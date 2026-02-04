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  • «Интер» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026

«Интер» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026

4 февраля, 21:50
Интер
04.02.2026, среда, 23:00
Италия. Кубок, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Торино
35' А. Бонни 47' А. Диуф
57' С. Куленович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
34
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
(К) ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
41
Иссиака Камате
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Торино
92
Альберто Палеари
ВР
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
25
Алиу Нджи
ЛВ
18
Маттео Прати
ОП
61
Адриен Тамез
ОП
10
Никола Влашич
(К) АП
17
Сандро Куленович
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Марко Барони
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
46
Simone Cinquegrano
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
5
Христос Алексиу
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
18
Томас Беренбрух
ЦП
45
Leonardo Bovo
ЦП
17
Лука Топалович
АП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Торино
81
Франко Исраэль
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
11
Сергей Перчун
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
4-4-2
1
Мартинес
34
Кокки
6
де Врей
15
Ачерби
30
Аугусто
41
Камате
22
Мхитарян
17
Диуф
16
Фраттези
9
Тюрам
14
Бонни
4-2-2-2
92
Палеари
27
Хольмгрен-Педерсен
23
Коко
35
Мариануччи
33
Обрадор
18
Прати
61
Тамез
10
Влашич
25
Нджи
18
Анджорин
17
Куленович
34
Кокки
31
Биссек
31
Биссек
34
Кокки
22
Мхитарян
8
Сучич
8
Сучич
22
Мхитарян
41
Камате
11
Энрике
11
Энрике
41
Камате
9
Тюрам
10
Мартинес
10
Мартинес
9
Тюрам
14
Бонни
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
14
Бонни
33
Обрадор
27
Нкунку
27
Нкунку
33
Обрадор
35
Мариануччи
3
Марипан
3
Марипан
35
Мариануччи
27
Хольмгрен-Педерсен
19
Лазаро
19
Лазаро
27
Хольмгрен-Педерсен
18
Анджорин
6
Ильхан
6
Ильхан
18
Анджорин
25
Нджи
91
Сапата
91
Сапата
25
Нджи
Остались в запасе
Интер
Торино
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
46
Simone Cinquegrano
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
5
Христос Алексиу
ЦЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
45
Leonardo Bovo
ЦП
17
Лука Топалович
АП
Главный тренер
Кристиан Киву
81
Франко Исраэль
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
11
Сергей Перчун
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
46
Simone Cinquegrano
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
5
Христос Алексиу
ЦЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
45
Leonardo Bovo
ЦП
17
Лука Топалович
АП
Остались в запасе
81
Франко Исраэль
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
11
Сергей Перчун
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Интер - Торино
3
1
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
11
12
Офсайды
1
1
Количество передач
652
385
Сейвы
3
2
Точность передач %
89
82
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Торино», 1/4 Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер»«Торино»

«Интер» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Кубок Торино Интер
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