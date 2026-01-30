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  • «Эспаньол» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2026

«Эспаньол» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2026

30 января, 21:50
Эспаньол
30.01.2026, пятница, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
1 : 2
Завершен
Алавес
15' Р. Фернандес
27' А. Бланко 71' Л. Бойе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
(К) ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
9
Роберто Фернандес
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
33
Виктор Парада
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
30
Калебе
ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
8
Антонио Бланко
(К) ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
11
Тони Мартинес
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Эспаньол
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
18
Чарльз Пикель
ОП
10
Поль Лосано
ЦП
23
Антониу Рока
ПВ
24
Тирис Долан
ПВ
Алавес
1
Рауль Фернандес
ВР
33
Рубен Монтеро
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
7
Анхель Перес
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
20
Aitor Mañas
ЦФ
4-2-1-1-2
13
Дмитрович
16
Ридель
6
Кабрера
4
Гонсалес
20
Калеро
20
Ромеро
11
Террац
8
Экспозито
17
Каррерас
19
Кике
9
Фернандес
3-1-4-2
1
Сивера
17
Кастро
16
Пачеко
33
Парада
23
Бенавидес
19
Ибаньес
8
Бланко
10
Аленья
30
Калебе
15
Бойе
11
Мартинес
20
Калеро
12
Рубио
12
Рубио
20
Калеро
16
Ридель
22
Санчес
22
Санчес
16
Ридель
4
Гонсалес
18
Пикель
18
Пикель
4
Гонсалес
17
Каррерас
11
Милья
11
Милья
17
Каррерас
11
Террац
24
Долан
24
Долан
11
Террац
33
Парада
3
Энрикес
3
Энрикес
33
Парада
23
Бенавидес
24
Гарсес
24
Гарсес
23
Бенавидес
30
Калебе
6
Гевара
6
Гевара
30
Калебе
11
Мартинес
18
Гуриди
18
Гуриди
11
Мартинес
Остались в запасе
Эспаньол
Алавес
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
10
Поль Лосано
ЦП
23
Антониу Рока
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
1
Рауль Фернандес
ВР
33
Рубен Монтеро
ВР
7
Анхель Перес
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
20
Aitor Mañas
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
10
Поль Лосано
ЦП
23
Антониу Рока
ПВ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
33
Рубен Монтеро
ВР
7
Анхель Перес
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
20
Aitor Mañas
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Эспаньол
Точно не сыграют
Хави Пуадо
ЛВ
Алавес
Точно не сыграют
Мариано Диас
ЦФ
Никола Мараш
ЦЗ
Денис Суарес
АП
Статистика матча Эспаньол - Алавес
1
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
15
15
Офсайды
4
1
Количество передач
403
417
Сейвы
5
2
Точность передач %
78
76
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
0
5
xG (ожидаемые голы)
0.69
1.24
xGP (предотвращенные голы)
-0.14
-0.14

Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Алавеса», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол»«Алавес»

«Эспаньол» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Алавес Эспаньол
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