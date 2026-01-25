25.01.2026, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
Италия. Серия А, 22 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Дженоа
Дженоа
Болонья
3-2-2-3
1
Бейлов
27
Маркандалли
34
Отоа
22
Васкес
3
Мартин
18
Нортон-Каффи
32
Френдруп
77
Эллертссон
29
Коломбо
18
Эхатор
9
Витинья
3-2-3-2
1
Скорупски
16
Казале
14
Хеггем
22
Ликояннис
19
Фройлер
19
Фергюсон
20
Цортеа
25
Домингес
11
Роу
9
Иммобиле
21
Одгор
18
Нортон-Каффи
19
Зеттерстрем
19
Зеттерстрем
18
Нортон-Каффи
18
Эхатор
17
Малиновский
17
Малиновский
18
Эхатор
22
Васкес
70
Корне
70
Корне
22
Васкес
3
Мартин
10
Мессьяс
10
Мессьяс
3
Мартин
9
Витинья
81
Экубан
81
Экубан
9
Витинья
25
Домингес
1
Равалья
1
Равалья
25
Домингес
21
Одгор
41
Витик
41
Витик
21
Одгор
11
Роу
19
Сом
19
Сом
11
Роу
9
Иммобиле
27
Даллинга
27
Даллинга
9
Иммобиле
Остались в запасе
Дженоа
Болонья
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
42
Alin Kumer
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
17
Hugo Cuenca
ЦП
86
Joi Xheto Nuredini
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
25
Массимо Пессина
ВР
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
42
Alin Kumer
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
17
Hugo Cuenca
ЦП
86
Joi Xheto Nuredini
ЦФ
Остались в запасе
25
Массимо Пессина
ВР
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Дженоа
Точно не сыграют
Болонья
Точно не сыграют
Статистика матча Дженоа - Болонья
2
1
2
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
14
17
Офсайды
1
2
Количество передач
330
358
Сейвы
2
3
Точность передач %
76
77
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.54
0.55
xGP (предотвращенные голы)
-0.87
-0.87
Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Болоньи», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Болонья»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»