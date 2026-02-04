04.02.2026, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
Испания. Кубок, 1/4 финала
2 : 3
Завершен
Составы команд
Алавес
Алавес
4-2-2-2
1
Фернандес
33
Парада
17
Кастро
16
Пачеко
14
Теналья
30
Калебе
6
Гевара
21
Реббах
4
Суарес
11
Мартинес
20
3-2-2-3
1
Ремиро
3
Муньос
6
Мартин
15
Чалета-Цар
2
Арамбуру
17
Гомес
18
Солер
8
Турриэнтес
10
Мендес
10
Оярсабаль
11
Гедеш
21
Реббах
7
Перес
7
Перес
21
Реббах
30
Калебе
19
Ибаньес
19
Ибаньес
30
Калебе
4
Суарес
10
Аленья
10
Аленья
4
Суарес
6
Гевара
18
Гуриди
18
Гуриди
6
Гевара
15
Бойе
15
Бойе
11
Гедеш
19
Субельдия
19
Субельдия
11
Гедеш
2
Арамбуру
20
Одриосола
20
Одриосола
2
Арамбуру
18
Солер
24
Сучич
24
Сучич
18
Солер
3
Муньос
7
Диас
7
Диас
3
Муньос
10
Мендес
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Мендес
Остались в запасе
Алавес
Реал Сосьедад
1
Антонио Сивера
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
32
Айтор Фрага
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
4
Йон Горротксатеги
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
15
Пабло Марин
АП
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
Остались в запасе
32
Айтор Фрага
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
4
Йон Горротксатеги
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
15
Пабло Марин
АП
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Алавес - Реал Сосьедад
3
4
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
6
Нарушения
17
18
Офсайды
1
3
Количество передач
334
389
Сейвы
3
1
Точность передач %
69
79
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.75
1.51
Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Реала Сосьедад», 1/4 Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Реал Сосьедад»
- Матч будет можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»