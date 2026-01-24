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  • «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

«Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

24 января, 16:50
Манчестер Сити
24.01.2026, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
6' О. Мармуш 45+2' А. Семеньо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Манчестер Сити
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
16
Родри
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
20
Бернарду Силва
(К) АП
10
Райан Шерки
АП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
(К) ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
37
Ладислав Крейчи
ОП
7
Андре
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
38
Джексон Чачуа
ПВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
36
Матеуш Мане
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
3
Макс Аллейн
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
14
Divine Mukasa
ЦП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
28
Фер Лопес
ПВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
2-1-2-3-2
1
Доннарумма
45
Хусанов
6
Гехи
16
Родри
27
Нуньес
14
Рейндерс
33
О'Райли
10
Шерки
20
Силва
22
Мармуш
42
Семеньо
3-2-1-2-2
1
Са
14
Буэно
15
Москера
3
Буэно
37
Крейчи
7
Андре
35
Гомес
38
Чачуа
11
Ариас
36
Мане
7
Хванг
14
Рейндерс
47
Фоден
47
Фоден
14
Рейндерс
10
Шерки
9
Холанд
9
Холанд
10
Шерки
22
Мармуш
11
Доку
11
Доку
22
Мармуш
38
Чачуа
21
Гомеш
21
Гомеш
38
Чачуа
11
Ариас
22
Ларсен
22
Ларсен
11
Ариас
7
Хванг
99
Арокодаре
99
Арокодаре
7
Хванг
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
1
Джеймс Траффорд
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
3
Макс Аллейн
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Divine Mukasa
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
28
Фер Лопес
ПВ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
3
Макс Аллейн
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Divine Mukasa
ЦП
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
28
Фер Лопес
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Роб Эдвардс
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Оскар Бобб
ПВ
Рубен Диаш
ЦЗ
Йошко Гвардиол
ЦЗ
Матео Ковачич
ЦП
Савиньо
ПВ
Джон Стоунз
ЦЗ
Под вопросом
Нико Гонсалес
ЦП
Матеус Нуньес
ЦП
Вулверхэмптон
Точно не сыграют
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
Тоти
ЦЗ
Статистика матча Манчестер Сити - Вулверхэмптон
1
3
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
16
14
Офсайды
0
6
Количество передач
644
349
Сейвы
1
2
Точность передач %
90
79
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.86
0.61
xGP (предотвращенные голы)
-1.04
-1.04

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Вулверхэмптона», 23-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон»

«Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Манчестер Сити
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