08.02.2026, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
Германия. Бундеслига, 21 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
4-2-3-1
1
Нойер
19
Дэвис
2
Упамекано
4
Та
44
Станишич
6
Киммих
45
Павлович
14
Диас
17
Олисе
7
Гнабри
9
Кейн
4-1-2-3
1
Бауманн
34
Цоуфал
5
Кабак
21
Хайдари
25
Акпогума
7
Авдуллаху
21
Премель
22
Прасс
11
Аслани
27
Крамарич
17
Туре
4
Та
21
Ито
21
Ито
4
Та
19
Дэвис
27
Лаймер
27
Лаймер
19
Дэвис
17
Олисе
7
Карл
7
Карл
17
Олисе
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Гнабри
9
Кейн
11
Джексон
11
Джексон
9
Кейн
17
Туре
15
Жандре
15
Жандре
17
Туре
27
Крамарич
20
Дамар
20
Дамар
27
Крамарич
11
Аслани
9
Бебу
9
Бебу
11
Аслани
22
Прасс
9
Мерстедт
9
Мерстедт
22
Прасс
Остались в запасе
Бавария
Хоффенхайм
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
27
Леон Горецка
ЦП
34
Том Бишоф
АП
Главный тренер
Венсан Компани
37
Лука Филипп
ВР
47
Valentin Lässig
ЦЗ
5
Kelven Frees
ЦЗ
8
L. Duric (pen.)
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
27
Леон Горецка
ЦП
34
Том Бишоф
АП
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
47
Valentin Lässig
ЦЗ
5
Kelven Frees
ЦЗ
8
L. Duric (pen.)
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Кристиан Илцер
Хоффенхайм
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Бавария - Хоффенхайм
2
1
2
Всего ударов по воротам
27
9
Удары в створ
14
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
11
9
Офсайды
3
0
Количество передач
475
398
Сейвы
3
8
Точность передач %
89
81
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
18
8
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
6.02
2.04
xGP (предотвращенные голы)
0.95
0.95
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Хоффенхайма», 21-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Хоффенхайм»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»