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  • «Дженоа» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

«Дженоа» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

25 января, 15:50
Дженоа
25.01.2026, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
3 : 2
Завершен
Болонья
62' Р. Малиновский 78' К. Экубан 90+1' Ж. Мессьяс
35' Л. Фергюсон 47' С. Отоа (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Дженоа
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
22
Йохан Васкес
(К) ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
32
Мортен Френдруп
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
9
Витинья
ЦФ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
25
Бенха Домингес
ЛВ
11
Джон Роу
ЛВ
19
Ремо Фройлер
ЦП
19
Льюис Фергюсон
(К) ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
42
Alin Kumer
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
17
Hugo Cuenca
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
81
Калеб Экубан
ЦФ
86
Joi Xheto Nuredini
ЦФ
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
41
Мартин Витик
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
3-2-2-3
1
Бейлов
27
Маркандалли
34
Отоа
22
Васкес
3
Мартин
18
Нортон-Каффи
32
Френдруп
77
Эллертссон
29
Коломбо
18
Эхатор
9
Витинья
3-2-3-2
1
Скорупски
16
Казале
14
Хеггем
22
Ликояннис
19
Фройлер
19
Фергюсон
20
Цортеа
25
Домингес
11
Роу
9
Иммобиле
21
Одгор
18
Нортон-Каффи
19
Зеттерстрем
19
Зеттерстрем
18
Нортон-Каффи
18
Эхатор
17
Малиновский
17
Малиновский
18
Эхатор
22
Васкес
70
Корне
70
Корне
22
Васкес
3
Мартин
10
Мессьяс
10
Мессьяс
3
Мартин
9
Витинья
81
Экубан
81
Экубан
9
Витинья
25
Домингес
1
Равалья
1
Равалья
25
Домингес
21
Одгор
41
Витик
41
Витик
21
Одгор
11
Роу
19
Сом
19
Сом
11
Роу
9
Иммобиле
27
Даллинга
27
Даллинга
9
Иммобиле
Остались в запасе
Дженоа
Болонья
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
42
Alin Kumer
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
17
Hugo Cuenca
ЦП
86
Joi Xheto Nuredini
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
25
Массимо Пессина
ВР
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
42
Alin Kumer
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
17
Hugo Cuenca
ЦП
86
Joi Xheto Nuredini
ЦФ
Остались в запасе
25
Массимо Пессина
ВР
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Дженоа
Точно не сыграют
Альберт Гренбек
ЦП
Лео Эстигард
ЦЗ
Бенжамин Зигрист
ВР
Томмазо Бальданци
АП
Болонья
Точно не сыграют
Кевин Бонифази
ЦЗ
Джон Лукуми
ЦЗ
Хуан Миранда
ЛЗ
Статистика матча Дженоа - Болонья
2
1
2
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
14
17
Офсайды
1
2
Количество передач
330
358
Сейвы
2
3
Точность передач %
76
77
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.54
0.55
xGP (предотвращенные голы)
-0.87
-0.87

Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Болоньи», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Болонья»

«Дженоа» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Болонья Дженоа
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