26.01.2026, понедельник, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Наср
Аль-Наср
3-1-1-3-2
24
Бенто
3
Симакан
26
Мартинес
2
Аль-Ганнам
77
Брозович
17
аль-Хаибари
10
Мане
6
Аль-Нассер
21
Коман
7
Роналду
79
Феликс
4-2-1-1-2
1
Маилсон
23
Аль-Ахмед
32
Аль-Муфарриж
13
Аль-Алаели
55
2
Махзари
18
Эль-Махдиуи
10
Фульини
17
Салех
6
9
Мартинес
2
Аль-Ганнам
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
2
Аль-Ганнам
10
Мане
5
Аль-Амри
5
Аль-Амри
10
Мане
6
Аль-Нассер
12
Аль-Бушал
12
Аль-Бушал
6
Аль-Нассер
17
аль-Хаибари
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
17
аль-Хаибари
21
Коман
29
Гариб
29
Гариб
21
Коман
10
Фульини
29
Бахусайн
29
Бахусайн
10
Фульини
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
13
Аль-Алаели
17
17
13
Аль-Алаели
6
9
Адам
9
Адам
6
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Таавун
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
70
Аруне Камара
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
24
Moustapha Sémbène
ЦЗ
44
Abdulmalik Al Harbi
ЦП
28
Turki Al Shaifan
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
Главный тренер
Периклес Чамуска
Остались в запасе
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
70
Аруне Камара
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
24
Moustapha Sémbène
ЦЗ
44
Abdulmalik Al Harbi
ЦП
28
Turki Al Shaifan
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Периклес Чамуска
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Таавун
5
5
Всего ударов по воротам
20
3
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Угловые удары
8
0
Нарушения
24
15
Офсайды
4
1
Количество передач
462
330
Сейвы
0
9
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.97
0.06
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Таавуна», 18-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Таавун»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»