30.01.2026, пятница, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
Испания. Примера, 22 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Эспаньол
Эспаньол
4-2-1-1-2
13
Дмитрович
16
Ридель
6
Кабрера
4
Гонсалес
20
Калеро
20
Ромеро
11
Террац
8
Экспозито
17
Каррерас
19
Кике
9
Фернандес
3-1-4-2
1
Сивера
17
Кастро
16
Пачеко
33
Парада
23
Бенавидес
19
Ибаньес
8
Бланко
10
Аленья
30
Калебе
15
Бойе
11
Мартинес
20
Калеро
12
Рубио
12
Рубио
20
Калеро
16
Ридель
22
Санчес
22
Санчес
16
Ридель
4
Гонсалес
18
Пикель
18
Пикель
4
Гонсалес
17
Каррерас
11
Милья
11
Милья
17
Каррерас
11
Террац
24
Долан
24
Долан
11
Террац
33
Парада
3
Энрикес
3
Энрикес
33
Парада
23
Бенавидес
24
Гарсес
24
Гарсес
23
Бенавидес
30
Калебе
6
Гевара
6
Гевара
30
Калебе
11
Мартинес
18
Гуриди
18
Гуриди
11
Мартинес
Остались в запасе
Эспаньол
Алавес
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
10
Поль Лосано
ЦП
23
Антониу Рока
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
1
Рауль Фернандес
ВР
33
Рубен Монтеро
ВР
7
Анхель Перес
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
20
Aitor Mañas
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
10
Поль Лосано
ЦП
23
Антониу Рока
ПВ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
33
Рубен Монтеро
ВР
7
Анхель Перес
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
20
Aitor Mañas
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Эспаньол
Точно не сыграют
Алавес
Точно не сыграют
Статистика матча Эспаньол - Алавес
1
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
15
15
Офсайды
4
1
Количество передач
403
417
Сейвы
5
2
Точность передач %
78
76
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
0
5
xG (ожидаемые голы)
0.69
1.24
xGP (предотвращенные голы)
-0.14
-0.14
Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Алавеса», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Алавес»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»