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  • «Аль-Наср» – «Аль-Таавун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2026

«Аль-Наср» – «Аль-Таавун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2026

26 января, 19:20
Аль-Наср
26.01.2026, понедельник, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Аль-Таавун
45' M. Al Dossari (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
6
Саад Аль-Нассер
АП
79
Жоау Феликс
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
55
Mohammed Al Dossari
ЦЗ
23
Валид Аль-Ахмед
ЦЗ
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
2
Мохаммед Махзари
ОП
18
Ашраф Эль-Махдиуи
(К) ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
6
Vitão
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
70
Аруне Камара
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Аль-Таавун
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
24
Moustapha Sémbène
ЦЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
44
Abdulmalik Al Harbi
ЦП
28
Turki Al Shaifan
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
17
C. Zambrano
ЦФ
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
3-1-1-3-2
24
Бенто
3
Симакан
26
Мартинес
2
Аль-Ганнам
77
Брозович
17
аль-Хаибари
10
Мане
6
Аль-Нассер
21
Коман
7
Роналду
79
Феликс
4-2-1-1-2
1
Маилсон
23
Аль-Ахмед
32
Аль-Муфарриж
13
Аль-Алаели
55
2
Махзари
18
Эль-Махдиуи
10
Фульини
17
Салех
6
9
Мартинес
2
Аль-Ганнам
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
2
Аль-Ганнам
10
Мане
5
Аль-Амри
5
Аль-Амри
10
Мане
6
Аль-Нассер
12
Аль-Бушал
12
Аль-Бушал
6
Аль-Нассер
17
аль-Хаибари
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
17
аль-Хаибари
21
Коман
29
Гариб
29
Гариб
21
Коман
10
Фульини
29
Бахусайн
29
Бахусайн
10
Фульини
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
13
Аль-Алаели
17
17
13
Аль-Алаели
6
9
Адам
9
Адам
6
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Таавун
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
70
Аруне Камара
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
24
Moustapha Sémbène
ЦЗ
44
Abdulmalik Al Harbi
ЦП
28
Turki Al Shaifan
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
Главный тренер
Периклес Чамуска
Остались в запасе
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
70
Аруне Камара
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
24
Moustapha Sémbène
ЦЗ
44
Abdulmalik Al Harbi
ЦП
28
Turki Al Shaifan
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Периклес Чамуска
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Таавун
5
5
Всего ударов по воротам
20
3
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Угловые удары
8
0
Нарушения
24
15
Офсайды
4
1
Количество передач
462
330
Сейвы
0
9
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.97
0.06

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Таавуна», 18-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Таавун»

«Аль-Наср» – «Аль-Таавун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Таавун Аль-Наср
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