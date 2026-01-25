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  • «Брест» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

«Брест» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

25 января, 17:05
Брест
25.01.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 19 тур
0 : 2
Завершен
Тулуза
27' П. Демба Диоп 43' Я. Гбоу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
(К) ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
29
Люка Тусар
ОП
8
Уго Маньетти
ЦП
23
Камори Думбия
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
9
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
(К) ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
21
Папе Демба Диоп
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
22
Рафик Мессали
ПВ
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Брест
99
Радослав Майецки
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
33
Хамиду Макалу
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Пате Мбуп
ЦФ
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
40
Naime Said Mchindra
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
6
Алексис Восса
ЦП
21
Марио Сауэр
АП
11
Ноа Эджума
ПВ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
4-2-1-1-2
37
Кудер
27
Гиндо
5
Шардонне
3
Кулибали
70
Лала
13
Шотар
29
Тусар
8
Маньетти
23
Думбия
9
Лабе Ласкари
19
Ажорк
4-2-3-1
16
Ресте
19
Сидибе
4
Крессуэлл
2
Николайсен
3
МакКензи
23
Кассерес
21
Диоп
22
Мессали
15
Доннум
34
Гбоу
9
Идальго
9
Лабе Ласкари
33
Макалу
33
Макалу
9
Лабе Ласкари
8
Маньетти
29
Эбимбе
29
Эбимбе
8
Маньетти
29
Тусар
9
Мбуп
9
Мбуп
29
Тусар
21
Диоп
6
Восса
6
Восса
21
Диоп
9
Идальго
7
Виньоло
7
Виньоло
9
Идальго
Остались в запасе
Брест
Тулуза
99
Радослав Майецки
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
Главный тренер
Эрик Руа
1
Кьетил Хауг
ВР
40
Naime Said Mchindra
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
21
Марио Сауэр
АП
11
Ноа Эджума
ПВ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
40
Naime Said Mchindra
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
21
Марио Сауэр
АП
11
Ноа Эджума
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Карлес Мартинес
Брест
Точно не сыграют
Мама Бальде
ПВ
Ромен дель Кастильо
ПВ
Тулуза
Точно не сыграют
Ilyas Azizi
ЦФ
Абу Франсис
АП
Алекс Домингес
ВР
Франк Магри
ЦФ
Дайанн Метали
ЦЗ
Статистика матча Брест - Тулуза
2
3
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
16
16
Офсайды
1
4
Количество передач
498
422
Сейвы
3
4
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1
0.37
xGP (предотвращенные голы)
0.32
0.32

Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против «Тулузы», 19-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брест» – «Тулуза»

«Брест» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Тулуза Брест
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