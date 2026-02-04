04.02.2026, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
Испания. Кубок, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
Валенсия
Валенсия
4-2-2-2
1
Димитриевски
21
Васкес
15
Джемерт
3
Копете
20
Фулкье
24
Угринич
18
Пепелу
11
Риоха
7
Данжума
6
Садик
18
Белтран
4-1-3-1-1
13
Падилья
2
Горосабель
30
Монреаль
4
Ляпорт
15
Леке
6
Весга
18
Хаурегисар
44
Санчес
23
Наварро
22
Серрано
19
Изета
3
Копете
5
Таррега
5
Таррега
3
Копете
24
Угринич
2
Родригес
2
Родригес
24
Угринич
18
Белтран
19
Рамазани
19
Рамазани
18
Белтран
7
Данжума
16
Лопес
16
Лопес
7
Данжума
6
Садик
9
Дуро
9
Дуро
6
Садик
6
Весга
17
Бершиче
17
Бершиче
6
Весга
4
Ляпорт
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
4
Ляпорт
44
Санчес
10
Уильямс
10
Уильямс
44
Санчес
23
Наварро
9
Уильямс
9
Уильямс
23
Наварро
19
Изета
11
Гурусета
11
Гурусета
19
Изета
Остались в запасе
Валенсия
Атлетик
28
Висент Абрил
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
1
Унаи Симон
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
3
Jon de Luis
ЦЗ
28
Эдер Гарсия
ЦП
20
Алехандро Рего
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
28
Висент Абрил
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
3
Jon de Luis
ЦЗ
28
Эдер Гарсия
ЦП
20
Алехандро Рего
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Валенсия - Атлетик
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
13
8
Офсайды
4
2
Количество передач
443
404
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
78
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.22
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Атлетика», 1/4 Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Атлетик»
- Матч будет можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»