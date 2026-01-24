24.01.2026, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
Германия. Бундеслига, 19 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Унион
Унион
4-2-1-1-2
1
Реннов
5
Дехи
14
Кверфельд
37
Лейте
18
Юранович
8
Хедира
6
Кемлейн
19
Хаберер
11
Чон
29
Илич
10
Анса
4-1-2-3
1
Кобель
26
Рюэрсон
3
Антон
4
Шлоттербек
24
Свенссон
23
Джан
7
Беллингем
8
Нмеча
9
Гирасси
14
Байер
21
Силва
18
Юранович
34
Н'Соки
34
Н'Соки
18
Юранович
19
Хаберер
28
Триммель
28
Триммель
19
Хаберер
10
Анса
9
Бурджу
9
Бурджу
10
Анса
6
Кемлейн
13
Шафер
13
Шафер
6
Кемлейн
37
Лейте
7
Бурк
7
Бурк
37
Лейте
23
Джан
30
Ансельмино
30
Ансельмино
23
Джан
26
Рюэрсон
39
Мане
39
Мане
26
Рюэрсон
21
Силва
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
21
Силва
8
Нмеча
6
Озкан
6
Озкан
8
Нмеча
Остались в запасе
Унион
Боруссия Д
31
Матео Рааб
ВР
3
Андрик Маркграф
ЦЗ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
37
Давид Преу
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
8
Юлиан Брандт
АП
14
Карим Адейеми
ЛВ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
31
Матео Рааб
ВР
3
Андрик Маркграф
ЦЗ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
37
Давид Преу
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
8
Юлиан Брандт
АП
14
Карим Адейеми
ЛВ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Нико Ковач
Унион
Точно не сыграют
Боруссия Д
Точно не сыграют
Статистика матча Унион - Боруссия Д
1
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
16
Офсайды
2
0
Количество передач
378
299
Сейвы
2
3
Точность передач %
70
69
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.24
1.84
xGP (предотвращенные голы)
1.83
1.83
Смотреть прямую трансляцию матча «Унион» против «Боруссия» Дортмунд, 19-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Унион» – «Боруссия» Дортмунд
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»