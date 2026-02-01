Составы команд
Хетафе
Хетафе
3-2-3-2
13
Сорья
22
Дуарте
2
Джене
26
Ромеро
26
Фемения
2
Иглесиас
21
Мартин
6
Милья
8
Арамбарри
10
Сатриано
32
Васкес
4-3-2-1
13
Раду
20
Родригес
15
Старфельт
30
Мингеса
3
Алонсо
8
Роман
6
Мориба
19
Сведберг
28
Лопес
39
Эль-Абделлауи
7
Иглесиас
22
Дуарте
15
Боселли
15
Боселли
22
Дуарте
32
Васкес
12
Ньом
12
Ньом
32
Васкес
21
Мартин
14
Муньос
14
Муньос
21
Мартин
10
Сатриано
33
Лисо
33
Лисо
10
Сатриано
26
Фемения
22
Санкрис
22
Санкрис
26
Фемения
30
Мингеса
5
Каррейра
5
Каррейра
30
Мингеса
39
Эль-Абделлауи
17
Руэда
17
Руэда
39
Эль-Абделлауи
7
Иглесиас
23
Альварес
23
Альварес
7
Иглесиас
28
Лопес
10
Аспас
10
Аспас
28
Лопес
19
Сведберг
11
Дуран
11
Дуран
19
Сведберг
Остались в запасе
Хетафе
Сельта
1
Иржи Летачек
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
41
Jorge Montes
ЦЗ
44
Adrián Riquelme
ЦП
11
Коба да Коста
ЛВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
41
Jorge Montes
ЦЗ
44
Adrián Riquelme
ЦП
11
Коба да Коста
ЛВ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Хетафе
Точно не сыграют
Сельта
Точно не сыграют
Статистика матча Хетафе - Сельта
1
2
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
16
14
Офсайды
5
4
Количество передач
326
542
Сейвы
1
2
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.35
0.18
xGP (предотвращенные голы)
0.08
0.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Сельты», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Сельта»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»