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  • «Париж» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

«Париж» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

31 января, 17:50
Париж
31.01.2026, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 20 тур
2 : 2
Завершен
Марсель
82' Н. Иконе 90+3' И. Кеббаль (П)
18' М. Гринвуд (П) 53' П. Обамеянг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Париж
1
Кевин Трапп
ВР
19
Ноа Санги
ЛЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
17
Адама Камара
ЦП
20
Максим Лопес
(К) ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
11
Alimani Gory
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
26
Леонардо Балерди
(К) ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
18
Итан Нванери
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
15
Лука Колеошо
ЛВ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
4
Венсан Марчетти
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
20
J. Lopez
ЦФ
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
9
Амин Гуири
ЦФ
4-2-2-2
1
Трапп
19
Санги
15
Колоджейчак
6
Отавио
5
Мбоу
17
Камара
20
Лопес
27
Саймон
10
Кеббаль
11
11
Крассо
3-3-2-2
28
Рульи
26
Балерди
21
Агер
2
Медина
18
Нванери
23
Хейбьерг
23
Тимбер
11
Гринвуд
14
Пайшао
22
Веа
7
Обамеянг
11
5
Оллила
5
Оллила
11
20
Лопес
5
Манетси
5
Манетси
20
Лопес
27
Саймон
15
Колеошо
15
Колеошо
27
Саймон
17
Камара
69
Геббельс
69
Геббельс
17
Камара
11
Крассо
93
Иконе
93
Иконе
11
Крассо
22
Веа
62
Мурильо
62
Мурильо
22
Веа
14
Пайшао
48
Вермерен
48
Вермерен
14
Пайшао
23
Тимбер
4
Надир
4
Надир
23
Тимбер
18
Нванери
25
Траоре
25
Траоре
18
Нванери
7
Обамеянг
9
Гуири
9
Гуири
7
Обамеянг
Остались в запасе
Париж
Марсель
16
Obed Nkambadio
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
20
J. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
12
Жеффри де Ланж
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
20
J. Lopez
ЦФ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Париж
Точно не сыграют
Софьян Алакуш
ПЗ
Самир Шергуи
ЦЗ
Тибо де Смет
ЛЗ
Нуха Дико
ЦФ
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Пьер Лис-Мелу
ЦП
Марсель
Точно не сыграют
Эмерсон
ЛЗ
Анхель Гомес
ЦП
Статистика матча Париж - Марсель
1
4
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
4
Нарушения
12
15
Офсайды
5
1
Количество передач
492
464
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
7
15
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.53
2.63
xGP (предотвращенные голы)
0.33
0.33

Смотреть прямую трансляцию матча «Париж» против «Марселя», 21-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Париж»«Марсель»

«Париж» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Марсель Париж
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