25.01.2026, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 21 тур
Испания. Примера, 21 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4-1-2-3
1
Ремиро
3
Муньос
6
Мартин
15
Чалета-Цар
2
Арамбуру
4
Горротксатеги
8
Турриэнтес
24
Сучич
7
Барренечеа
11
Гедеш
10
Оярсабаль
4-3-2-1
13
Раду
6
Фернандес
15
Старфельт
5
Каррейра
3
Алонсо
6
Мориба
5
Сотело
23
Альварес
39
Эль-Абделлауи
15
Сарагоса
11
Дуран
7
Барренечеа
19
Субельдия
19
Субельдия
7
Барренечеа
8
Турриэнтес
20
Одриосола
20
Одриосола
8
Турриэнтес
11
Гедеш
15
Марин
15
Марин
11
Гедеш
24
Сучич
10
Мендес
10
Мендес
24
Сучич
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
6
Фернандес
30
Мингеса
30
Мингеса
6
Фернандес
5
Сотело
19
Сведберг
19
Сведберг
5
Сотело
5
Каррейра
8
Роман
8
Роман
5
Каррейра
6
Мориба
10
Аспас
10
Аспас
6
Мориба
11
Дуран
7
Иглесиас
7
Иглесиас
11
Дуран
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Сельта
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
8
Ibai Basurko
ЦП
7
Дани Диас
ПВ
12
Job Ochieng
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
30
Hugo Burcio
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
8
Ibai Basurko
ЦП
7
Дани Диас
ПВ
12
Job Ochieng
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
30
Hugo Burcio
ЦП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Реал Сосьедад
Точно не сыграют
Сельта
Точно не сыграют
Статистика матча Реал Сосьедад - Сельта
1
1
1
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
9
Нарушения
7
13
Офсайды
2
2
Количество передач
350
622
Сейвы
2
1
Точность передач %
83
89
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
1.61
1.6
xGP (предотвращенные голы)
-0.67
-0.67
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Сельты», 21-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Сельта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»