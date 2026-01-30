30.01.2026, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
Италия. Серия А, 23 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Лацио
Лацио
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
42
Alin Kumer
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
73
Патрицио Мазини
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
17
Hugo Cuenca
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
86
Joi Xheto Nuredini
ЦФ
3-5-2
49
Проведель
34
Хила
25
Провстгор
77
Марушич
3
Пеллегрини
24
Тэйлор
32
Катальди
70
Башич
11
Исаксен
70
Мальдини
9
Педро
3-2-2-1-2
1
Бейлов
22
Васкес
5
Эстигард
27
Маркандалли
18
Нортон-Каффи
3
Мартин
77
Эллертссон
32
Френдруп
17
Малиновский
29
Коломбо
9
Витинья
3
Пеллегрини
17
Тавареш
17
Тавареш
3
Пеллегрини
24
Тэйлор
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
24
Тэйлор
9
Педро
22
Кансельери
22
Кансельери
9
Педро
11
Исаксен
14
Нослин
14
Нослин
11
Исаксен
70
Мальдини
10
Ратков
10
Ратков
70
Мальдини
17
Малиновский
73
Мазини
73
Мазини
17
Малиновский
9
Витинья
70
Корне
70
Корне
9
Витинья
3
Мартин
10
Мессьяс
10
Мессьяс
3
Мартин
29
Коломбо
81
Экубан
81
Экубан
29
Коломбо
Остались в запасе
Лацио
Дженоа
40
Эдоардо Мотта
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
21
Реда Белахьян
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
42
Alin Kumer
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
17
Hugo Cuenca
ЦП
18
Джефф Эхатор
ЦФ
86
Joi Xheto Nuredini
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
40
Эдоардо Мотта
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
21
Реда Белахьян
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
42
Alin Kumer
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
17
Hugo Cuenca
ЦП
18
Джефф Эхатор
ЦФ
86
Joi Xheto Nuredini
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Лацио
Точно не сыграют
Дженоа
Точно не сыграют
Статистика матча Лацио - Дженоа
2
3
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
12
Офсайды
2
1
Количество передач
521
412
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
9
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
2.13
1.76
xGP (предотвращенные голы)
-0.41
-0.41
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Дженоа», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Дженоа»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»