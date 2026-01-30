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  • «Лацио» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2026

«Лацио» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2026

30 января, 21:35
Лацио
30.01.2026, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
3 : 2
Завершен
Дженоа
56' Педро (П) 62' К. Тэйлор 90+10' Д. Катальди (П)
67' Р. Малиновский (П) 75' Витинья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
32
Данило Катальди
(К) ЦП
70
Тома Башич
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Дженоа
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
22
Йохан Васкес
(К) ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
9
Витинья
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Лацио
40
Эдоардо Мотта
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
21
Реда Белахьян
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
14
Тижани Нослин
ПВ
10
Петар Ратков
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
42
Alin Kumer
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
73
Патрицио Мазини
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
17
Hugo Cuenca
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
86
Joi Xheto Nuredini
ЦФ
3-5-2
49
Проведель
34
Хила
25
Провстгор
77
Марушич
3
Пеллегрини
24
Тэйлор
32
Катальди
70
Башич
11
Исаксен
70
Мальдини
9
Педро
3-2-2-1-2
1
Бейлов
22
Васкес
5
Эстигард
27
Маркандалли
18
Нортон-Каффи
3
Мартин
77
Эллертссон
32
Френдруп
17
Малиновский
29
Коломбо
9
Витинья
3
Пеллегрини
17
Тавареш
17
Тавареш
3
Пеллегрини
24
Тэйлор
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
24
Тэйлор
9
Педро
22
Кансельери
22
Кансельери
9
Педро
11
Исаксен
14
Нослин
14
Нослин
11
Исаксен
70
Мальдини
10
Ратков
10
Ратков
70
Мальдини
17
Малиновский
73
Мазини
73
Мазини
17
Малиновский
9
Витинья
70
Корне
70
Корне
9
Витинья
3
Мартин
10
Мессьяс
10
Мессьяс
3
Мартин
29
Коломбо
81
Экубан
81
Экубан
29
Коломбо
Остались в запасе
Лацио
Дженоа
40
Эдоардо Мотта
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
21
Реда Белахьян
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
42
Alin Kumer
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
17
Hugo Cuenca
ЦП
18
Джефф Эхатор
ЦФ
86
Joi Xheto Nuredini
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
40
Эдоардо Мотта
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
21
Реда Белахьян
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
42
Alin Kumer
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
17
Hugo Cuenca
ЦП
18
Джефф Эхатор
ЦФ
86
Joi Xheto Nuredini
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Лацио
Точно не сыграют
Самуэль Жиго
ЦЗ
Патрик
ЦЗ
Алессио Романьоли
ЦЗ
Дженоа
Точно не сыграют
Альберт Гренбек
ЦП
Бенжамин Зигрист
ВР
Томмазо Бальданци
АП
Статистика матча Лацио - Дженоа
2
3
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
12
Офсайды
2
1
Количество передач
521
412
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
9
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
2.13
1.76
xGP (предотвращенные голы)
-0.41
-0.41

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Дженоа», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Дженоа»

«Лацио» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Дженоа Лацио
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