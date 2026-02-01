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  • «Ницца» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

«Ницца» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

1 февраля, 18:05
Ницца
01.02.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 20 тур
2 : 2
Завершен
Брест
63' А. Абди 71' Э. Ваи
15' Р. дель Кастильо (П) 23' К. Думбия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
4
Данте
(К) ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
99
Салис Абдул Самед
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
(К) ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
8
Уго Маньетти
ЦП
23
Камори Думбия
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Ницца
30
Bartosz Żelazowski
ВР
23
Йехван Диуф
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
33
Габен Бернардо
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
23
Том Луше
ЦП
6
Хишам Будауи
ЦП
21
Исак Янссон
ПВ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
26
Каиль Будаш
ЦФ
Брест
99
Радослав Майецки
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
71
Рафаэль Ле Ген
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
33
Хамиду Макалу
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Пате Мбуп
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Дюпе
2
Абди
21
Пепра Оппонг
4
Данте
92
Клосс
34
Ванхутте
99
Самед
8
Сансон
10
Диоп
11
Ваи
50
Чо
4-1-1-2-2
37
Кудер
70
Лала
5
Шардонне
3
Кулибали
27
Гиндо
13
Шотар
8
Маньетти
20
дель Кастильо
23
Думбия
19
Ажорк
9
Лабе Ласкари
11
Ваи
23
Луше
23
Луше
11
Ваи
34
Ванхутте
6
Будауи
6
Будауи
34
Ванхутте
10
Диоп
21
Янссон
21
Янссон
10
Диоп
50
Чо
9
Оморуйи
9
Оморуйи
50
Чо
99
Самед
26
Будаш
26
Будаш
99
Самед
3
Кулибали
4
Диас
4
Диас
3
Кулибали
20
дель Кастильо
29
Эбимбе
29
Эбимбе
20
дель Кастильо
9
Лабе Ласкари
9
Мбуп
9
Мбуп
9
Лабе Ласкари
Остались в запасе
Ницца
Брест
30
Bartosz Żelazowski
ВР
23
Йехван Диуф
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
33
Габен Бернардо
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
Главный тренер
Клод Пюэль
99
Радослав Майецки
ВР
71
Рафаэль Ле Ген
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
33
Хамиду Макалу
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
30
Bartosz Żelazowski
ВР
23
Йехван Диуф
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
33
Габен Бернардо
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
71
Рафаэль Ле Ген
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
33
Хамиду Макалу
ЦП
Главный тренер
Клод Пюэль
Главный тренер
Эрик Руа
Ницца
Точно не сыграют
Джума Ба
ЦЗ
Мельвен Бар
ЛЗ
Мойзе Бомбито
ЦЗ
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
Брест
Точно не сыграют
Мама Бальде
ПВ
Брэдли Локо
ЛЗ
Статистика матча Ницца - Брест
5
3
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
15
21
Офсайды
1
0
Количество передач
507
338
Сейвы
1
5
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.2
1.68
xGP (предотвращенные голы)
-0.25
-0.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Бреста», 21-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 19:10 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца»«Брест»

«Ницца» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Брест Ницца
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