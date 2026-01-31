31.01.2026, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 20 тур
Франция. Лига 1, 20 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Париж
Париж
4-2-2-2
1
Трапп
19
Санги
15
Колоджейчак
6
Отавио
5
Мбоу
17
Камара
20
Лопес
27
Саймон
10
Кеббаль
11
11
Крассо
3-3-2-2
28
Рульи
26
Балерди
21
Агер
2
Медина
18
Нванери
23
Хейбьерг
23
Тимбер
11
Гринвуд
14
Пайшао
22
Веа
7
Обамеянг
11
5
Оллила
5
Оллила
11
20
Лопес
5
Манетси
5
Манетси
20
Лопес
27
Саймон
15
Колеошо
15
Колеошо
27
Саймон
17
Камара
69
Геббельс
69
Геббельс
17
Камара
11
Крассо
93
Иконе
93
Иконе
11
Крассо
22
Веа
62
Мурильо
62
Мурильо
22
Веа
14
Пайшао
48
Вермерен
48
Вермерен
14
Пайшао
23
Тимбер
4
Надир
4
Надир
23
Тимбер
18
Нванери
25
Траоре
25
Траоре
18
Нванери
7
Обамеянг
9
Гуири
9
Гуири
7
Обамеянг
Остались в запасе
Париж
Марсель
16
Obed Nkambadio
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
20
J. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
12
Жеффри де Ланж
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
20
J. Lopez
ЦФ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Париж
Точно не сыграют
Марсель
Точно не сыграют
Статистика матча Париж - Марсель
1
4
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
4
Нарушения
12
15
Офсайды
5
1
Количество передач
492
464
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
7
15
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.53
2.63
xGP (предотвращенные голы)
0.33
0.33
Смотреть прямую трансляцию матча «Париж» против «Марселя», 21-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Париж» – «Марсель»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»