24.01.2026, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
Италия. Серия А, 22 тур
6 : 0
Завершен
Составы команд
Комо
Комо
4-1-2-1-2
1
Бутез
16
Валье
4
Рамон
2
Кемпф
23
Войвода
21
Перроне
10
Пас
20
Батурина
17
Родригес
7
Да Кунья
9
Дувикас
4-1-2-2-1
92
Палеари
19
Лазаро
44
Исмайли
23
Коко
27
Хольмгрен-Педерсен
61
Тамез
6
Ильхан
22
Казадеи
16
Нгонг
10
Влашич
19
Адамс
9
Дувикас
5
Морено
5
Морено
9
Дувикас
10
Пас
27
Смольчич
27
Смольчич
10
Пас
21
Перроне
6
Роберто
6
Роберто
21
Перроне
20
Батурина
8
Какере
8
Какере
20
Батурина
17
Родригес
19
Кюн
19
Кюн
17
Родригес
44
Исмайли
3
Марипан
3
Марипан
44
Исмайли
61
Тамез
33
Обрадор
33
Обрадор
61
Тамез
16
Нгонг
91
Сапата
91
Сапата
16
Нгонг
6
Ильхан
18
Анджорин
18
Анджорин
6
Ильхан
Остались в запасе
Комо
Торино
22
Мауро Виджорито
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
42
Джейден Аддаи
ПВ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
76
Lapo Siviero
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
19
Mattia Pellini
ЦЗ
11
Сергей Перчун
ЦП
32
Wisdom Acquah
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
42
Джейден Аддаи
ПВ
Остались в запасе
76
Lapo Siviero
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
19
Mattia Pellini
ЦЗ
11
Сергей Перчун
ЦП
32
Wisdom Acquah
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Марко Барони
Комо
Точно не сыграют
Статистика матча Комо - Торино
1
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
9
15
Офсайды
1
7
Количество передач
554
372
Сейвы
1
1
Точность передач %
85
79
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.88
0.48
xGP (предотвращенные голы)
-1.67
-1.67
Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Торино», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо» – «Торино»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»