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  • «Бавария» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

«Бавария» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

8 февраля, 18:20
Бавария
08.02.2026, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
5 : 1
Завершен
Хоффенхайм
20' Г. Кейн (П) 45' Г. Кейн (П) 45+2' Л. Диас 62' Л. Диас 89' Л. Диас
35' А. Крамарич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
45
Александар Павлович
ОП
17
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К) ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
7
Леон Авдуллаху
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
17
Базумана Туре
ЛФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
7
Леннарт Карл
АП
34
Том Бишоф
АП
10
Джамал Мусиала
АП
11
Николас Джексон
ПВ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
47
Valentin Lässig
ЦЗ
5
Kelven Frees
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
8
L. Duric (pen.)
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
9
Макс Мерстедт
ЦФ
4-2-3-1
1
Нойер
19
Дэвис
2
Упамекано
4
Та
44
Станишич
6
Киммих
45
Павлович
14
Диас
17
Олисе
7
Гнабри
9
Кейн
4-1-2-3
1
Бауманн
34
Цоуфал
5
Кабак
21
Хайдари
25
Акпогума
7
Авдуллаху
21
Премель
22
Прасс
11
Аслани
27
Крамарич
17
Туре
4
Та
21
Ито
21
Ито
4
Та
19
Дэвис
27
Лаймер
27
Лаймер
19
Дэвис
17
Олисе
7
Карл
7
Карл
17
Олисе
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Гнабри
9
Кейн
11
Джексон
11
Джексон
9
Кейн
17
Туре
15
Жандре
15
Жандре
17
Туре
27
Крамарич
20
Дамар
20
Дамар
27
Крамарич
11
Аслани
9
Бебу
9
Бебу
11
Аслани
22
Прасс
9
Мерстедт
9
Мерстедт
22
Прасс
Остались в запасе
Бавария
Хоффенхайм
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
27
Леон Горецка
ЦП
34
Том Бишоф
АП
Главный тренер
Венсан Компани
37
Лука Филипп
ВР
47
Valentin Lässig
ЦЗ
5
Kelven Frees
ЦЗ
8
L. Duric (pen.)
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
27
Леон Горецка
ЦП
34
Том Бишоф
АП
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
47
Valentin Lässig
ЦЗ
5
Kelven Frees
ЦЗ
8
L. Duric (pen.)
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Кристиан Илцер
Хоффенхайм
Точно не сыграют
Коул Кэмпбелл
ПВ
Адам Гложек
ЦФ
Коки Мачида
ЦЗ
Вутер Бюргер
ЦП
Бернардо
ЦЗ
Робин Гранац
ЦЗ
Под вопросом
Тим Лемперле
ЦФ
Статистика матча Бавария - Хоффенхайм
2
1
2
Всего ударов по воротам
27
9
Удары в створ
14
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
11
9
Офсайды
3
0
Количество передач
475
398
Сейвы
3
8
Точность передач %
89
81
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
18
8
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
6.02
2.04
xGP (предотвращенные голы)
0.95
0.95

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Хоффенхайма», 21-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария»«Хоффенхайм»

«Бавария» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Хоффенхайм Бавария
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