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  • «Анжер» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

«Анжер» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

8 февраля, 18:05
Анжер
08.02.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 21 тур
1 : 0
Завершен
Тулуза
89' Л. Рао-Лисоа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Анжер
12
Эрве Коффи
ВР
21
Жордан Лефор
(К) ЛЗ
3
Жак Экоми
ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
6
Луи Мутон
ОП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
14
Яссин Белхдим
ЦП
10
Амин Сбаи
ЛФ
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
2
Расмус Николайсен
(К) ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
21
Папе Демба Диоп
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
22
Рафик Мессали
ПВ
19
Эмерсонн
ЦФ
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Флоран Анен
ЛЗ
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
20
Marius Louer
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Ланрой Машин
ЦФ
9
Проспер Питер
ЦФ
44
Yahia Jlidi
ЦФ
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
6
Дайанн Метали
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
34
Ноа Ламади
ЦП
21
Марио Сауэр
АП
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
3-3-2-2
12
Коффи
27
Рао-Лисоа
21
Лефор
4
Камара
3
Экоми
6
Мутон
2
Аркю
8
ван ден Бомен
14
Белхдим
10
Сбаи
10
Койялипу
3-2-3-2
16
Ресте
19
Сидибе
4
Крессуэлл
2
Николайсен
21
Диоп
23
Кассерес
22
Мессали
15
Доннум
34
Гбоу
9
Идальго
19
Эмерсонн
6
Мутон
15
Капелле
15
Капелле
6
Мутон
10
Сбаи
29
Машин
29
Машин
10
Сбаи
10
Койялипу
9
Питер
9
Питер
10
Койялипу
22
Мессали
3
МакКензи
3
МакКензи
22
Мессали
15
Доннум
6
Метали
6
Метали
15
Доннум
21
Диоп
21
Сауэр
21
Сауэр
21
Диоп
9
Идальго
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
9
Идальго
19
Эмерсонн
7
Виньоло
7
Виньоло
19
Эмерсонн
Остались в запасе
Анжер
Тулуза
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Флоран Анен
ЛЗ
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
20
Marius Louer
ЦЗ
44
Yahia Jlidi
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
34
Ноа Ламади
ЦП
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Флоран Анен
ЛЗ
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
20
Marius Louer
ЦЗ
44
Yahia Jlidi
ЦФ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
34
Ноа Ламади
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Карлес Мартинес
Анжер
Точно не сыграют
Харис Белькебла
ЦП
Тулуза
Точно не сыграют
Ilyas Azizi
ЦФ
Абу Франсис
АП
Франк Магри
ЦФ
Алексис Восса
ЦП
Статистика матча Анжер - Тулуза
3
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
11
16
Офсайды
1
0
Количество передач
473
446
Сейвы
5
3
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
1.03
0.51
xGP (предотвращенные голы)
-0.32
-0.32

Смотреть прямую трансляцию матча «Анжер» против «Тулузы», 21-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Анжер» – «Тулуза»

«Анжер» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Тулуза Анжер
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