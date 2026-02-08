08.02.2026, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
Испания. Примера, 23 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Валенсия
Валенсия
4-2-2-2
1
Димитриевски
14
Гайя
15
Джемерт
3
Копете
14
Нуньес
18
Пепелу
24
Угринич
7
Данжума
11
Риоха
18
Белтран
9
Дуро
4-1-2-2-1
1
Куртуа
21
Хименес
4
Хейсен
2
Асенсио
18
Каррерас
14
Чуамени
6
Камавинга
8
Вальверде
7
Гарсия
15
Гюлер
10
Мбаппе
14
Нуньес
14
Корреа
14
Корреа
14
Нуньес
18
Пепелу
2
Родригес
2
Родригес
18
Пепелу
24
Угринич
8
Гуэрра
8
Гуэрра
24
Угринич
11
Риоха
19
Рамазани
19
Рамазани
11
Риоха
18
Белтран
6
Садик
6
Садик
18
Белтран
21
Хименес
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
21
Хименес
8
Вальверде
29
Кестеро
29
Кестеро
8
Вальверде
7
Гарсия
21
Диас
21
Диас
7
Гарсия
15
Гюлер
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
15
Гюлер
Остались в запасе
Валенсия
Реал
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
8
Андре Алмейда
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
8
Андре Алмейда
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
Остались в запасе
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Валенсия
Точно не сыграют
Реал
Точно не сыграют
Статистика матча Валенсия - Реал
1
1
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
8
Нарушения
10
13
Офсайды
1
3
Количество передач
359
558
Сейвы
4
0
Точность передач %
78
88
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.44
0.96
Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Реала», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»