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  • «Вердер» – «Боруссия» Менхенгладбах: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

«Вердер» – «Боруссия» Менхенгладбах: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

31 января, 16:20
Вердер
31.01.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия М
90+4' К. Топп
61' Х. Табакович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Вердер
1
Мио Бакхаус
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К) ЦЗ
31
Карим Кулибали
ЦЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
14
Сенне Линен
ЦП
10
Романо Шмид
АП
11
Джастин Нджинма
ПВ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
16
Филипп Сандер
ЦП
20
Рокко Райц
(К) ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
Вердер
1
Карл Хейн
ВР
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
17
Марко Груль
ЛВ
21
Камерон Пуэртас
ЦП
24
Патрис Чович
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
17
Йован Милошевич
ЦФ
9
Кеке Топп
ЦФ
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
17
Йенс Кастроп
ЦП
36
Ваэль Мохья
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
18
Шуто Мачино
ЦФ
16
Алехо Сарко
ЦФ
27
Jan Urbich
ЦФ
4-2-3-1
1
Бакхаус
6
Малатини
32
Фридль
31
Кулибали
28
Сугавара
6
Стаге
14
Линен
11
Мбангула
10
Шмид
11
Нджинма
2
Деман
4-1-3-1-1
1
Николас
29
Скалли
30
Эльведи
2
Чародиа
25
Нец
16
Энгельхардт
16
Сандер
20
Райц
10
Нойхаус
9
Онора
9
Табакович
28
Сугавара
17
Груль
17
Груль
28
Сугавара
6
Малатини
22
Шмидт
22
Шмидт
6
Малатини
11
Нджинма
17
Милошевич
17
Милошевич
11
Нджинма
11
Мбангула
9
Топп
9
Топп
11
Мбангула
16
Сандер
5
Фридрих
5
Фридрих
16
Сандер
29
Скалли
17
Кастроп
17
Кастроп
29
Скалли
10
Нойхаус
7
Штегер
7
Штегер
10
Нойхаус
9
Табакович
18
Мачино
18
Мачино
9
Табакович
Остались в запасе
Вердер
Боруссия М
1
Карл Хейн
ВР
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
21
Камерон Пуэртас
ЦП
24
Патрис Чович
АП
Главный тренер
Хорст Штеффен
23
Ян Ольшовски
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
36
Ваэль Мохья
ЦП
16
Алехо Сарко
ЦФ
27
Jan Urbich
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
21
Камерон Пуэртас
ЦП
24
Патрис Чович
АП
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
36
Ваэль Мохья
ЦП
16
Алехо Сарко
ЦФ
27
Jan Urbich
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Главный тренер
Ойген Полански
Вердер
Точно не сыграют
Амос Пипер
ЦЗ
Виктор Бонифаци
ЦФ
Никлас Штарк
ЦЗ
Митчелл Вайзер
ПЗ
Максимилиан Вебер
ЦЗ
Боруссия М
Точно не сыграют
Кевин Дикс
ПЗ
Робин Хак
ЛВ
Тим Кляйнденст
ЦФ
Натан Н'Гуму
ПВ
Джованни Рейна
АП
Статистика матча Вердер - Боруссия М
1
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
10
14
Офсайды
1
3
Количество передач
611
292
Сейвы
1
5
Точность передач %
85
72
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.24
0.89
xGP (предотвращенные голы)
0.73
0.73

Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против ««Боруссия» Менхенгладбах, 20-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер» – «Боруссия» Менхенгладбах

«Вердер» – «Боруссия» Менхенгладбах: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия М Вердер
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