01.02.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 20 тур
Франция. Лига 1, 20 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Ницца
Ницца
4-2-1-1-2
1
Дюпе
2
Абди
21
Пепра Оппонг
4
Данте
92
Клосс
34
Ванхутте
99
Самед
8
Сансон
10
Диоп
11
Ваи
50
Чо
4-1-1-2-2
37
Кудер
70
Лала
5
Шардонне
3
Кулибали
27
Гиндо
13
Шотар
8
Маньетти
20
дель Кастильо
23
Думбия
19
Ажорк
9
Лабе Ласкари
11
Ваи
23
Луше
23
Луше
11
Ваи
34
Ванхутте
6
Будауи
6
Будауи
34
Ванхутте
10
Диоп
21
Янссон
21
Янссон
10
Диоп
50
Чо
9
Оморуйи
9
Оморуйи
50
Чо
99
Самед
26
Будаш
26
Будаш
99
Самед
3
Кулибали
4
Диас
4
Диас
3
Кулибали
20
дель Кастильо
29
Эбимбе
29
Эбимбе
20
дель Кастильо
9
Лабе Ласкари
9
Мбуп
9
Мбуп
9
Лабе Ласкари
Остались в запасе
Ницца
Брест
30
Bartosz Żelazowski
ВР
23
Йехван Диуф
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
33
Габен Бернардо
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
Главный тренер
Клод Пюэль
99
Радослав Майецки
ВР
71
Рафаэль Ле Ген
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
33
Хамиду Макалу
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
30
Bartosz Żelazowski
ВР
23
Йехван Диуф
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
33
Габен Бернардо
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
71
Рафаэль Ле Ген
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
33
Хамиду Макалу
ЦП
Главный тренер
Клод Пюэль
Главный тренер
Эрик Руа
Ницца
Точно не сыграют
Брест
Точно не сыграют
Статистика матча Ницца - Брест
5
3
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
15
21
Офсайды
1
0
Количество передач
507
338
Сейвы
1
5
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.2
1.68
xGP (предотвращенные голы)
-0.25
-0.25
Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Бреста», 21-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 19:10 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Брест»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»