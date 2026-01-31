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  • «Вулверхэмптон» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

«Вулверхэмптон» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

31 января, 16:50
Вулверхэмптон
31.01.2026, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Борнмут
33' Э. Жуниор Крупи 90+1' А. Скотт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
(К) ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
7
Андре
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
36
Матеуш Мане
ЦФ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Борнмут
1
Джордже Петрович
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
15
Адам Смит
(К) ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
9
Эванилсон
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Вулверхэмптон
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
50
Jerome Abbey
ЦП
38
Джексон Чачуа
ПВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Борнмут
35
Христос Мандас
ВР
27
Алекс Тот
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
51
Малкольм Дакоста
ЦП
10
Райан Кристи
АП
37
Райан Витор
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
4-1-2-3
1
Са
3
Буэно
14
Буэно
12
Агбаду
15
Москера
7
Андре
21
Гомеш
35
Гомес
7
Хванг
99
Арокодаре
36
Мане
3-2-1-2-2
1
Петрович
5
Хилл
5
Сенеси
15
Смит
20
Хименес
3
Трюффер
10
Кук
8
Скотт
22
Крупи
21
Адли
9
Эванилсон
3
Буэно
3
Вольфе
3
Вольфе
3
Буэно
14
Буэно
32
Лима
32
Лима
14
Буэно
21
Гомеш
27
Беллегард
27
Беллегард
21
Гомеш
7
Андре
11
Ариас
11
Ариас
7
Андре
7
Хванг
22
Ларсен
22
Ларсен
7
Хванг
20
Хименес
27
Тот
27
Тот
20
Хименес
15
Смит
18
Диаките
18
Диаките
15
Смит
22
Крупи
10
Кристи
10
Кристи
22
Крупи
21
Адли
37
Витор
37
Витор
21
Адли
9
Эванилсон
19
Унал
19
Унал
9
Эванилсон
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Борнмут
26
Сэм Джонстон
ВР
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
50
Jerome Abbey
ЦП
38
Джексон Чачуа
ПВ
Главный тренер
Роб Эдвардс
35
Христос Мандас
ВР
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
51
Малкольм Дакоста
ЦП
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
50
Jerome Abbey
ЦП
38
Джексон Чачуа
ПВ
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
51
Малкольм Дакоста
ЦП
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Андони Ираола
Вулверхэмптон
Точно не сыграют
Тоти
ЦЗ
Леон Чивоме
ЦФ
Под вопросом
Ладислав Крейчи
ОП
Борнмут
Точно не сыграют
Тайлер Адамс
ОП
Уилл Деннис
ВР
Бен Доук
ПВ
Джастин Клюйверт
ЛВ
Хулио Солер
ЛЗ
Маркус Тавернье
ЛВ
Matai Akinmboni
ЦЗ
Под вопросом
Дэвид Брукс
ПВ
Статистика матча Вулверхэмптон - Борнмут
3
3
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
11
15
Офсайды
2
2
Количество передач
476
469
Сейвы
2
7
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
1.38
1.36
xGP (предотвращенные голы)
1.4
1.4

Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» против «Борнмута», 24-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «Борнмут»

«Вулверхэмптон» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Борнмут Вулверхэмптон
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