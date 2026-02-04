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  • «Алавес» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026

«Алавес» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026

4 февраля, 21:50
Алавес
04.02.2026, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
2 : 3
Завершен
Реал Сосьедад
8' А. Реббах 29' Т. Мартинес (П)
15' М. Оярсабаль 15' М. Оярсабаль 76' Г. Гедеш 80' О. Стейнн Оскарссон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Рауль Фернандес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
33
Виктор Парада
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
30
Калебе
ЦП
6
Андер Гевара
(К) ЦП
4
Денис Суарес
АП
20
Aitor Mañas
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
18
Карлос Солер
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
7
Анхель Перес
ЦЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Реал Сосьедад
32
Айтор Фрага
ВР
19
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
4
Йон Горротксатеги
ОП
24
Лука Сучич
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
15
Пабло Марин
АП
7
Дани Диас
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
4-2-2-2
1
Фернандес
33
Парада
17
Кастро
16
Пачеко
14
Теналья
30
Калебе
6
Гевара
21
Реббах
4
Суарес
11
Мартинес
20
3-2-2-3
1
Ремиро
3
Муньос
6
Мартин
15
Чалета-Цар
2
Арамбуру
17
Гомес
18
Солер
8
Турриэнтес
10
Мендес
10
Оярсабаль
11
Гедеш
21
Реббах
7
Перес
7
Перес
21
Реббах
30
Калебе
19
Ибаньес
19
Ибаньес
30
Калебе
4
Суарес
10
Аленья
10
Аленья
4
Суарес
6
Гевара
18
Гуриди
18
Гуриди
6
Гевара
15
Бойе
15
Бойе
11
Гедеш
19
Субельдия
19
Субельдия
11
Гедеш
2
Арамбуру
20
Одриосола
20
Одриосола
2
Арамбуру
18
Солер
24
Сучич
24
Сучич
18
Солер
3
Муньос
7
Диас
7
Диас
3
Муньос
10
Мендес
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Мендес
Остались в запасе
Алавес
Реал Сосьедад
1
Антонио Сивера
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
32
Айтор Фрага
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
4
Йон Горротксатеги
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
15
Пабло Марин
АП
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
Остались в запасе
32
Айтор Фрага
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
4
Йон Горротксатеги
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
15
Пабло Марин
АП
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Алавес - Реал Сосьедад
3
4
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
6
Нарушения
17
18
Офсайды
1
3
Количество передач
334
389
Сейвы
3
1
Точность передач %
69
79
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.75
1.51

Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Реала Сосьедад», 1/4 Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Реал Сосьедад»

«Алавес» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Кубок Реал Сосьедад Алавес
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