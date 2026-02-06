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  • «Сельта» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2026

«Сельта» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2026

6 февраля, 21:50
Сельта
06.02.2026, пятница, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
1 : 2
Завершен
Осасуна
53' Б. Иглесиас (П)
35' А. Будимир 79' Р. Гарсия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Карл Старфельт
(К) ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
8
Мигель Роман
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
28
Фер Лопес
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
23
Виктор Муньос
ЛВ
14
Рубен Гарсия
(К) ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
10
Аймар Орос
ЦП
18
Рауль Моро
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Раду
20
Родригес
15
Старфельт
5
Каррейра
3
Алонсо
17
Руэда
8
Роман
6
Мориба
23
Альварес
28
Лопес
7
Иглесиас
4-1-1-2-2
1
Эррера
19
Розье
24
Катена
22
Бойомо
22
Галан
8
Муньос
10
Орос
23
Муньос
14
Гарсия
17
Будимир
18
Моро
17
Руэда
30
Мингеса
30
Мингеса
17
Руэда
23
Альварес
19
Сведберг
19
Сведберг
23
Альварес
5
Каррейра
39
Эль-Абделлауи
39
Эль-Абделлауи
5
Каррейра
7
Иглесиас
9
Хутгла
9
Хутгла
7
Иглесиас
28
Лопес
10
Аспас
10
Аспас
28
Лопес
22
Бойомо
5
Эррандо
5
Эррандо
22
Бойомо
18
Моро
23
Бретонес
23
Бретонес
18
Моро
10
Орос
16
Гомес
16
Гомес
10
Орос
14
Гарсия
29
Осамбела
29
Осамбела
14
Гарсия
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
Остались в запасе
Сельта
Осасуна
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
11
Пабло Дуран
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Алессио Лиски
Сельта
Точно не сыграют
Альваро Нуньес
ПЗ
Джозеф Айду
ЦЗ
Уго Сотело
ЦП
Осасуна
Точно не сыграют
Икер Бенито
ПВ
Хон Монкайола
ЦП
Лукас Торро
ОП
Статистика матча Сельта - Осасуна
2
2
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
9
14
Офсайды
0
2
Количество передач
555
409
Сейвы
0
3
Точность передач %
90
88
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.16
0.66
xGP (предотвращенные голы)
0.46
0.46

Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Осасуны», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта»«Осасуна»

https://bmbrdr.ru/zlis64

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Осасуна Сельта
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