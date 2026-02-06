06.02.2026, пятница, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
Испания. Примера, 23 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Сельта
Сельта
3-2-3-1-1
13
Раду
20
Родригес
15
Старфельт
5
Каррейра
3
Алонсо
17
Руэда
8
Роман
6
Мориба
23
Альварес
28
Лопес
7
Иглесиас
4-1-1-2-2
1
Эррера
19
Розье
24
Катена
22
Бойомо
22
Галан
8
Муньос
10
Орос
23
Муньос
14
Гарсия
17
Будимир
18
Моро
17
Руэда
30
Мингеса
30
Мингеса
17
Руэда
23
Альварес
19
Сведберг
19
Сведберг
23
Альварес
5
Каррейра
39
Эль-Абделлауи
39
Эль-Абделлауи
5
Каррейра
7
Иглесиас
9
Хутгла
9
Хутгла
7
Иглесиас
28
Лопес
10
Аспас
10
Аспас
28
Лопес
22
Бойомо
5
Эррандо
5
Эррандо
22
Бойомо
18
Моро
23
Бретонес
23
Бретонес
18
Моро
10
Орос
16
Гомес
16
Гомес
10
Орос
14
Гарсия
29
Осамбела
29
Осамбела
14
Гарсия
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
Остались в запасе
Сельта
Осасуна
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
11
Пабло Дуран
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Алессио Лиски
Сельта
Точно не сыграют
Осасуна
Точно не сыграют
Статистика матча Сельта - Осасуна
2
2
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
9
14
Офсайды
0
2
Количество передач
555
409
Сейвы
0
3
Точность передач %
90
88
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.16
0.66
xGP (предотвращенные голы)
0.46
0.46
Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Осасуны», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Осасуна»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»