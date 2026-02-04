04.02.2026, среда, 23:00
Италия. Кубок, 1/4 финала
Италия. Кубок, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
4-4-2
1
Мартинес
34
Кокки
6
де Врей
15
Ачерби
30
Аугусто
41
Камате
22
Мхитарян
17
Диуф
16
Фраттези
9
Тюрам
14
Бонни
4-2-2-2
92
Палеари
27
Хольмгрен-Педерсен
23
Коко
35
Мариануччи
33
Обрадор
18
Прати
61
Тамез
10
Влашич
25
Нджи
18
Анджорин
17
Куленович
34
Кокки
31
Биссек
31
Биссек
34
Кокки
22
Мхитарян
8
Сучич
8
Сучич
22
Мхитарян
41
Камате
11
Энрике
11
Энрике
41
Камате
9
Тюрам
10
Мартинес
10
Мартинес
9
Тюрам
14
Бонни
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
14
Бонни
33
Обрадор
27
Нкунку
27
Нкунку
33
Обрадор
35
Мариануччи
3
Марипан
3
Марипан
35
Мариануччи
27
Хольмгрен-Педерсен
19
Лазаро
19
Лазаро
27
Хольмгрен-Педерсен
18
Анджорин
6
Ильхан
6
Ильхан
18
Анджорин
25
Нджи
91
Сапата
91
Сапата
25
Нджи
Остались в запасе
Интер
Торино
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
46
Simone Cinquegrano
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
5
Христос Алексиу
ЦЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
45
Leonardo Bovo
ЦП
17
Лука Топалович
АП
Главный тренер
Кристиан Киву
81
Франко Исраэль
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
11
Сергей Перчун
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
46
Simone Cinquegrano
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
5
Христос Алексиу
ЦЗ
18
Томас Беренбрух
ЦП
45
Leonardo Bovo
ЦП
17
Лука Топалович
АП
Остались в запасе
81
Франко Исраэль
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
11
Сергей Перчун
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Интер - Торино
3
1
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
11
12
Офсайды
1
1
Количество передач
652
385
Сейвы
3
2
Точность передач %
89
82
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Торино», 1/4 Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Торино»
- Матч будет можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»