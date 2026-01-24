24.01.2026, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Англия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
2-1-2-3-2
1
Доннарумма
45
Хусанов
6
Гехи
16
Родри
27
Нуньес
14
Рейндерс
33
О'Райли
10
Шерки
20
Силва
22
Мармуш
42
Семеньо
3-2-1-2-2
1
Са
14
Буэно
15
Москера
3
Буэно
37
Крейчи
7
Андре
35
Гомес
38
Чачуа
11
Ариас
36
Мане
7
Хванг
14
Рейндерс
47
Фоден
47
Фоден
14
Рейндерс
10
Шерки
9
Холанд
9
Холанд
10
Шерки
22
Мармуш
11
Доку
11
Доку
22
Мармуш
38
Чачуа
21
Гомеш
21
Гомеш
38
Чачуа
11
Ариас
22
Ларсен
22
Ларсен
11
Ариас
7
Хванг
99
Арокодаре
99
Арокодаре
7
Хванг
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
1
Джеймс Траффорд
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
3
Макс Аллейн
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Divine Mukasa
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
28
Фер Лопес
ПВ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
3
Макс Аллейн
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Divine Mukasa
ЦП
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
28
Фер Лопес
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Роб Эдвардс
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Под вопросом
Вулверхэмптон
Точно не сыграют
Статистика матча Манчестер Сити - Вулверхэмптон
1
3
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
16
14
Офсайды
0
6
Количество передач
644
349
Сейвы
1
2
Точность передач %
90
79
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.86
0.61
xGP (предотвращенные голы)
-1.04
-1.04
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Вулверхэмптона», 23-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»