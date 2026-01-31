31.01.2026, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Англия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
4-1-2-3
1
Са
3
Буэно
14
Буэно
12
Агбаду
15
Москера
7
Андре
21
Гомеш
35
Гомес
7
Хванг
99
Арокодаре
36
Мане
3-2-1-2-2
1
Петрович
5
Хилл
5
Сенеси
15
Смит
20
Хименес
3
Трюффер
10
Кук
8
Скотт
22
Крупи
21
Адли
9
Эванилсон
3
Буэно
3
Вольфе
3
Вольфе
3
Буэно
14
Буэно
32
Лима
32
Лима
14
Буэно
21
Гомеш
27
Беллегард
27
Беллегард
21
Гомеш
7
Андре
11
Ариас
11
Ариас
7
Андре
7
Хванг
22
Ларсен
22
Ларсен
7
Хванг
20
Хименес
27
Тот
27
Тот
20
Хименес
15
Смит
18
Диаките
18
Диаките
15
Смит
22
Крупи
10
Кристи
10
Кристи
22
Крупи
21
Адли
37
Витор
37
Витор
21
Адли
9
Эванилсон
19
Унал
19
Унал
9
Эванилсон
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Борнмут
26
Сэм Джонстон
ВР
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
50
Jerome Abbey
ЦП
38
Джексон Чачуа
ПВ
Главный тренер
Роб Эдвардс
35
Христос Мандас
ВР
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
51
Малкольм Дакоста
ЦП
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
50
Jerome Abbey
ЦП
38
Джексон Чачуа
ПВ
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
51
Малкольм Дакоста
ЦП
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Андони Ираола
Вулверхэмптон
Точно не сыграют
Под вопросом
Борнмут
Точно не сыграют
Тайлер Адамс
ОП
Уилл Деннис
ВР
Бен Доук
ПВ
Джастин Клюйверт
ЛВ
Хулио Солер
ЛЗ
Маркус Тавернье
ЛВ
Matai Akinmboni
ЦЗ
Под вопросом
Статистика матча Вулверхэмптон - Борнмут
3
3
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
11
15
Офсайды
2
2
Количество передач
476
469
Сейвы
2
7
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
1.38
1.36
xGP (предотвращенные голы)
1.4
1.4
Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» против «Борнмута», 24-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «Борнмут»
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Источник: «Бомбардир»