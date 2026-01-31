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  • «Овьедо» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

«Овьедо» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

31 января, 14:50
Овьедо
31.01.2026, суббота, 16:00
Испания. Примера, 22 тур
1 : 0
Завершен
Жирона
74' И. Чайра
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Овьедо
13
Аарон Эскандель
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
4
Давид Костас
(К) ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
7
Ильяс Чайра
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
6
Кваси Сибо
ЦП
10
Альберто Рейна
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
16
Федерико Виньяс
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Жирона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
11
Алекс Морено
ЛЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
(К) ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
8
Фран Бельтран
ЦП
23
Иван Мартин
АП
18
Тома Лемар
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Овьедо
31
Хорациу Молдован
ВР
1
Miguel Narvaez
ВР
12
Дани Кальво
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
24
Тиаго Фернандес
ЛВ
8
Санти Касорла
ЦП
5
Николас Фонсека
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
27
P. Agudin
ЦП
21
Лука Илич
АП
18
Тиаго Борбас
ЦФ
9
Алекс Форес
ЦФ
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
15
Уго Ринкон
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
73
Хоэль Рока
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
29
Ласс Курума
ЦП
32
Juan Arango
ЦП
30
Клаудио Эчеверри
АП
9
Абель Руис
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Эскандель
16
Лопес
4
Костас
6
Карму
22
Видаль
11
Коломбатто
6
Сибо
10
Рейна
7
Чайра
23
Хассан
16
Виньяс
4-1-3-2
1
тер Стеген
22
Мартинес
17
Блинд
22
Рейс
11
Алекс Морено
8
Бельтран
11
Цыганков
18
Лемар
17
Хиль
19
Ванат
23
Мартин
22
Видаль
17
Ахиядо
17
Ахиядо
22
Видаль
10
Рейна
8
Касорла
8
Касорла
10
Рейна
6
Сибо
5
Фонсека
5
Фонсека
6
Сибо
11
Коломбатто
18
Дендокер
18
Дендокер
11
Коломбатто
23
Хассан
24
Фернандес
24
Фернандес
23
Хассан
22
Мартинес
15
Ринкон
15
Ринкон
22
Мартинес
23
Мартин
27
Витсель
27
Витсель
23
Мартин
17
Хиль
30
Эчеверри
30
Эчеверри
17
Хиль
8
Бельтран
7
Стуани
7
Стуани
8
Бельтран
Остались в запасе
Овьедо
Жирона
31
Хорациу Молдован
ВР
1
Miguel Narvaez
ВР
12
Дани Кальво
ЦЗ
27
P. Agudin
ЦП
21
Лука Илич
АП
18
Тиаго Борбас
ЦФ
9
Алекс Форес
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
13
Пауло Газзанига
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
29
Ласс Курума
ЦП
32
Juan Arango
ЦП
73
Хоэль Рока
ЛВ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
31
Хорациу Молдован
ВР
1
Miguel Narvaez
ВР
12
Дани Кальво
ЦЗ
27
P. Agudin
ЦП
21
Лука Илич
АП
18
Тиаго Борбас
ЦФ
9
Алекс Форес
ЦФ
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
29
Ласс Курума
ЦП
32
Juan Arango
ЦП
73
Хоэль Рока
ЛВ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Овьедо
Точно не сыграют
Рахим Альхассан
ЛЗ
Ови Эджария
ЦП
Эрик Байи
ЦЗ
Жирона
Точно не сыграют
Рикард Артеро
АП
Хуан Карлос
ВР
Аззедин Унаи
ЦП
Порту
ПВ
Донни ван де Бек
ЦП
Статистика матча Овьедо - Жирона
1
1
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
12
16
Офсайды
2
2
Количество передач
288
578
Сейвы
1
3
Точность передач %
75
90
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.4
0.65
xGP (предотвращенные голы)
0.51
0.51

Смотреть прямую трансляцию матча «Овьедо» против «Жироны», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Овьедо» – «Жирона»

«Овьедо» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Жирона Овьедо
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