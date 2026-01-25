25.01.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 19 тур
Франция. Лига 1, 19 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Брест
Брест
4-2-1-1-2
37
Кудер
27
Гиндо
5
Шардонне
3
Кулибали
70
Лала
13
Шотар
29
Тусар
8
Маньетти
23
Думбия
9
Лабе Ласкари
19
Ажорк
4-2-3-1
16
Ресте
19
Сидибе
4
Крессуэлл
2
Николайсен
3
МакКензи
23
Кассерес
21
Диоп
22
Мессали
15
Доннум
34
Гбоу
9
Идальго
9
Лабе Ласкари
33
Макалу
33
Макалу
9
Лабе Ласкари
8
Маньетти
29
Эбимбе
29
Эбимбе
8
Маньетти
29
Тусар
9
Мбуп
9
Мбуп
29
Тусар
21
Диоп
6
Восса
6
Восса
21
Диоп
9
Идальго
7
Виньоло
7
Виньоло
9
Идальго
Остались в запасе
Брест
Тулуза
99
Радослав Майецки
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
Главный тренер
Эрик Руа
1
Кьетил Хауг
ВР
40
Naime Said Mchindra
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
21
Марио Сауэр
АП
11
Ноа Эджума
ПВ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
40
Naime Said Mchindra
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
21
Марио Сауэр
АП
11
Ноа Эджума
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Карлес Мартинес
Брест
Точно не сыграют
Тулуза
Точно не сыграют
Статистика матча Брест - Тулуза
2
3
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
16
16
Офсайды
1
4
Количество передач
498
422
Сейвы
3
4
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1
0.37
xGP (предотвращенные голы)
0.32
0.32
Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против «Тулузы», 19-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брест» – «Тулуза»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»