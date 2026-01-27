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  • «Фиорентина» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2026

«Фиорентина» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2026

27 января, 21:50
Фиорентина
27.01.2026, вторник, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
1 : 3
Завершен
Комо
7' Р. Пикколи
20' С. Роберто 60' Н. Пас 90+1' А. Мората
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
53
Оливер Кристенсен
ВР
29
Никколо Фортини
ЛЗ
3
Лука Раньери
(К) ЛЗ
27
Луис Бальбо
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
80
Джованни Фаббиан
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Комо
1
Жан Бутез
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
7
Лукас Да Кунья
(К) ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
67
Edoardo Sadotti
ЦЗ
75
Eman Kospo
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
63
Piergiorgio Bonanno
ЦП
44
Lapo Deli
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
20
Riccardo Braschi
ЦФ
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
21
Максимо Перроне
ОП
10
Нико Пас
ЦП
56
Cristiano De Paoli
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
58
Samuele Pisati
ЦП
42
Джейден Аддаи
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-4-1-1
53
Кристенсен
3
Раньери
27
Бальбо
15
Комуццо
29
Фортини
80
Фаббиан
4
Брешианини
10
Фаццини
27
Ндур
11
Харрисон
91
Пикколи
4-2-2-2
1
Бутез
4
Рамон
34
Карлос
20
ван дер Бремпт
5
Морено
6
Роберто
8
Какере
19
Кюн
17
Родригес
9
Дувикас
7
Да Кунья
27
Бальбо
8
Госенс
8
Госенс
27
Бальбо
15
Комуццо
5
Понграчич
5
Понграчич
15
Комуццо
27
Ндур
44
Фаджоли
44
Фаджоли
27
Ндур
10
Фаццини
10
Соломон
10
Соломон
10
Фаццини
91
Пикколи
11
Гюдмюндссон
11
Гюдмюндссон
91
Пикколи
20
ван дер Бремпт
27
Смольчич
27
Смольчич
20
ван дер Бремпт
6
Роберто
21
Перроне
21
Перроне
6
Роберто
9
Дувикас
10
Пас
10
Пас
9
Дувикас
17
Родригес
42
Аддаи
42
Аддаи
17
Родригес
Пас
21
Мората
21
Мората
Пас
Остались в запасе
Фиорентина
Комо
43
Давид Де Хеа
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
67
Edoardo Sadotti
ЦЗ
75
Eman Kospo
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
63
Piergiorgio Bonanno
ЦП
44
Lapo Deli
ЦП
20
Riccardo Braschi
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
22
Мауро Виджорито
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
56
Cristiano De Paoli
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
58
Samuele Pisati
ЦП
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
67
Edoardo Sadotti
ЦЗ
75
Eman Kospo
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
63
Piergiorgio Bonanno
ЦП
44
Lapo Deli
ЦП
20
Riccardo Braschi
ЦФ
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
56
Cristiano De Paoli
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
58
Samuele Pisati
ЦП
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Фиорентина - Комо
2
5
Всего ударов по воротам
6
18
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
1
6
Нарушения
11
19
Офсайды
2
1
Количество передач
390
528
Сейвы
6
3
Точность передач %
85
89
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
2
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Комо», 1/8 Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 января в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Комо»

«Фиорентина» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Кубок Комо Фиорентина
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