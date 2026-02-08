08.02.2026, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 24 тур
Италия. Серия А, 24 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Болонья
Болонья
4-3-2-1
1
Скорупски
22
Ликояннис
26
Лукуми
14
Хеггем
17
Мариу
19
Фергюсон
19
Фройлер
4
Побега
11
Роу
10
Бернардески
27
Даллинга
3-3-2-1-1
40
Корви
37
Тройло
3
Циркати
27
Бричги
15
Дель Прато
16
Кейта
14
Валери
80
Бернабе
18
Серенсен
11
Ористанио
32
Пеллегрино
22
Ликояннис
33
Миранда
33
Миранда
22
Ликояннис
11
Роу
28
Камбьяги
28
Камбьяги
11
Роу
17
Мариу
20
Цортеа
20
Цортеа
17
Мариу
27
Даллинга
9
Кастро
9
Кастро
27
Даллинга
10
Бернардески
7
Орсолини
7
Орсолини
10
Бернардески
16
Кейта
41
Кавилья
41
Кавилья
16
Кейта
18
Серенсен
32
Ордоньес
32
Ордоньес
18
Серенсен
11
Ористанио
7
Стрефецца
7
Стрефецца
11
Ористанио
80
Бернабе
29
Карбони
29
Карбони
80
Бернабе
Остались в запасе
Болонья
Парма
1
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
19
Симон Сом
ОП
6
Никола Моро
ЦП
25
Бенха Домингес
ЛВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
67
Габриэле Казентини
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
72
Доминик Дробнич
ЦЗ
8
Бенжа Кремаски
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
19
Симон Сом
ОП
6
Никола Моро
ЦП
25
Бенха Домингес
ЛВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Остались в запасе
67
Габриэле Казентини
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
72
Доминик Дробнич
ЦЗ
8
Бенжа Кремаски
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Карлос Куэста
Болонья
Точно не сыграют
Парма
Точно не сыграют
Статистика матча Болонья - Парма
1
1
1
2
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
ВАР
0
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
10
14
Офсайды
3
4
Количество передач
392
376
Сейвы
0
3
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
10
0
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.11
0.18
xGP (предотвращенные голы)
0.53
0.53
Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Пармы», 24-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Парма»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»