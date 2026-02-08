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  • «Болонья» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

«Болонья» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

8 февраля, 13:20
Болонья
08.02.2026, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 24 тур
0 : 1
Завершен
Парма
90+5' К. Ордоньес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
19
Льюис Фергюсон
(К) ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
27
Саша Бричги
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
16
Мандела Кейта
ОП
80
Адриан Бернабе
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
25
Бенха Домингес
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
6
Никола Моро
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Парма
67
Габриэле Казентини
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
72
Доминик Дробнич
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
11
Якоб Ондрейка
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
4-3-2-1
1
Скорупски
22
Ликояннис
26
Лукуми
14
Хеггем
17
Мариу
19
Фергюсон
19
Фройлер
4
Побега
11
Роу
10
Бернардески
27
Даллинга
3-3-2-1-1
40
Корви
37
Тройло
3
Циркати
27
Бричги
15
Дель Прато
16
Кейта
14
Валери
80
Бернабе
18
Серенсен
11
Ористанио
32
Пеллегрино
22
Ликояннис
33
Миранда
33
Миранда
22
Ликояннис
11
Роу
28
Камбьяги
28
Камбьяги
11
Роу
17
Мариу
20
Цортеа
20
Цортеа
17
Мариу
27
Даллинга
9
Кастро
9
Кастро
27
Даллинга
10
Бернардески
7
Орсолини
7
Орсолини
10
Бернардески
16
Кейта
41
Кавилья
41
Кавилья
16
Кейта
18
Серенсен
32
Ордоньес
32
Ордоньес
18
Серенсен
11
Ористанио
7
Стрефецца
7
Стрефецца
11
Ористанио
80
Бернабе
29
Карбони
29
Карбони
80
Бернабе
Остались в запасе
Болонья
Парма
1
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
19
Симон Сом
ОП
6
Никола Моро
ЦП
25
Бенха Домингес
ЛВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
67
Габриэле Казентини
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
72
Доминик Дробнич
ЦЗ
8
Бенжа Кремаски
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
19
Симон Сом
ОП
6
Никола Моро
ЦП
25
Бенха Домингес
ЛВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Остались в запасе
67
Габриэле Казентини
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
72
Доминик Дробнич
ЦЗ
8
Бенжа Кремаски
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Карлос Куэста
Болонья
Точно не сыграют
Кевин Бонифази
ЦЗ
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
Парма
Точно не сыграют
Матия Фриган
ЦФ
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
Зион Сузуки
ВР
Лаутаро Валенти
ЦЗ
Науэль Эстевес
ЦП
Статистика матча Болонья - Парма
1
1
1
2
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
ВАР
0
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
10
14
Офсайды
3
4
Количество передач
392
376
Сейвы
0
3
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
10
0
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.11
0.18
xGP (предотвращенные голы)
0.53
0.53

Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Пармы», 24-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья»«Парма»

«Болонья» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Парма Болонья
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