество передач
487
388
Сейвы
1
7
Точность передач %
82
76
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
10
3
Удары из пределов штрафной
21
7
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.78
0.63
xGP (предотвращенные голы)
-0.13
-0.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Кремонезе», 24-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 февраля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Кремонезе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»