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  • «Валенсия» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026

«Валенсия» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026

4 февраля, 21:50
Валенсия
04.02.2026, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Атлетик
35' У. Садик
26' У. Садик (АГ) 90+6' И. Уильямс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
11
Луис Риоха
ЛВ
24
Филип Угринич
ЦП
18
Пепелу
(К) ЦП
18
Лукас Белтран
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
30
Икер Монреаль
ЦЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Иньиго Леке
(К) ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
44
Селтон Санчес
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
19
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Валенсия
28
Висент Абрил
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
8
Хави Гуэрра
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
18
Адама Бойро
ЛЗ
3
Jon de Luis
ЦЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
28
Эдер Гарсия
ЦП
20
Алехандро Рего
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
4-2-2-2
1
Димитриевски
21
Васкес
15
Джемерт
3
Копете
20
Фулкье
24
Угринич
18
Пепелу
11
Риоха
7
Данжума
6
Садик
18
Белтран
4-1-3-1-1
13
Падилья
2
Горосабель
30
Монреаль
4
Ляпорт
15
Леке
6
Весга
18
Хаурегисар
44
Санчес
23
Наварро
22
Серрано
19
Изета
3
Копете
5
Таррега
5
Таррега
3
Копете
24
Угринич
2
Родригес
2
Родригес
24
Угринич
18
Белтран
19
Рамазани
19
Рамазани
18
Белтран
7
Данжума
16
Лопес
16
Лопес
7
Данжума
6
Садик
9
Дуро
9
Дуро
6
Садик
6
Весга
17
Бершиче
17
Бершиче
6
Весга
4
Ляпорт
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
4
Ляпорт
44
Санчес
10
Уильямс
10
Уильямс
44
Санчес
23
Наварро
9
Уильямс
9
Уильямс
23
Наварро
19
Изета
11
Гурусета
11
Гурусета
19
Изета
Остались в запасе
Валенсия
Атлетик
28
Висент Абрил
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
1
Унаи Симон
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
3
Jon de Luis
ЦЗ
28
Эдер Гарсия
ЦП
20
Алехандро Рего
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
28
Висент Абрил
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
3
Jon de Luis
ЦЗ
28
Эдер Гарсия
ЦП
20
Алехандро Рего
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Валенсия - Атлетик
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
13
8
Офсайды
4
2
Количество передач
443
404
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
78
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.22
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Атлетика», 1/4 Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия»«Атлетик»

«Валенсия» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Кубок Атлетик Валенсия
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