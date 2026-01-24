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  • «Унион» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

«Унион» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

24 января, 19:20
Унион
24.01.2026, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
0 : 3
Завершен
Боруссия Д
10' Э. Джан (П) 53' Н. Шлоттербек 84' М. Байер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
37
Диогу Лейте
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
8
Рани Хедира
(К) ОП
6
Алеша Кемлейн
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
10
Ильяс Анса
ЦФ
29
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
(К) ОП
7
Джоб Беллингем
АП
8
Феликс Нмеча
АП
21
Фабиу Силва
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Унион
31
Матео Рааб
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Андрик Маркграф
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
9
Ливан Бурджу
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
37
Давид Преу
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Аарон Ансельмино
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
4-2-1-1-2
1
Реннов
5
Дехи
14
Кверфельд
37
Лейте
18
Юранович
8
Хедира
6
Кемлейн
19
Хаберер
11
Чон
29
Илич
10
Анса
4-1-2-3
1
Кобель
26
Рюэрсон
3
Антон
4
Шлоттербек
24
Свенссон
23
Джан
7
Беллингем
8
Нмеча
9
Гирасси
14
Байер
21
Силва
18
Юранович
34
Н'Соки
34
Н'Соки
18
Юранович
19
Хаберер
28
Триммель
28
Триммель
19
Хаберер
10
Анса
9
Бурджу
9
Бурджу
10
Анса
6
Кемлейн
13
Шафер
13
Шафер
6
Кемлейн
37
Лейте
7
Бурк
7
Бурк
37
Лейте
23
Джан
30
Ансельмино
30
Ансельмино
23
Джан
26
Рюэрсон
39
Мане
39
Мане
26
Рюэрсон
21
Силва
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
21
Силва
8
Нмеча
6
Озкан
6
Озкан
8
Нмеча
Остались в запасе
Унион
Боруссия Д
31
Матео Рааб
ВР
3
Андрик Маркграф
ЦЗ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
37
Давид Преу
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
8
Юлиан Брандт
АП
14
Карим Адейеми
ЛВ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
31
Матео Рааб
ВР
3
Андрик Маркграф
ЦЗ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
37
Давид Преу
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
8
Юлиан Брандт
АП
14
Карим Адейеми
ЛВ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Нико Ковач
Унион
Точно не сыграют
Деррик Кен
ЛЗ
Том Роте
ЛЗ
Тим Скарке
ПВ
Роберт Сков
ПВ
Боруссия Д
Точно не сыграют
Марсель Забитцер
ЦП
Статистика матча Унион - Боруссия Д
1
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
16
Офсайды
2
0
Количество передач
378
299
Сейвы
2
3
Точность передач %
70
69
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.24
1.84
xGP (предотвращенные голы)
1.83
1.83

Смотреть прямую трансляцию матча «Унион» против «Боруссия» Дортмунд, 19-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Унион» – «Боруссия» Дортмунд

«Унион» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия Д Унион
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