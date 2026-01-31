31.01.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Вердер
Вердер
4-2-3-1
1
Бакхаус
6
Малатини
32
Фридль
31
Кулибали
28
Сугавара
6
Стаге
14
Линен
11
Мбангула
10
Шмид
11
Нджинма
2
Деман
4-1-3-1-1
1
Николас
29
Скалли
30
Эльведи
2
Чародиа
25
Нец
16
Энгельхардт
16
Сандер
20
Райц
10
Нойхаус
9
Онора
9
Табакович
28
Сугавара
17
Груль
17
Груль
28
Сугавара
6
Малатини
22
Шмидт
22
Шмидт
6
Малатини
11
Нджинма
17
Милошевич
17
Милошевич
11
Нджинма
11
Мбангула
9
Топп
9
Топп
11
Мбангула
16
Сандер
5
Фридрих
5
Фридрих
16
Сандер
29
Скалли
17
Кастроп
17
Кастроп
29
Скалли
10
Нойхаус
7
Штегер
7
Штегер
10
Нойхаус
9
Табакович
18
Мачино
18
Мачино
9
Табакович
Остались в запасе
Вердер
Боруссия М
1
Карл Хейн
ВР
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
21
Камерон Пуэртас
ЦП
24
Патрис Чович
АП
Главный тренер
Хорст Штеффен
23
Ян Ольшовски
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
36
Ваэль Мохья
ЦП
16
Алехо Сарко
ЦФ
27
Jan Urbich
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
21
Камерон Пуэртас
ЦП
24
Патрис Чович
АП
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
36
Ваэль Мохья
ЦП
16
Алехо Сарко
ЦФ
27
Jan Urbich
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Главный тренер
Ойген Полански
Вердер
Точно не сыграют
Боруссия М
Точно не сыграют
Статистика матча Вердер - Боруссия М
1
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
10
14
Офсайды
1
3
Количество передач
611
292
Сейвы
1
5
Точность передач %
85
72
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.24
0.89
xGP (предотвращенные голы)
0.73
0.73
Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против ««Боруссия» Менхенгладбах, 20-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер» – «Боруссия» Менхенгладбах
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»