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  • «Аль-Холуд» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2026

«Аль-Холуд» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2026

30 января, 19:20
Аль-Холуд
30.01.2026, пятница, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 3
Завершен
Аль-Наср
47' К. Роналду 53' М. Симакан 87' К. Коман (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Холуд
30
Juan Cozzani
ВР
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
25
Mansour Camara
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
6
Джон Бакли
ЦП
70
M. Sawan
ЦП
11
Хаттан Бахебри
(К) ЦП
18
Рамиро Энрике
ЦФ
15
Рамзи Солан
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
6
Саад Аль-Нассер
АП
20
Анжело Габриэль
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Холуд
48
Muhannad Al-Yahya
ВР
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
24
Adi
ЦП
17
Adam Berry
ЦФ
19
Majed Khalifah
ЦФ
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
56
Rakan Al-Ghamdi
ЦП
23
Айман Яхья
ПВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
70
Аруне Камара
ЦФ
3-1-3-1-2
30
23
Гьембер
25
38
Пинас
96
Н'Дорам
6
Бакли
70
11
Бахебри
46
Аль-Алива
15
Солан
18
Энрике
3-1-3-3
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
3
Симакан
26
Мартинес
6
Аль-Хассан
20
Габриэль
6
Аль-Нассер
21
Коман
79
Феликс
7
Роналду
10
Мане
23
Гьембер
39
Аль-Давсари
39
Аль-Давсари
23
Гьембер
18
Энрике
17
17
18
Энрике
6
Аль-Нассер
12
Аль-Бушал
12
Аль-Бушал
6
Аль-Нассер
10
Мане
29
Гариб
29
Гариб
10
Мане
7
Роналду
23
Яхья
23
Яхья
7
Роналду
21
Коман
16
Маран
16
Маран
21
Коман
79
Феликс
70
Камара
70
Камара
79
Феликс
Остались в запасе
Аль-Холуд
Аль-Наср
48
Muhannad Al-Yahya
ВР
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
24
Adi
ЦП
19
Majed Khalifah
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
56
Rakan Al-Ghamdi
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
48
Muhannad Al-Yahya
ВР
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
24
Adi
ЦП
19
Majed Khalifah
ЦФ
Остались в запасе
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
56
Rakan Al-Ghamdi
ЦП
Главный тренер
Пауло Дуарте
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Холуд - Аль-Наср
1
1
1
Всего ударов по воротам
5
20
Удары в створ
1
12
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
7
Нарушения
9
8
Офсайды
3
3
Количество передач
276
528
Сейвы
8
1
Точность передач %
75
88
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
1
17
Удары из-за пределов штрафной
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Холуд» против «Аль-Насра», 19-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Холуд» – «Аль-Наср»

«Аль-Холуд» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Холуд
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