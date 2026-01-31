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  • «Осасуна» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

«Осасуна» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

31 января, 17:05
Осасуна
31.01.2026, суббота, 18:15
Испания. Примера, 22 тур
2 : 2
Завершен
Вильярреал
20' В. Муньос 45+2' А. Будимир
17' Ж. Морено (П) 70' Ж. Морено
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
14
Рубен Гарсия
(К) ЛВ
23
Виктор Муньос
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
18
Рауль Моро
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Альберто Молейро
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
7
Жерар Морено
(К) ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Осасуна
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
11
Энрике Барха
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Вильярреал
1
Арнау Тенас
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
16
Carlos Macia
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
29
Hugo Lopez
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Эррера
22
Галан
22
Бойомо
24
Катена
19
Розье
6
Торро
7
Монкайола
23
Муньос
14
Гарсия
17
Будимир
18
Моро
3-2-1-1-3
1
Жуниор
15
Моуриньо
16
Марин
23
Педраса
12
Вейга
18
Гуйе
10
Парехо
10
Молейро
7
Морено
9
Микаутадзе
19
Пепе
24
Катена
5
Эррандо
5
Эррандо
24
Катена
18
Моро
10
Орос
10
Орос
18
Моро
14
Гарсия
23
Бретонес
23
Бретонес
14
Гарсия
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
23
Педраса
23
Кардона
23
Кардона
23
Педраса
10
Парехо
14
Комесанья
14
Комесанья
10
Парехо
9
Микаутадзе
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
9
Микаутадзе
7
Морено
21
Олувасейи
21
Олувасейи
7
Морено
Остались в запасе
Осасуна
Вильярреал
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
8
Икер Муньос
ОП
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
11
Энрике Барха
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
1
Арнау Тенас
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
16
Carlos Macia
ЦП
29
Hugo Lopez
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
8
Икер Муньос
ОП
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
11
Энрике Барха
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
16
Carlos Macia
ЦП
29
Hugo Lopez
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Осасуна
Точно не сыграют
Икер Бенито
ПВ
Вильярреал
Точно не сыграют
Пау Кабанес
ЦФ
Логан Кошта
ЦЗ
Хуан Фойт
ЦЗ
Вилли Камбвала
ЦЗ
Айосе Перес
ЦФ
Альфон Гонсалес
ЛВ
Томас Парти
ЦП
Статистика матча Осасуна - Вильярреал
2
2
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
15
7
Офсайды
1
0
Количество передач
370
445
Сейвы
2
2
Точность передач %
80
79
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.37
0.92
xGP (предотвращенные голы)
-0.77
-0.77

Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Вильярреала», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Вильярреал»

«Осасуна» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вильярреал Осасуна
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