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Смотреть прямую трансляцию матча «Эльче» против «Барселоны», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эльче» – «Барселона»