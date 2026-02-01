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  • «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

«Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

1 февраля, 15:50
Манчестер Юнайтед
01.02.2026, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
3 : 2
Завершен
Фулхэм
19' Каземиро 56' М. Кунья 90+4' Б. Шешко
85' Р. Хименес (П) 90+1' Кевин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Манчестер Юнайтед
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
5
Каземиро
ОП
20
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
16
Амад Диалло
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
5
Йоахим Андерсен
(К) ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
31
Ши Лейси
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Фулхэм
23
Бенжамин Леком
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
24
Джошуа Кинг
ЦП
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ламменс
23
Шоу
5
Магуайр
6
Мартинес
2
Далот
5
Каземиро
20
Мэйну
16
Диалло
8
Фернандеш
19
Мбемо
10
Кунья
4-1-3-2
1
Лено
21
Кастань
5
Андерсен
4
Куэнка
33
Робинсон
16
Берге
10
Уилсон
32
Смит-Роу
17
Ивоби
9
Хименес
21
Чуквуэзе
19
Мбемо
15
Йоро
15
Йоро
19
Мбемо
2
Далот
3
Мазрауи
3
Мазрауи
2
Далот
5
Каземиро
5
Угарте
5
Угарте
5
Каземиро
10
Кунья
30
Шешко
30
Шешко
10
Кунья
33
Робинсон
30
Сессеньон
30
Сессеньон
33
Робинсон
4
Куэнка
3
Бейсси
3
Бейсси
4
Куэнка
21
Чуквуэзе
10
Кэрни
10
Кэрни
21
Чуквуэзе
32
Смит-Роу
11
Кевин
11
Кевин
32
Смит-Роу
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
31
Ши Лейси
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
23
Бенжамин Леком
ВР
2
Кенни Тете
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
24
Джошуа Кинг
ЦП
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
31
Ши Лейси
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
2
Кенни Тете
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
24
Джошуа Кинг
ЦП
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Манчестер Юнайтед
Точно не сыграют
Патрик Доргу
ЛЗ
Матейс де Лигт
ЦЗ
Фулхэм
Точно не сыграют
Саша Лукич
ЦП
Родриго Муньис
ЦФ
Оскар Бобб
ПВ
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Фулхэм
2
2
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
0
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
6
9
Офсайды
1
2
Количество передач
428
576
Сейвы
4
3
Точность передач %
86
89
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
1.79
1.94
xGP (предотвращенные голы)
-0.56
-0.56

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Фулхэма», 24-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм»

«Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Фулхэм Манчестер Юнайтед
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