31.01.2026, суббота, 16:00
Испания. Примера, 22 тур
Испания. Примера, 22 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Овьедо
Овьедо
4-1-2-2-1
13
Эскандель
16
Лопес
4
Костас
6
Карму
22
Видаль
11
Коломбатто
6
Сибо
10
Рейна
7
Чайра
23
Хассан
16
Виньяс
4-1-3-2
1
тер Стеген
22
Мартинес
17
Блинд
22
Рейс
11
Алекс Морено
8
Бельтран
11
Цыганков
18
Лемар
17
Хиль
19
Ванат
23
Мартин
22
Видаль
17
Ахиядо
17
Ахиядо
22
Видаль
10
Рейна
8
Касорла
8
Касорла
10
Рейна
6
Сибо
5
Фонсека
5
Фонсека
6
Сибо
11
Коломбатто
18
Дендокер
18
Дендокер
11
Коломбатто
23
Хассан
24
Фернандес
24
Фернандес
23
Хассан
22
Мартинес
15
Ринкон
15
Ринкон
22
Мартинес
23
Мартин
27
Витсель
27
Витсель
23
Мартин
17
Хиль
30
Эчеверри
30
Эчеверри
17
Хиль
8
Бельтран
7
Стуани
7
Стуани
8
Бельтран
Остались в запасе
Овьедо
Жирона
31
Хорациу Молдован
ВР
1
Miguel Narvaez
ВР
12
Дани Кальво
ЦЗ
27
P. Agudin
ЦП
21
Лука Илич
АП
18
Тиаго Борбас
ЦФ
9
Алекс Форес
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
13
Пауло Газзанига
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
29
Ласс Курума
ЦП
32
Juan Arango
ЦП
73
Хоэль Рока
ЛВ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
31
Хорациу Молдован
ВР
1
Miguel Narvaez
ВР
12
Дани Кальво
ЦЗ
27
P. Agudin
ЦП
21
Лука Илич
АП
18
Тиаго Борбас
ЦФ
9
Алекс Форес
ЦФ
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
29
Ласс Курума
ЦП
32
Juan Arango
ЦП
73
Хоэль Рока
ЛВ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Овьедо
Точно не сыграют
Жирона
Точно не сыграют
Статистика матча Овьедо - Жирона
1
1
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
12
16
Офсайды
2
2
Количество передач
288
578
Сейвы
1
3
Точность передач %
75
90
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.4
0.65
xGP (предотвращенные голы)
0.51
0.51
Смотреть прямую трансляцию матча «Овьедо» против «Жироны», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Овьедо» – «Жирона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»