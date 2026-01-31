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  • «Эльче» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

«Эльче» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

31 января, 21:50
Эльче
31.01.2026, суббота, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
1 : 3
Завершен
Барселона
29' А. Родригес
6' Л. Ямаль 40' Ф. Торрес 72' М. Рэшфорд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Эльче
1
Иньяки Пенья
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
(К) ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
18
Марк Агуадо
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
11
Херман Валера
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
30
Альваро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Барселона
1
Жоан Гарсия
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
7
Фермин Лопес
ЦП
21
Френки де Йонг
(К) ЦП
20
Дани Ольмо
АП
11
Рафинья
ПВ
9
Ферран Торрес
ПВ
10
Ламин Ямаль
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Эльче
1
Матиас Дитуро
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
31
D. Delgado
ЦЗ
36
N. Salvador
ЦЗ
21
Лукас Сепеда
ЛВ
7
Яго Сантьяго
ЛВ
5
Федерико Редондо
ОП
18
Мартим Нету
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
43
Alex Herraiz
ЦП
38
Álex Sánchez
ЦФ
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
6
Марк Касадо
ОП
22
Марк Берналь
ОП
19
Руни Барджи
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
3-1-3-3
1
Пенья
17
Педроса
23
Чуст
22
Аффенгрубер
18
Агуадо
18
Дональд
4
Мендоса
19
Диангана
30
Родригес
19
Силва
11
Валера
4-2-3-1
1
Гарсия
23
Кунде
5
Кубарси
24
Гарсия
3
Бальде
7
Лопес
21
де Йонг
10
Ямаль
20
Ольмо
9
Торрес
11
Рафинья
22
Аффенгрубер
27
Петро
27
Петро
22
Аффенгрубер
18
Агуадо
5
Редондо
5
Редондо
18
Агуадо
19
Диангана
18
Нету
18
Нету
19
Диангана
19
Силва
32
32
19
Силва
23
Кунде
33
Араухо
33
Араухо
23
Кунде
7
Лопес
6
Касадо
6
Касадо
7
Лопес
20
Ольмо
22
Берналь
22
Берналь
20
Ольмо
11
Рафинья
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
11
Рафинья
9
Торрес
9
Левандовски
9
Левандовски
9
Торрес
Остались в запасе
Эльче
Барселона
1
Матиас Дитуро
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
31
D. Delgado
ЦЗ
36
N. Salvador
ЦЗ
43
Alex Herraiz
ЦП
21
Лукас Сепеда
ЛВ
7
Яго Сантьяго
ЛВ
38
Álex Sánchez
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
1
Матиас Дитуро
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
31
D. Delgado
ЦЗ
36
N. Salvador
ЦЗ
43
Alex Herraiz
ЦП
21
Лукас Сепеда
ЛВ
7
Яго Сантьяго
ЛВ
38
Álex Sánchez
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Эльче
Точно не сыграют
Альваро Нуньес
ПЗ
Алейш Фебас
ЦП
Эктор Форт
ПЗ
Хосан
ПВ
Под вопросом
Рафаэль Мир
ЦФ
Барселона
Точно не сыграют
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Гави
ЦП
Педри
ЦП
Статистика матча Эльче - Барселона
3
1
Всего ударов по воротам
9
30
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
15
9
Офсайды
5
2
Количество передач
353
548
Сейвы
4
2
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
5
15
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
7
26
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1
6.44
xGP (предотвращенные голы)
0.1
0.1

Смотреть прямую трансляцию матча «Эльче» против «Барселоны», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эльче»«Барселона»

«Эльче» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Эльче
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