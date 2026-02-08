08.02.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 21 тур
Франция. Лига 1, 21 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Анжер
Анжер
3-3-2-2
12
Коффи
27
Рао-Лисоа
21
Лефор
4
Камара
3
Экоми
6
Мутон
2
Аркю
8
ван ден Бомен
14
Белхдим
10
Сбаи
10
Койялипу
3-2-3-2
16
Ресте
19
Сидибе
4
Крессуэлл
2
Николайсен
21
Диоп
23
Кассерес
22
Мессали
15
Доннум
34
Гбоу
9
Идальго
19
Эмерсонн
6
Мутон
15
Капелле
15
Капелле
6
Мутон
10
Сбаи
29
Машин
29
Машин
10
Сбаи
10
Койялипу
9
Питер
9
Питер
10
Койялипу
22
Мессали
3
МакКензи
3
МакКензи
22
Мессали
15
Доннум
6
Метали
6
Метали
15
Доннум
21
Диоп
21
Сауэр
21
Сауэр
21
Диоп
9
Идальго
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
9
Идальго
19
Эмерсонн
7
Виньоло
7
Виньоло
19
Эмерсонн
Остались в запасе
Анжер
Тулуза
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Флоран Анен
ЛЗ
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
20
Marius Louer
ЦЗ
44
Yahia Jlidi
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
34
Ноа Ламади
ЦП
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Флоран Анен
ЛЗ
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
20
Marius Louer
ЦЗ
44
Yahia Jlidi
ЦФ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
34
Ноа Ламади
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Карлес Мартинес
Анжер
Точно не сыграют
Тулуза
Точно не сыграют
Статистика матча Анжер - Тулуза
3
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
11
16
Офсайды
1
0
Количество передач
473
446
Сейвы
5
3
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
1.03
0.51
xGP (предотвращенные голы)
-0.32
-0.32
Смотреть прямую трансляцию матча «Анжер» против «Тулузы», 21-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Анжер» – «Тулуза»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»