30.01.2026, пятница, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Аль-Холуд
Аль-Холуд
3-1-3-1-2
30
23
Гьембер
25
38
Пинас
96
Н'Дорам
6
Бакли
70
11
Бахебри
46
Аль-Алива
15
Солан
18
Энрике
3-1-3-3
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
3
Симакан
26
Мартинес
6
Аль-Хассан
20
Габриэль
6
Аль-Нассер
21
Коман
79
Феликс
7
Роналду
10
Мане
23
Гьембер
39
Аль-Давсари
39
Аль-Давсари
23
Гьембер
18
Энрике
17
17
18
Энрике
6
Аль-Нассер
12
Аль-Бушал
12
Аль-Бушал
6
Аль-Нассер
10
Мане
29
Гариб
29
Гариб
10
Мане
7
Роналду
23
Яхья
23
Яхья
7
Роналду
21
Коман
16
Маран
16
Маран
21
Коман
79
Феликс
70
Камара
70
Камара
79
Феликс
Остались в запасе
Аль-Холуд
Аль-Наср
48
Muhannad Al-Yahya
ВР
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
24
Adi
ЦП
19
Majed Khalifah
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
56
Rakan Al-Ghamdi
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
48
Muhannad Al-Yahya
ВР
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
24
Adi
ЦП
19
Majed Khalifah
ЦФ
Остались в запасе
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
56
Rakan Al-Ghamdi
ЦП
Главный тренер
Пауло Дуарте
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Холуд - Аль-Наср
1
1
1
Всего ударов по воротам
5
20
Удары в створ
1
12
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
7
Нарушения
9
8
Офсайды
3
3
Количество передач
276
528
Сейвы
8
1
Точность передач %
75
88
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
1
17
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Холуд» против «Аль-Насра», 19-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Холуд» – «Аль-Наср»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»