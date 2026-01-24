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  • «Комо» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

«Комо» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

24 января, 15:50
Комо
24.01.2026, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
6 : 0
Завершен
Торино
8' А. Дувикас 16' М. Батурина 59' Л. Да Кунья (П) 66' А. Дувикас 70' Н. Кюн 76' М. Какере
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Комо
1
Жан Бутез
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
21
Максимо Перроне
ОП
10
Нико Пас
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
(К) ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Торино
92
Альберто Палеари
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
10
Никола Влашич
(К) АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
42
Джейден Аддаи
ПВ
Торино
76
Lapo Siviero
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
19
Mattia Pellini
ЦЗ
25
Алиу Нджи
ЛВ
11
Сергей Перчун
ЦП
32
Wisdom Acquah
ЦП
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
4-1-2-1-2
1
Бутез
16
Валье
4
Рамон
2
Кемпф
23
Войвода
21
Перроне
10
Пас
20
Батурина
17
Родригес
7
Да Кунья
9
Дувикас
4-1-2-2-1
92
Палеари
19
Лазаро
44
Исмайли
23
Коко
27
Хольмгрен-Педерсен
61
Тамез
6
Ильхан
22
Казадеи
16
Нгонг
10
Влашич
19
Адамс
9
Дувикас
5
Морено
5
Морено
9
Дувикас
10
Пас
27
Смольчич
27
Смольчич
10
Пас
21
Перроне
6
Роберто
6
Роберто
21
Перроне
20
Батурина
8
Какере
8
Какере
20
Батурина
17
Родригес
19
Кюн
19
Кюн
17
Родригес
44
Исмайли
3
Марипан
3
Марипан
44
Исмайли
61
Тамез
33
Обрадор
33
Обрадор
61
Тамез
16
Нгонг
91
Сапата
91
Сапата
16
Нгонг
6
Ильхан
18
Анджорин
18
Анджорин
6
Ильхан
Остались в запасе
Комо
Торино
22
Мауро Виджорито
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
42
Джейден Аддаи
ПВ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
76
Lapo Siviero
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
19
Mattia Pellini
ЦЗ
11
Сергей Перчун
ЦП
32
Wisdom Acquah
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
42
Джейден Аддаи
ПВ
Остались в запасе
76
Lapo Siviero
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
19
Mattia Pellini
ЦЗ
11
Сергей Перчун
ЦП
32
Wisdom Acquah
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Марко Барони
Комо
Точно не сыграют
Ассане Диао
ЛВ
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
Альваро Мората
ЦФ
Торино
Точно не сыграют
Закария Абухляль
ПВ
Кристьян Асллани
ОП
Али Дембеле
ПЗ
Иван Илич
ЦП
Адам Масина
ЛЗ
Занос Савва
ПВ
Перр Схюрс
ЦЗ
Кристиано Бираги
ЛЗ
Гвидас Гинейтис
ЦП
Нильс Нкунку
ЛЗ
Саба Сазонов
ЦЗ
Джованни Симеоне
ЦФ
Статистика матча Комо - Торино
1
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
9
15
Офсайды
1
7
Количество передач
554
372
Сейвы
1
1
Точность передач %
85
79
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.88
0.48
xGP (предотвращенные голы)
-1.67
-1.67

Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Торино», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо» – «Торино»

«Комо» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Торино Комо
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