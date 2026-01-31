31.01.2026, суббота, 18:15
Испания. Примера, 22 тур
Испания. Примера, 22 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Осасуна
Осасуна
4-1-1-2-2
1
Эррера
22
Галан
22
Бойомо
24
Катена
19
Розье
6
Торро
7
Монкайола
23
Муньос
14
Гарсия
17
Будимир
18
Моро
3-2-1-1-3
1
Жуниор
15
Моуриньо
16
Марин
23
Педраса
12
Вейга
18
Гуйе
10
Парехо
10
Молейро
7
Морено
9
Микаутадзе
19
Пепе
24
Катена
5
Эррандо
5
Эррандо
24
Катена
18
Моро
10
Орос
10
Орос
18
Моро
14
Гарсия
23
Бретонес
23
Бретонес
14
Гарсия
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
23
Педраса
23
Кардона
23
Кардона
23
Педраса
10
Парехо
14
Комесанья
14
Комесанья
10
Парехо
9
Микаутадзе
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
9
Микаутадзе
7
Морено
21
Олувасейи
21
Олувасейи
7
Морено
Остались в запасе
Осасуна
Вильярреал
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
8
Икер Муньос
ОП
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
11
Энрике Барха
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
1
Арнау Тенас
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
16
Carlos Macia
ЦП
29
Hugo Lopez
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
8
Икер Муньос
ОП
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
11
Энрике Барха
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
16
Carlos Macia
ЦП
29
Hugo Lopez
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Осасуна
Точно не сыграют
Статистика матча Осасуна - Вильярреал
2
2
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
15
7
Офсайды
1
0
Количество передач
370
445
Сейвы
2
2
Точность передач %
80
79
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.37
0.92
xGP (предотвращенные голы)
-0.77
-0.77
Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Вильярреала», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Вильярреал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»