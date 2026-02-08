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  • «Валенсия» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

«Валенсия» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

8 февраля, 21:50
Валенсия
08.02.2026, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
0 : 2
Завершен
Реал
65' А. Каррерас 90+1' К. Мбаппе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
18
Пепелу
ЦП
24
Филип Угринич
ЦП
9
Уго Дуро
ЦФ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
21
Давид Хименес
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Федерико Вальверде
(К) ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
Реал
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
29
Хорхе Кестеро
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Браим Диас
АП
30
Франко Мастантуоно
АП
4-2-2-2
1
Димитриевски
14
Гайя
15
Джемерт
3
Копете
14
Нуньес
18
Пепелу
24
Угринич
7
Данжума
11
Риоха
18
Белтран
9
Дуро
4-1-2-2-1
1
Куртуа
21
Хименес
4
Хейсен
2
Асенсио
18
Каррерас
14
Чуамени
6
Камавинга
8
Вальверде
7
Гарсия
15
Гюлер
10
Мбаппе
14
Нуньес
14
Корреа
14
Корреа
14
Нуньес
18
Пепелу
2
Родригес
2
Родригес
18
Пепелу
24
Угринич
8
Гуэрра
8
Гуэрра
24
Угринич
11
Риоха
19
Рамазани
19
Рамазани
11
Риоха
18
Белтран
6
Садик
6
Садик
18
Белтран
21
Хименес
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
21
Хименес
8
Вальверде
29
Кестеро
29
Кестеро
8
Вальверде
7
Гарсия
21
Диас
21
Диас
7
Гарсия
15
Гюлер
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
15
Гюлер
Остались в запасе
Валенсия
Реал
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
8
Андре Алмейда
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
8
Андре Алмейда
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
Остались в запасе
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Валенсия
Точно не сыграют
Хулен Агирресабала
ВР
Муктар Дьякаби
ЦЗ
Рубен Иранцо
ЦЗ
Реал
Точно не сыграют
Джуд Беллингем
ЦП
Эдер Милитао
ЦЗ
Винисиус
ЛВ
Родриго
ПВ
Ферлан Менди
ЛЗ
Статистика матча Валенсия - Реал
1
1
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
8
Нарушения
10
13
Офсайды
1
3
Количество передач
359
558
Сейвы
4
0
Точность передач %
78
88
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.44
0.96

Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Реала», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия»«Реал»

«Валенсия» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Валенсия
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