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  • «Хетафе» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

«Хетафе» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

1 февраля, 19:20
Хетафе
01.02.2026, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 22 тур
0 : 0
Завершен
Сельта
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
26
Саид Ромеро
ЦЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
21
Марио Мартин
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
32
Луис Васкес
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Карл Старфельт
(К) ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
8
Мигель Роман
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
28
Фер Лопес
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
41
Jorge Montes
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
33
Адриан Лисо
ЛВ
11
Коба да Коста
ЛВ
14
Хавьер Муньос
ЦП
44
Adrián Riquelme
ЦП
22
Алекс Санкрис
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
23
Уго Альварес
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
3-2-3-2
13
Сорья
22
Дуарте
2
Джене
26
Ромеро
26
Фемения
2
Иглесиас
21
Мартин
6
Милья
8
Арамбарри
10
Сатриано
32
Васкес
4-3-2-1
13
Раду
20
Родригес
15
Старфельт
30
Мингеса
3
Алонсо
8
Роман
6
Мориба
19
Сведберг
28
Лопес
39
Эль-Абделлауи
7
Иглесиас
22
Дуарте
15
Боселли
15
Боселли
22
Дуарте
32
Васкес
12
Ньом
12
Ньом
32
Васкес
21
Мартин
14
Муньос
14
Муньос
21
Мартин
10
Сатриано
33
Лисо
33
Лисо
10
Сатриано
26
Фемения
22
Санкрис
22
Санкрис
26
Фемения
30
Мингеса
5
Каррейра
5
Каррейра
30
Мингеса
39
Эль-Абделлауи
17
Руэда
17
Руэда
39
Эль-Абделлауи
7
Иглесиас
23
Альварес
23
Альварес
7
Иглесиас
28
Лопес
10
Аспас
10
Аспас
28
Лопес
19
Сведберг
11
Дуран
11
Дуран
19
Сведберг
Остались в запасе
Хетафе
Сельта
1
Иржи Летачек
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
41
Jorge Montes
ЦЗ
44
Adrián Riquelme
ЦП
11
Коба да Коста
ЛВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
41
Jorge Montes
ЦЗ
44
Adrián Riquelme
ЦП
11
Коба да Коста
ЛВ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Хетафе
Точно не сыграют
Абу Камара
ЦФ
Борха Майорал
ЦФ
Иван Нею
ОП
Абдель Абкар
ЦЗ
Davinchi
ЦЗ
Сельта
Точно не сыграют
Михайло Ристич
ЛЗ
Брайан Сарагоса
АП
Статистика матча Хетафе - Сельта
1
2
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
16
14
Офсайды
5
4
Количество передач
326
542
Сейвы
1
2
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.35
0.18
xGP (предотвращенные голы)
0.08
0.08

Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Сельты», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Сельта»

«Хетафе» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Сельта Хетафе
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