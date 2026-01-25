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  • «Реал Сосьедад» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

«Реал Сосьедад» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

25 января, 19:20
Реал Сосьедад
25.01.2026, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 21 тур
3 : 1
Завершен
Сельта
17' М. Оярсабаль 75' М. Оярсабаль 90+6' Б. Мендес (П)
72' Б. Иглесиас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
4
Йон Горротксатеги
ОП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
15
Карл Старфельт
(К) ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
19
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Ibai Basurko
ЦП
15
Пабло Марин
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Дани Диас
ПВ
12
Job Ochieng
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
30
Hugo Burcio
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
8
Мигель Роман
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
4-1-2-3
1
Ремиро
3
Муньос
6
Мартин
15
Чалета-Цар
2
Арамбуру
4
Горротксатеги
8
Турриэнтес
24
Сучич
7
Барренечеа
11
Гедеш
10
Оярсабаль
4-3-2-1
13
Раду
6
Фернандес
15
Старфельт
5
Каррейра
3
Алонсо
6
Мориба
5
Сотело
23
Альварес
39
Эль-Абделлауи
15
Сарагоса
11
Дуран
7
Барренечеа
19
Субельдия
19
Субельдия
7
Барренечеа
8
Турриэнтес
20
Одриосола
20
Одриосола
8
Турриэнтес
11
Гедеш
15
Марин
15
Марин
11
Гедеш
24
Сучич
10
Мендес
10
Мендес
24
Сучич
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
6
Фернандес
30
Мингеса
30
Мингеса
6
Фернандес
5
Сотело
19
Сведберг
19
Сведберг
5
Сотело
5
Каррейра
8
Роман
8
Роман
5
Каррейра
6
Мориба
10
Аспас
10
Аспас
6
Мориба
11
Дуран
7
Иглесиас
7
Иглесиас
11
Дуран
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Сельта
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
8
Ibai Basurko
ЦП
7
Дани Диас
ПВ
12
Job Ochieng
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
30
Hugo Burcio
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
8
Ibai Basurko
ЦП
7
Дани Диас
ПВ
12
Job Ochieng
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
30
Hugo Burcio
ЦП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Реал Сосьедад
Точно не сыграют
Такефуса Кубо
ПВ
Янхель Эррера
ЦП
Иньяки Руперес
ПЗ
Карлос Солер
ЦП
Арсен Захарян
АП
Alex Lebarbier
ЦП
Alex Garcia
ЦФ
Сельта
Точно не сыграют
Ферран Хутгла
ПВ
Статистика матча Реал Сосьедад - Сельта
1
1
1
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
9
Нарушения
7
13
Офсайды
2
2
Количество передач
350
622
Сейвы
2
1
Точность передач %
83
89
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
1.61
1.6
xGP (предотвращенные голы)
-0.67
-0.67

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Сельты», 21-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад»«Сельта»

«Реал Сосьедад» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Сельта Реал Сосьедад
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