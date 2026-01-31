31.01.2026, суббота, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
Испания. Примера, 22 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Эльче
Эльче
3-1-3-3
1
Пенья
17
Педроса
23
Чуст
22
Аффенгрубер
18
Агуадо
18
Дональд
4
Мендоса
19
Диангана
30
Родригес
19
Силва
11
Валера
4-2-3-1
1
Гарсия
23
Кунде
5
Кубарси
24
Гарсия
3
Бальде
7
Лопес
21
де Йонг
10
Ямаль
20
Ольмо
9
Торрес
11
Рафинья
22
Аффенгрубер
27
Петро
27
Петро
22
Аффенгрубер
18
Агуадо
5
Редондо
5
Редондо
18
Агуадо
19
Диангана
18
Нету
18
Нету
19
Диангана
19
Силва
32
32
19
Силва
23
Кунде
33
Араухо
33
Араухо
23
Кунде
7
Лопес
6
Касадо
6
Касадо
7
Лопес
20
Ольмо
22
Берналь
22
Берналь
20
Ольмо
11
Рафинья
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
11
Рафинья
9
Торрес
9
Левандовски
9
Левандовски
9
Торрес
Остались в запасе
Эльче
Барселона
1
Матиас Дитуро
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
31
D. Delgado
ЦЗ
36
N. Salvador
ЦЗ
43
Alex Herraiz
ЦП
21
Лукас Сепеда
ЛВ
7
Яго Сантьяго
ЛВ
38
Álex Sánchez
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
1
Матиас Дитуро
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
31
D. Delgado
ЦЗ
36
N. Salvador
ЦЗ
43
Alex Herraiz
ЦП
21
Лукас Сепеда
ЛВ
7
Яго Сантьяго
ЛВ
38
Álex Sánchez
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Эльче
Точно не сыграют
Под вопросом
Барселона
Точно не сыграют
Статистика матча Эльче - Барселона
3
1
Всего ударов по воротам
9
30
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
15
9
Офсайды
5
2
Количество передач
353
548
Сейвы
4
2
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
5
15
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
7
26
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1
6.44
xGP (предотвращенные голы)
0.1
0.1
Смотреть прямую трансляцию матча «Эльче» против «Барселоны», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эльче» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»