01.02.2026, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Англия. Премьер-лига, 24 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
4-1-1-3-1
1
Ламменс
23
Шоу
5
Магуайр
6
Мартинес
2
Далот
5
Каземиро
20
Мэйну
16
Диалло
8
Фернандеш
19
Мбемо
10
Кунья
4-1-3-2
1
Лено
21
Кастань
5
Андерсен
4
Куэнка
33
Робинсон
16
Берге
10
Уилсон
32
Смит-Роу
17
Ивоби
9
Хименес
21
Чуквуэзе
19
Мбемо
15
Йоро
15
Йоро
19
Мбемо
2
Далот
3
Мазрауи
3
Мазрауи
2
Далот
5
Каземиро
5
Угарте
5
Угарте
5
Каземиро
10
Кунья
30
Шешко
30
Шешко
10
Кунья
33
Робинсон
30
Сессеньон
30
Сессеньон
33
Робинсон
4
Куэнка
3
Бейсси
3
Бейсси
4
Куэнка
21
Чуквуэзе
10
Кэрни
10
Кэрни
21
Чуквуэзе
32
Смит-Роу
11
Кевин
11
Кевин
32
Смит-Роу
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
31
Ши Лейси
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
23
Бенжамин Леком
ВР
2
Кенни Тете
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
24
Джошуа Кинг
ЦП
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
31
Ши Лейси
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
2
Кенни Тете
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
24
Джошуа Кинг
ЦП
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Манчестер Юнайтед
Точно не сыграют
Фулхэм
Точно не сыграют
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Фулхэм
2
2
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
0
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
6
9
Офсайды
1
2
Количество передач
428
576
Сейвы
4
3
Точность передач %
86
89
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
1.79
1.94
xGP (предотвращенные голы)
-0.56
-0.56
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Фулхэма», 24-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм»
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Источник: «Бомбардир»